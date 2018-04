Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"16607d7a-9d97-4d39-83d3-08815a86056d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A műsorvezető a Facebookon azt írja, megrázta, hogy elbocsátják.","shortLead":"A műsorvezető a Facebookon azt írja, megrázta, hogy elbocsátják.","id":"20180418_Veiszer_Alinda_Szerettem_a_bator_mondatokat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=16607d7a-9d97-4d39-83d3-08815a86056d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2752aa0-2513-4c52-99a0-9f286e1cfa12","keywords":null,"link":"/kultura/20180418_Veiszer_Alinda_Szerettem_a_bator_mondatokat","timestamp":"2018. április. 18. 16:24","title":"Veiszer Alinda: Szerettem a bátor mondatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef4639cd-5092-4429-afae-b1b09e90e97b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megműtötték és azóta is altatásban tartják azt a négyéves kisfiút, akit édesanyjával együtt ütöttek el, még vasárnap. A gázoló nem állt meg segíteni, azonnal elhagyta a helyszínt. ","shortLead":"Megműtötték és azóta is altatásban tartják azt a négyéves kisfiút, akit édesanyjával együtt ütöttek el, még vasárnap...","id":"20180417_Meg_mindig_valsagos_az_allapota_a_fiunak_akit_edesanyjaval_egyutt_gazoltak_el_es_hagytak_ott","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ef4639cd-5092-4429-afae-b1b09e90e97b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc0e9c85-a293-4d47-8a25-5e53dadbf09e","keywords":null,"link":"/itthon/20180417_Meg_mindig_valsagos_az_allapota_a_fiunak_akit_edesanyjaval_egyutt_gazoltak_el_es_hagytak_ott","timestamp":"2018. április. 17. 21:19","title":"Még mindig válságos az állapota a fiúnak, akit édesanyjával együtt gázoltak el, és hagytak ott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a86f1e8a-77db-4000-84ea-ece09a212b06","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.idojaras","description":"Csapadék nem várható.","shortLead":"Csapadék nem várható.","id":"20180418_ujra_a_napsutese_a_foszerep","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a86f1e8a-77db-4000-84ea-ece09a212b06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47f08c16-14cd-4339-a225-d38a8c06c88c","keywords":null,"link":"/idojaras/20180418_ujra_a_napsutese_a_foszerep","timestamp":"2018. április. 18. 05:10","title":"Újra a napsütésé a főszerep","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfd99ef9-f228-4ae3-9b16-8e775925e56b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Két év alatt több mint harminc százalékkal nőtt az orosz milliárdosok száma, már milliárdos az az üzletember is, aki Görögországban pisztollyal rohangált egy focipályán. A Forbes magazin moszkvai kiadása szerint az összvagyon is szépen nő: 25 milliárdos a bővülés, s a leggazdagabbaknak már 485 milliárd dollárjuk van. Pedig Oroszországot komoly nyugati szankciók sújtják.","shortLead":"Két év alatt több mint harminc százalékkal nőtt az orosz milliárdosok száma, már milliárdos az az üzletember is, aki...","id":"20180419_A_szankciok_hasznalnak_az_orosz_milliardosoknak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cfd99ef9-f228-4ae3-9b16-8e775925e56b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a694af46-158d-40ca-8799-1bc2957765b3","keywords":null,"link":"/vilag/20180419_A_szankciok_hasznalnak_az_orosz_milliardosoknak","timestamp":"2018. április. 19. 11:32","title":"A szankciók használnak az orosz milliárdosoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebee63a6-1369-481d-a602-639c0bf99506","c_author":"T.S.","category":"elet","description":"A héten megnyílt madridi nemzetközi ExpoFranquicia franchise kiállítás egyik prominens résztvevője a La Mafia étteremlánc, amelyet éppen meg akarnak fosztani nevétől, holott az ezredforduló óta működik \"Keresztapa-stílusban\". ","shortLead":"A héten megnyílt madridi nemzetközi ExpoFranquicia franchise kiállítás egyik prominens résztvevője a La Mafia...","id":"20180419_A_Maffia_asztalhoz_ul__es_nem_all_fel","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ebee63a6-1369-481d-a602-639c0bf99506&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c47b258c-9cff-46ac-8f18-31ae449a4e6d","keywords":null,"link":"/elet/20180419_A_Maffia_asztalhoz_ul__es_nem_all_fel","timestamp":"2018. április. 19. 19:42","title":"A Maffia asztalhoz ül – és nem áll fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"614424fe-5b13-4e9b-aeb3-1da18a24fe66","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hallgatók számának általános visszaesése gazdaságilag is nehéz helyzetbe hozza az intézményeket, van olyan egyetem, ahol emiatt már válságprogram készül.","shortLead":"A hallgatók számának általános visszaesése gazdaságilag is nehéz helyzetbe hozza az intézményeket, van olyan egyetem...","id":"20180419_lecsokkent_a_felsooktatasba_jelentkezok_szama","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=614424fe-5b13-4e9b-aeb3-1da18a24fe66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad5a3d6c-ce62-4fff-b672-beba0e8a05b2","keywords":null,"link":"/itthon/20180419_lecsokkent_a_felsooktatasba_jelentkezok_szama","timestamp":"2018. április. 19. 07:03","title":"Elmúlt nyolc év: durván lecsökkent a felsőoktatásba jelentkezők száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afec9f8c-959e-4493-b034-c4dc2fe98588","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Egy övezet, egy út (korábban: Új Selyemút) ellen egy emberként tiltakoznak az uniós országok pekingi nagykövetei. Kivéve Magyarországét.","shortLead":"Az Egy övezet, egy út (korábban: Új Selyemút) ellen egy emberként tiltakoznak az uniós országok pekingi nagykövetei...","id":"20180419_Nekimentek_az_unios_orszagok_Kinanak_csak_Magyarorszag_indulna_el_a_Selyemuton","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=afec9f8c-959e-4493-b034-c4dc2fe98588&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdd37dac-a6e2-4ec1-bae2-4acd159826c2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180419_Nekimentek_az_unios_orszagok_Kinanak_csak_Magyarorszag_indulna_el_a_Selyemuton","timestamp":"2018. április. 19. 09:12","title":"Nekimentek az uniós országok Kínának, csak Magyarország indulna el a Selyemúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"079a3778-cffe-4449-ad0d-608cf5f850c6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt elnök Hadházyt és az LMP választási stratégiáját, arcvesztését is bírálta.","shortLead":"A volt elnök Hadházyt és az LMP választási stratégiáját, arcvesztését is bírálta.","id":"20180419_Schiffer_Szemenszedett_hazugsag_a_fenyegetes","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=079a3778-cffe-4449-ad0d-608cf5f850c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a811c604-470f-4b2f-807f-ed9e3091ea97","keywords":null,"link":"/itthon/20180419_Schiffer_Szemenszedett_hazugsag_a_fenyegetes","timestamp":"2018. április. 19. 10:43","title":"Schiffer: \"Szemenszedett hazugság a fenyegetés\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]