[{"available":true,"c_guid":"9af44ea6-f87c-47cf-b067-2e27c7a841ba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eddig nem nagyon akarta megmondani az állami tulajdonú Magyar Villamos Művek, hogy miért adott több mint 500 milliót 2016-ban a kormány kedvenc civil szervezetének, a CÖF-nek, de erre most már jogerős ítélet kötelezi őket.","shortLead":"Eddig nem nagyon akarta megmondani az állami tulajdonú Magyar Villamos Művek, hogy miért adott több mint 500 milliót...","id":"20180417_Nem_titkolhatjak_tovabb_hogy_mire_adott_508_milliot_az_MVM_a_COFnek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9af44ea6-f87c-47cf-b067-2e27c7a841ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7002ba69-82e3-413b-ae6a-43d2bb9f04fc","keywords":null,"link":"/itthon/20180417_Nem_titkolhatjak_tovabb_hogy_mire_adott_508_milliot_az_MVM_a_COFnek","timestamp":"2018. április. 17. 18:38","title":"Nem titkolhatják tovább, hogy mire adott 508 milliót az MVM a CÖF-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00db8355-9586-49f2-9c9f-f0764a9ae714","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerda délelőtt nyilvános meghallgatást tartott az Emberi Jogok Európai Bírósága a magyar tranzitzónás fogvatartás ügyében. A pert még 2015 őszén kezdeményezték a Magyar Helsinki Bizottság menedékkérő ügyfelei.","shortLead":"Szerda délelőtt nyilvános meghallgatást tartott az Emberi Jogok Európai Bírósága a magyar tranzitzónás fogvatartás...","id":"20180418_A_strasbourgi_birosag_elott_a_magyar_tranzitzona_ugye","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=00db8355-9586-49f2-9c9f-f0764a9ae714&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa805197-5b34-42a0-9f7f-3c5d008cbe58","keywords":null,"link":"/itthon/20180418_A_strasbourgi_birosag_elott_a_magyar_tranzitzona_ugye","timestamp":"2018. április. 18. 12:02","title":"A strasbourgi bíróság előtt a magyar tranzitzóna ügye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b18887ac-64a4-4c50-b104-b47dfd3eeacc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színésznő nemrég jelentette be az örömhírt. ","shortLead":"A színésznő nemrég jelentette be az örömhírt. ","id":"20180418_Claire_Danes_gyermeket_var","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b18887ac-64a4-4c50-b104-b47dfd3eeacc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b77251b0-d07b-4e7f-9d88-f27c3a4b94b1","keywords":null,"link":"/elet/20180418_Claire_Danes_gyermeket_var","timestamp":"2018. április. 18. 18:26","title":"Claire Danes gyermeket vár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9786cc42-8b41-4efb-8853-8ef8752cbb8c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Most először látható a Doogee legújabb okostelefonja, amit decemberben dobnak majd piacra. Sok mindent titkolnak még róla, de a főbb fizikai jellemzőket már most is tudni. Nagyon ötletesen oldották meg benne, hogy ne kelljen a szigetszenzorral belerondítani a képernyőbe.","shortLead":"Most először látható a Doogee legújabb okostelefonja, amit decemberben dobnak majd piacra. Sok mindent titkolnak még...","id":"20180419_doogee_mix_4_kinai_okostelefon_prototipus_video_szetcsusztathato_mobil_telefon_notch_nelkul","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9786cc42-8b41-4efb-8853-8ef8752cbb8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63a9e844-985d-42d3-97f1-6ca4ca78fd5a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180419_doogee_mix_4_kinai_okostelefon_prototipus_video_szetcsusztathato_mobil_telefon_notch_nelkul","timestamp":"2018. április. 19. 