[{"available":true,"c_guid":"37772aae-94cc-4480-88d8-316ce8eebb60","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A főszerepekre Jonathan Pryce-t és Anthony Hopkinst sikerült szerződtetni.","shortLead":"A főszerepekre Jonathan Pryce-t és Anthony Hopkinst sikerült szerződtetni.","id":"20180417_Ferenc_papa_es_XVI_Benedek_kapcsolatat_boncolgatja_a_Netflix","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=37772aae-94cc-4480-88d8-316ce8eebb60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0229288-ae74-4f6e-895d-ccaec0360c18","keywords":null,"link":"/kultura/20180417_Ferenc_papa_es_XVI_Benedek_kapcsolatat_boncolgatja_a_Netflix","timestamp":"2018. április. 17. 12:36","title":"Ferenc pápa és XVI. Benedek kapcsolatát boncolgatja a Netflix","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65d19573-2235-4432-8f89-6f38c16d80e2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fenyő-gyilkosság ügyében felbujtással gyanúsítják, és bűnügyi őrizetbe vették a volt úszószövetségi elnököt.","shortLead":"A Fenyő-gyilkosság ügyében felbujtással gyanúsítják, és bűnügyi őrizetbe vették a volt úszószövetségi elnököt.","id":"20180418_reszletes_vallomast_tett_gyarfas_tamas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=65d19573-2235-4432-8f89-6f38c16d80e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e78153ce-3f83-49c2-a97d-6a5717b4e292","keywords":null,"link":"/itthon/20180418_reszletes_vallomast_tett_gyarfas_tamas","timestamp":"2018. április. 18. 09:40","title":"Gyárfás Tamás részletes vallomást tett ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4543d2ea-199a-4911-b5e4-c93278f3387a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Itt a megoldás arra az esetre, ha túl nagy az autónk üzemanyagtartálya, pontosabban -tartályai, és felgyorsítanánk egy kicsit a tankolást. ","shortLead":"Itt a megoldás arra az esetre, ha túl nagy az autónk üzemanyagtartálya, pontosabban -tartályai, és felgyorsítanánk...","id":"20180419_a_nap_fotoja_toltopisztoly_benzin_terepjaro_mercedes_amg_g63_6x6_brabus_tuning","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4543d2ea-199a-4911-b5e4-c93278f3387a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"888d56eb-0d61-4899-89a1-39e5201487ff","keywords":null,"link":"/cegauto/20180419_a_nap_fotoja_toltopisztoly_benzin_terepjaro_mercedes_amg_g63_6x6_brabus_tuning","timestamp":"2018. április. 19. 06:41","title":"A nap fotója: egyszerre két töltőpisztolyból folyik a benzin a terepjáróba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28a5ea16-3d99-4df0-8bd2-d0ed3615932d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Modernkori szolgaságban él az a mintegy 150 ezer észak-koreai vendégmunkás, aki külföldön, leginkább Oroszországban, Lengyelországban és Kínában dolgozik, hogy valamennyi pénzt haza juttathasson a kommunista diktatúrában maradt családtagoknak. A bérek jelentős részét az észak-koreai állam nyúlja le.","shortLead":"Modernkori szolgaságban él az a mintegy 150 ezer észak-koreai vendégmunkás, aki külföldön, leginkább Oroszországban...","id":"20180417_Igy_kuldenek_haza_egymilliard_fontot_az_eszakkoreai_vendegmunkasok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=28a5ea16-3d99-4df0-8bd2-d0ed3615932d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb018ce9-e125-45d3-b999-865296723d7c","keywords":null,"link":"/vilag/20180417_Igy_kuldenek_haza_egymilliard_fontot_az_eszakkoreai_vendegmunkasok","timestamp":"2018. április. 17. 13:55","title":"Így küldenek haza egymilliárd fontot az észak-koreai vendégmunkások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33ad3dd6-57f6-4cb9-b2ea-d82d2807d362","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az orosz tűzvédelmi felügyelő szerint vélhetően az épület játszóházában keletkezett rövidzárlat miatt történt a tragédia. ","shortLead":"Az orosz tűzvédelmi felügyelő szerint vélhetően az épület játszóházában keletkezett rövidzárlat miatt történt...","id":"20180417_Megvan_mi_okozhatta_a_64_ember_halalat_kovetelo_orosz_plazatuzet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=33ad3dd6-57f6-4cb9-b2ea-d82d2807d362&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec4d3b7a-31a0-40c6-a3e7-d31065fd62ad","keywords":null,"link":"/vilag/20180417_Megvan_mi_okozhatta_a_64_ember_halalat_kovetelo_orosz_plazatuzet","timestamp":"2018. április. 17. 17:34","title":"Megvan, mi okozhatta a 64 ember halálát követelő orosz plázatüzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a71869c-06fc-4702-9c7d-6c5ff254f448","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Hamarosan 24 órás sebességellenőrző razziát tartanak az utakon a rendőrök, de hogy pontosan hol, arra még várják az ötleteket.","shortLead":"Hamarosan 24 órás sebességellenőrző razziát tartanak az utakon a rendőrök, de hogy pontosan hol, arra még várják...","id":"20180417_traffipax_speedmarathon_sebessegmeres","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4a71869c-06fc-4702-9c7d-6c5ff254f448&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b42a32e-c792-40a4-b976-1524f70b5d80","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180417_traffipax_speedmarathon_sebessegmeres","timestamp":"2018. április. 17. 17:16","title":"Most ön is megmondhatja a rendőröknek, hova álljanak a traffipaxszal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f90b1a95-8ca0-4757-a50d-b94b93c36419","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bármilyen meglepő is, megnőtt az igény az ördögűzés iránt, így most a római katolikus egyház a modern technológiát is beveti.","shortLead":"Bármilyen meglepő is, megnőtt az igény az ördögűzés iránt, így most a római katolikus egyház a modern technológiát is...","id":"20180418_ordoguzes_mobiltelefonnal_romai_katolikus_egyhaz","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f90b1a95-8ca0-4757-a50d-b94b93c36419&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a10e1f07-9877-4559-804d-a31f9b49e8ef","keywords":null,"link":"/tudomany/20180418_ordoguzes_mobiltelefonnal_romai_katolikus_egyhaz","timestamp":"2018. április. 18. 19:00","title":"Van, ahol már tanítják: ördögűzés mobiltelefonnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"907daa0e-eaf0-48f0-ad43-cfdffba9130a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Kifejezetten népszerű az ingatlanvásárlók körében a XI. kerület, mind a használt, mind az újépítésű lakások iránt nőtt a kereslet. ","shortLead":"Kifejezetten népszerű az ingatlanvásárlók körében a XI. kerület, mind a használt, mind az újépítésű lakások iránt nőtt...","id":"20180417_Ahol_a_panel_negyzetmetere_is_450_ezer__ezeket_az_ingatlanokat_keresik_most_a_vevok_Budapest_egyik_legfelkapottabb_keruleteben","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=907daa0e-eaf0-48f0-ad43-cfdffba9130a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6e74cf4-3bac-4902-b61f-90efca79cb3e","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180417_Ahol_a_panel_negyzetmetere_is_450_ezer__ezeket_az_ingatlanokat_keresik_most_a_vevok_Budapest_egyik_legfelkapottabb_keruleteben","timestamp":"2018. április. 17. 09:32","title":"Ahol a panel négyzetmétere 450 ezer – ezeket az ingatlanokat keresik most a vevők Budapest egyik legfelkapottabb kerületében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]