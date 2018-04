Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8ac0eae2-e678-4875-a089-1240bbc113be","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A tárlat a holokauszt magyarországi áldozatainak április 16-i emléknapja alkalmából nyílt meg.","shortLead":"A tárlat a holokauszt magyarországi áldozatainak április 16-i emléknapja alkalmából nyílt meg.","id":"20180419_Holokauszttulelokrol_nyilt_kiallitas_a_New_Yorki_magyar_fokonzulatuson","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8ac0eae2-e678-4875-a089-1240bbc113be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9368146e-e344-47aa-8b2c-ee716029fb19","keywords":null,"link":"/vilag/20180419_Holokauszttulelokrol_nyilt_kiallitas_a_New_Yorki_magyar_fokonzulatuson","timestamp":"2018. április. 19. 07:44","title":"Holokauszttúlélőkről nyílt kiállítás a New York-i magyar főkonzulátuson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77f23623-20b8-4c82-b14d-5fd4dfbd5596","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két hónapja sincs, hogy bemutatta aktuális csúcstelefonját a Sony, máris itt az XZ2 több ponton módosított, abszolút prémium kategóriába illő variánsa.","shortLead":"Két hónapja sincs, hogy bemutatta aktuális csúcstelefonját a Sony, máris itt az XZ2 több ponton módosított, abszolút...","id":"20180417_sony_xperia_xz2_premium_mobiltelefon_4k_kijelzo_dupla_kamera","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=77f23623-20b8-4c82-b14d-5fd4dfbd5596&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fba07e5f-21eb-4936-9bcd-2e9305c9c580","keywords":null,"link":"/tudomany/20180417_sony_xperia_xz2_premium_mobiltelefon_4k_kijelzo_dupla_kamera","timestamp":"2018. április. 17. 16:03","title":"Odatette magát a Sony, egy igazi erőmobilt adnak ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"391feb6b-3b27-443d-82ad-6be50b26c95a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Momentum alkotmányjogi panasszal segít az Együttnek. ","shortLead":"A Momentum alkotmányjogi panasszal segít az Együttnek. ","id":"20180417_Az_Egyutt_helyzete_miatt_fordul_az_Abhoz_a_Momentum","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=391feb6b-3b27-443d-82ad-6be50b26c95a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7949dccc-d081-42b9-9b78-a4af78151cb3","keywords":null,"link":"/itthon/20180417_Az_Egyutt_helyzete_miatt_fordul_az_Abhoz_a_Momentum","timestamp":"2018. április. 17. 13:07","title":"Az Együtt helyzete miatt fordul az Ab-hoz a Momentum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ff33a8c-e4f3-47bb-b6ea-c01de9905a94","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Egy szolgáltató cég az E.ON nevében igyekszik bejutni a felhasználók ingatlanjába Fejér megyében.","shortLead":"Egy szolgáltató cég az E.ON nevében igyekszik bejutni a felhasználók ingatlanjába Fejér megyében.","id":"20180419_Vigyazat_az_EON_neveben_csalnak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8ff33a8c-e4f3-47bb-b6ea-c01de9905a94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5ae8775-2bbd-4aa7-ab1e-6fe1cbab53a5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180419_Vigyazat_az_EON_neveben_csalnak","timestamp":"2018. április. 19. 11:00","title":"Vigyázat, az E.ON nevében csalnak!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3498ccbc-b1ca-472f-a355-547f77bc686b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Havonta két-három nővér mond fel az intézményben. Kevés új jelentkező van, ráadásul sok kezdő is van köztük.","shortLead":"Havonta két-három nővér mond fel az intézményben. Kevés új jelentkező van, ráadásul sok kezdő is van köztük.","id":"20180417_szobakat_vontak_ossze_a_gyori_korhazban_a_noverhiany_miatt","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3498ccbc-b1ca-472f-a355-547f77bc686b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d66d1b0e-cb34-44ef-8b2e-7f22003cd17c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180417_szobakat_vontak_ossze_a_gyori_korhazban_a_noverhiany_miatt","timestamp":"2018. április. 17. 19:26","title":"Szobákat vontak össze a győri kórházban a nővérhiány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7edb4d8d-59d0-4771-a010-96856a247745","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tájékoztatás elmulasztása miatt a Gazdasági Versenyhivatal 100 millió forintra bírságolta az Apple-t, és megtiltotta a jogsértő gyakorlat folytatását. ","shortLead":"Tájékoztatás elmulasztása miatt a Gazdasági Versenyhivatal 100 millió forintra bírságolta az Apple-t, és megtiltotta...","id":"20180418_A_GVH_100_millio_forintra_birsagolta_az_Applet","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7edb4d8d-59d0-4771-a010-96856a247745&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"670c28be-7ebe-4711-a1ba-ece4e6170453","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180418_A_GVH_100_millio_forintra_birsagolta_az_Applet","timestamp":"2018. április. 18. 15:08","title":"A GVH 100 millió forintra bírságolta az Apple-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05185397-4030-40cd-b6b2-285e15fc6e16","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A maszkos zaklatót elfogták az énekesnő otthonánál. ","shortLead":"A maszkos zaklatót elfogták az énekesnő otthonánál. ","id":"20180418_Potencialis_zaklatot_foghattak_Taylor_Swift_hazanal","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=05185397-4030-40cd-b6b2-285e15fc6e16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bccc401d-43ae-4088-a029-be8b22dbb45a","keywords":null,"link":"/kultura/20180418_Potencialis_zaklatot_foghattak_Taylor_Swift_hazanal","timestamp":"2018. április. 18. 15:40","title":"Késsel és kötéllel indult el Taylor Swift házához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b927ec46-1a62-4453-b163-910f792750aa","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"És kocsmába is kevesebbet járnak – derül ki a 2017-es iparági összesítésből.","shortLead":"És kocsmába is kevesebbet járnak – derül ki a 2017-es iparági összesítésből.","id":"20180417_Nagy_a_baj_kevesebb_sort_isznak_a_csehek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b927ec46-1a62-4453-b163-910f792750aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"233c90d2-ac8d-49f4-9112-14125ae95617","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180417_Nagy_a_baj_kevesebb_sort_isznak_a_csehek","timestamp":"2018. április. 17. 16:32","title":"Nagy a baj: kevesebb sört isznak a csehek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]