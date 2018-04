Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a09d4c2c-d787-472d-a4f2-93ccf18fe8c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tordai Bence korábban olyan feliratot tett Orbán ajtajára, hogy Putyin-csicska, ezért járt a kitiltás. Csakhogy Tordai azóta képviselő lett. Vagyis lesz az alakuló ülés után.","shortLead":"Tordai Bence korábban olyan feliratot tett Orbán ajtajára, hogy Putyin-csicska, ezért járt a kitiltás. Csakhogy Tordai...","id":"20180418_Hiaba_lett_kepviselo_Kover_orokos_tiltasa_miatt_nem_mehetett_el_partja_alakulo_frakcioulesere","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a09d4c2c-d787-472d-a4f2-93ccf18fe8c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8e19dd7-b1f8-4110-93f0-d219911dcf75","keywords":null,"link":"/itthon/20180418_Hiaba_lett_kepviselo_Kover_orokos_tiltasa_miatt_nem_mehetett_el_partja_alakulo_frakcioulesere","timestamp":"2018. április. 18. 17:13","title":"Hiába lett képviselő, Kövér örökös tiltása miatt nem mehetett el pártja alakuló frakcióülésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbb54c2a-c0c5-4c98-b37f-df08895c9652","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A lépés lehetővé teszi a gyilkosság felderítéséhez és a tettesek megbüntetéséhez szükséges információcserét a partnerszervezetek között.","shortLead":"A lépés lehetővé teszi a gyilkosság felderítéséhez és a tettesek megbüntetéséhez szükséges információcserét...","id":"20180419_Nemzetkozi_nyomozok_vizsgaljak_a_szlovak_tenyfeltaro_ujsagiro_kivegzeset","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dbb54c2a-c0c5-4c98-b37f-df08895c9652&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17251600-c7ef-4761-a9f7-5b8348064064","keywords":null,"link":"/vilag/20180419_Nemzetkozi_nyomozok_vizsgaljak_a_szlovak_tenyfeltaro_ujsagiro_kivegzeset","timestamp":"2018. április. 19. 14:00","title":"Nemzetközi nyomozók vizsgálják a szlovák tényfeltáró újságíró kivégzését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e11780f-145f-4521-ac10-f6c692716d43","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ma Magyarországon csaknem 700 ezer ember nem tudja anyagi okok miatt megfelelően melegen tartani a lakását. A 2011-ben bevezetett szociális tüzelőanyag-támogatási program jelenleg az alacsony jövedelmű háztartások egyetlen központi lakásfenntartási célú támogatása, melyre tavaly több mint 180 ezer háztartás pályázott sikerrel – derül ki a Habitat for Humanity Magyarország által készített elemzésből.","shortLead":"Ma Magyarországon csaknem 700 ezer ember nem tudja anyagi okok miatt megfelelően melegen tartani a lakását. A 2011-ben...","id":"20180419_Hetszazezer_ember_nem_tudja_felfuteni_a_lakasat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3e11780f-145f-4521-ac10-f6c692716d43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9585a4ed-1f16-470b-93cc-8ee21b2e1ff8","keywords":null,"link":"/itthon/20180419_Hetszazezer_ember_nem_tudja_felfuteni_a_lakasat","timestamp":"2018. április. 19. 13:00","title":"Hétszázezer ember nem tudja felfűteni a lakását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e413d431-cdbe-4f35-9df4-aec33efcdc79","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kaliforniai Netskope kiberbiztonsági cég szakemberei szerint elég csak hozzáférni az ATM alaplapjához, a kód segítségével már gyerekjáték kinyerni a gépből a pénzt.","shortLead":"A kaliforniai Netskope kiberbiztonsági cég szakemberei szerint elég csak hozzáférni az ATM alaplapjához, a kód...","id":"20180418_virus_atmjackpot_atm_keszpenz_bankautomata","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e413d431-cdbe-4f35-9df4-aec33efcdc79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40fa7e03-91d2-4053-8bf2-41ff64a2818a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180418_virus_atmjackpot_atm_keszpenz_bankautomata","timestamp":"2018. április. 