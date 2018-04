Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e9b0df0b-88da-4b75-a7f5-fd6196bd72a5","c_author":"HVG Konferencia","category":"vilag","description":"Egy évvel első találkozásuk után is megmaradt a varázs – ezt Merkel mondta berlini találkozójukat követően.","shortLead":"Egy évvel első találkozásuk után is megmaradt a varázs – ezt Merkel mondta berlini találkozójukat követően.","id":"20180419_Napi_cukisag_Europa_ket_legerosebb_politikusa_baratkozik","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e9b0df0b-88da-4b75-a7f5-fd6196bd72a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf3d1fbc-35ee-4a6a-8ee8-6f2ff65a4638","keywords":null,"link":"/vilag/20180419_Napi_cukisag_Europa_ket_legerosebb_politikusa_baratkozik","timestamp":"2018. április. 19. 14:58","title":"Napi cukiság: Európa két legerősebb politikusa barátkozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51474155-f84f-449d-a861-0d354bcbe79f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Május 4-én a Várkert Bazárban lép fel az ázsiai kortárs tánc legizgalmasabb társulata, a Koreai Nemzeti Kortárs Táncegyüttes.\r

\r

","shortLead":"Május 4-én a Várkert Bazárban lép fel az ázsiai kortárs tánc legizgalmasabb társulata, a Koreai Nemzeti Kortárs...","id":"20180420_A_kardtanctol_a_hiphopig_vilaghiru_koreai_tancosok_Budapesten","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=51474155-f84f-449d-a861-0d354bcbe79f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cefc481a-1ac8-4de8-a258-11a994d24448","keywords":null,"link":"/kultura/20180420_A_kardtanctol_a_hiphopig_vilaghiru_koreai_tancosok_Budapesten","timestamp":"2018. április. 20. 10:23","title":"A kardtánctól a hiphopig: világhírű koreai táncosok Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c286777-aecb-4ef6-9068-999861c9caab","c_author":"Farkas Zoltán","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"201816_tajkep_csata_kozben","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5c286777-aecb-4ef6-9068-999861c9caab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c93f9b86-4c01-48a3-8eb1-2c9a6cb6f907","keywords":null,"link":"/itthon/201816_tajkep_csata_kozben","timestamp":"2018. április. 19. 09:00","title":"Farkas Zoltán: Tájkép csata közben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3aab8066-e10f-41e3-94aa-4bccbf019e13","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Azért hívták vissza a terméket, mert kisméretű üledékdarabkákat találtak benne, de mint kiderült, a tej egészségügyi szempontból így is veszélytelen. ","shortLead":"Azért hívták vissza a terméket, mert kisméretű üledékdarabkákat találtak benne, de mint kiderült, a tej egészségügyi...","id":"20180419_Veszelytelen_a_Teso_altal_visszahivott_tej_pedig_azt_mondtak_hogy_baj_van_vele","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3aab8066-e10f-41e3-94aa-4bccbf019e13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2721a0a-b510-4aee-9f01-32826d6fcf2a","keywords":null,"link":"/itthon/20180419_Veszelytelen_a_Teso_altal_visszahivott_tej_pedig_azt_mondtak_hogy_baj_van_vele","timestamp":"2018. április. 19. 20:02","title":"Veszélytelen a Tesco által visszahívott tej, pedig azt mondták, hogy baj van vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2920cd11-150d-4221-be9e-fdb0b2010780","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A komplexum a tervek szerint 2022-re épülhet fel. ","shortLead":"A komplexum a tervek szerint 2022-re épülhet fel. ","id":"20180420_nemzeti_korcsolyazo_kozpont_tervezese_kozbeszerzes","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2920cd11-150d-4221-be9e-fdb0b2010780&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a347cd7e-8023-429b-bee7-087db0e74c7c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180420_nemzeti_korcsolyazo_kozpont_tervezese_kozbeszerzes","timestamp":"2018. április. 20. 14:26","title":"Már a tervezésnél csúszik a 43 milliárdos Nemzeti Korcsolyázóközpont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86609781-214f-4df7-a31d-5bc896b360d8","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A világbajnokság mobilappjában is megmagyarázzák majd, miért éppen úgy döntött a játékvezető, ahogy. ","shortLead":"A világbajnokság mobilappjában is megmagyarázzák majd, miért éppen úgy döntött a játékvezető, ahogy. ","id":"20180419_csak_nyugalom_mindenki_erteni_fogja_a_videobirot","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=86609781-214f-4df7-a31d-5bc896b360d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3b88f33-a858-49b0-afa1-4311dcf85346","keywords":null,"link":"/sport/20180419_csak_nyugalom_mindenki_erteni_fogja_a_videobirot","timestamp":"2018. április. 19. 12:31","title":"Csak nyugalom, a vb-n mindenki érteni fogja a videóbírót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"327ae828-a8cf-4314-80e5-382a6cb8a9c0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy olyan eszközön keresztül szereztek meg adatokat egy kaszinóból, amelyre senki sem gondolt. Igaz, ez az eszköz az internetre csatlakozott.","shortLead":"Egy olyan eszközön keresztül szereztek meg adatokat egy kaszinóból, amelyre senki sem gondolt. Igaz, ez az eszköz...","id":"20180419_darktrace_kaszino_hekkelese_az_akvarium_internetre_csatlakoztatott_termosztatjan_keresztul","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=327ae828-a8cf-4314-80e5-382a6cb8a9c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e163c648-e369-41f6-a59d-0c79855e1152","keywords":null,"link":"/tudomany/20180419_darktrace_kaszino_hekkelese_az_akvarium_internetre_csatlakoztatott_termosztatjan_keresztul","timestamp":"2018. április. 19. 19:01","title":"Filmbe illik, de ez maga a valóság: így hackeltek meg egy kaszinót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4626f2e0-0f04-4a59-8efb-2e114254dc6a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem csak az eredeti felvétel került elő 1984-ből, hanem sosem látott videókra is rátaláltak. ","shortLead":"Nem csak az eredeti felvétel került elő 1984-ből, hanem sosem látott videókra is rátaláltak. ","id":"20180420_Elokerult_Prince_gigaslagerenek_eredeti_verzioja","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4626f2e0-0f04-4a59-8efb-2e114254dc6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e6d01c6-7029-460a-84ae-53cc89cb45d1","keywords":null,"link":"/kultura/20180420_Elokerult_Prince_gigaslagerenek_eredeti_verzioja","timestamp":"2018. április. 20. 10:38","title":"Előkerült Prince gigaslágerének eredeti verziója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]