11:03","title":"Videón a szétcsúsztatható telefon, amely egy csapásra megoldja az Apple és a Huawei gondját is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e11780f-145f-4521-ac10-f6c692716d43","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ma Magyarországon csaknem 700 ezer ember nem tudja anyagi okok miatt megfelelően melegen tartani a lakását. A 2011-ben bevezetett szociális tüzelőanyag-támogatási program jelenleg az alacsony jövedelmű háztartások egyetlen központi lakásfenntartási célú támogatása, melyre tavaly több mint 180 ezer háztartás pályázott sikerrel – derül ki a Habitat for Humanity Magyarország által készített elemzésből.","shortLead":"Ma Magyarországon csaknem 700 ezer ember nem tudja anyagi okok miatt megfelelően melegen tartani a lakását. A 2011-ben...","id":"20180419_Hetszazezer_ember_nem_tudja_felfuteni_a_lakasat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3e11780f-145f-4521-ac10-f6c692716d43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9585a4ed-1f16-470b-93cc-8ee21b2e1ff8","keywords":null,"link":"/itthon/20180419_Hetszazezer_ember_nem_tudja_felfuteni_a_lakasat","timestamp":"2018. április. 19. 13:00","title":"Hétszázezer ember nem tudja felfűteni a lakását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c286777-aecb-4ef6-9068-999861c9caab","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Fidesz megnyert egy választást, de elveszíthet egy generációt – írja a csütörtökön megjelenő HVG címlapsztorija. A kabinet demográfiai központú kormányzással ellensúlyozná mindezt, amiről egyelőre csak annyi derült ki, hogy ha több a támogatás, előbb-utóbb több gyermek születik.","shortLead":"A Fidesz megnyert egy választást, de elveszíthet egy generációt – írja a csütörtökön megjelenő HVG címlapsztorija...","id":"20180418_Kivandorlasi_hullamot_hozhat_az_ujabb_ketharmad","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5c286777-aecb-4ef6-9068-999861c9caab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25488f6b-9dae-4450-bad9-240c626b0f0f","keywords":null,"link":"/itthon/20180418_Kivandorlasi_hullamot_hozhat_az_ujabb_ketharmad","timestamp":"2018. április. 18. 12:28","title":"Kivándorlási hullámot hozhat az újabb kétharmad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dfe3dbc-4ffc-4801-b628-b57e78230f4f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szeretné, ha követnék a gyerekét? Ha sok személyes információt megtudnának róla? Ezekre a kérdésekre szinte minden szülő nemmel válaszol, nem is gondolva arra, hogy jó pár, a gyermeke telefonján futó androidos app éppen ezt teszi.","shortLead":"Szeretné, ha követnék a gyerekét? Ha sok személyes információt megtudnának róla? Ezekre a kérdésekre szinte minden...","id":"20180418_nepszeru_androidos_appok_adatokat_gyujtenek_a_gyerekekrol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8dfe3dbc-4ffc-4801-b628-b57e78230f4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13292a55-d9c2-4795-aafe-6bece0a2b0a0","keywords":null,"link":"/tudomany/20180418_nepszeru_androidos_appok_adatokat_gyujtenek_a_gyerekekrol","timestamp":"2018. április. 18. 17:00","title":"Androidos telefonja van a gyermekének? Akkor lehet, hogy figyelik őt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b947b73c-1739-4add-9b3e-8ad8d4c190a1","c_author":"Bedő Iván","category":"gazdasag","description":"A mesterséges intelligencia új távlatokat nyit annak ellenőrzésében, nem lazsálnak-e a dolgozók.","shortLead":"A mesterséges intelligencia új távlatokat nyit annak ellenőrzésében, nem lazsálnak-e a dolgozók.","id":"20180418_munkahelyi_megfigyeles_ai_humanyze_cogito_myanalitics_workday_uber","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b947b73c-1739-4add-9b3e-8ad8d4c190a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3a6ba2a-503c-4e55-b7c5-c7927ff63f7a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180418_munkahelyi_megfigyeles_ai_humanyze_cogito_myanalitics_workday_uber","timestamp":"2018. április. 18. 11:35","title":"Nagy Testvér a nagyfőnök mellé? Terjed a munkahelyi megfigyelés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]