18. 12:03","title":"Ha ezt a programot ráküldik egy ATM-re, csak úgy szórja magából a pénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa16c586-b253-4d8a-b9fc-22615de55c50","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Pedig az építészek szerint a Mátyás-templommal szemben álló egykori Pénzügyminisztérium most jobban illeszkedik környezetébe, mint a háború előtt. Az építkezés húzódása miatt ráadásul a történészek másfél éve nem tudják kutatni a korábban ott tárolt irattári anyagokat.","shortLead":"Pedig az építészek szerint a Mátyás-templommal szemben álló egykori Pénzügyminisztérium most jobban illeszkedik...","id":"20180418_Tobb_tizmilliardot_is_meger_a_Nemzetgazdasagi_Miniszteriumnak_hogy_hozzanyuljanak_a_nemreg_felujitott_bombatalalatos_epulethez","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa16c586-b253-4d8a-b9fc-22615de55c50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e87df8f9-61e0-4db5-ad61-9a6c73091c4b","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180418_Tobb_tizmilliardot_is_meger_a_Nemzetgazdasagi_Miniszteriumnak_hogy_hozzanyuljanak_a_nemreg_felujitott_bombatalalatos_epulethez","timestamp":"2018. április. 18. 09:46","title":"Több tízmilliárdot is megér a Nemzetgazdasági Minisztériumnak, hogy hozzányúljanak a nemrég felújított bombatalálatos épülethez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6543f8ff-854e-4022-92a2-d9d4679eadeb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az OPEC ülésére várnak a brókerek.","shortLead":"Az OPEC ülésére várnak a brókerek.","id":"20180419_Csucson_az_olajar_mi_lesz_a_benzinnel","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6543f8ff-854e-4022-92a2-d9d4679eadeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"335e9022-8cfc-4c5c-85c2-4ea01d1a05e7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180419_Csucson_az_olajar_mi_lesz_a_benzinnel","timestamp":"2018. április. 19. 16:19","title":"Csúcson az olajár, mi lesz a benzinnel?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f93f257-ad93-408c-a214-11cdb00c04ee","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A következő napokban a nyír pollenkoncentrációja továbbra is sokfelé elérheti a magas szintet, és elkezdődött a platán, a tölgy, valamint a bükk pollenszórása is. ","shortLead":"A következő napokban a nyír pollenkoncentrációja továbbra is sokfelé elérheti a magas szintet, és elkezdődött a platán...","id":"20180418_bedurvul_a_heten_a_pollenszezon","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0f93f257-ad93-408c-a214-11cdb00c04ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2410310b-3a73-4d14-bdfc-35be7e5426d4","keywords":null,"link":"/elet/20180418_bedurvul_a_heten_a_pollenszezon","timestamp":"2018. április. 18. 11:02","title":"Bedurvul a héten a pollenszezon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1f47f90-49b5-435f-bcc0-509f9235a2cc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt pártvezető hosszú interjút adott, amiben az is szóba kerül, hogy amit most művelnek vele a baloldalon, az pont olyan, mint amit a jobboldal művel Sorossal.","shortLead":"A volt pártvezető hosszú interjút adott, amiben az is szóba kerül, hogy amit most művelnek vele a baloldalon, az pont...","id":"20180418_Schiffer_mar_megbanta_hogy_LMP_lett_a_part_neve","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a1f47f90-49b5-435f-bcc0-509f9235a2cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20660327-e564-4b21-87fc-664886082ffe","keywords":null,"link":"/itthon/20180418_Schiffer_mar_megbanta_hogy_LMP_lett_a_part_neve","timestamp":"2018. április. 18. 11:18","title":"Schiffer már megbánta, hogy LMP lett a párt neve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]