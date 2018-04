Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fdbe5611-fe30-4477-b8a8-369d3e5f4ddc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egészen otthonáig kísértük a csütörtökön kiengedett volt úszószövetségi elnököt, és egykori médiavállalkozót. Gyárfást az egykori Fenyő-gyilkosság ügyében vették őrizetbe, még kedden, miután gyanúsítottként hallgatták ki. A bíróság pénteken dönt arról, házi őrizetbe kerül-e. Ügyvédje, Bánáti János is akkorra ígért tájékoztatást.","shortLead":"Egészen otthonáig kísértük a csütörtökön kiengedett volt úszószövetségi elnököt, és egykori médiavállalkozót. Gyárfást...","id":"20180419_A_hvghu_fotosa_is_lekapta_az_orizetbol_hazatert_Gyarfas_Tamast","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fdbe5611-fe30-4477-b8a8-369d3e5f4ddc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e99bbb2-59b7-4d66-a323-075c6af76f3f","keywords":null,"link":"/itthon/20180419_A_hvghu_fotosa_is_lekapta_az_orizetbol_hazatert_Gyarfas_Tamast","timestamp":"2018. április. 19. 19:09","title":"Gyárfás Tamás csütörtök délután már otthon egyeztetett ügyvédjével - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bd540a0-ebec-4d37-8c46-3c25b17aa529","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A náci rezsim aktív támogatója volt Hans Asperger, világhírű gyógypedagógus, gyermekgyógyász, aki először írta le a később róla elnevezett Asperger-szindrómát. Nyolcévnyi kutatás után derült ki az osztrák orvos szörnyű múltja. ","shortLead":"A náci rezsim aktív támogatója volt Hans Asperger, világhírű gyógypedagógus, gyermekgyógyász, aki először írta le...","id":"20180419_Hans_Asperger_naci_volt_es_konkretan_a_halalba_kuldte_a_beteg_gyerekeket","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6bd540a0-ebec-4d37-8c46-3c25b17aa529&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0cc1cbb-fb90-4464-b5ef-5ab174db59ca","keywords":null,"link":"/elet/20180419_Hans_Asperger_naci_volt_es_konkretan_a_halalba_kuldte_a_beteg_gyerekeket","timestamp":"2018. április. 19. 11:28","title":"Hans Asperger náci volt, és konkrétan a halálba küldte a beteg gyerekeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4909c22c-c419-4a88-acd7-62f5e4eb6f68","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha már nem akarnak a felhasználók a Microsoft böngészőjére váltani, másképp próbálja becserkészni azokat, akik Chrome-ot használnak.","shortLead":"Ha már nem akarnak a felhasználók a Microsoft böngészőjére váltani, másképp próbálja becserkészni azokat, akik...","id":"20180419_google_chrome_bongeszo_microsoft_windows_defender_browser_protection_antivirus_virusvedelem_virusirto_bovitmeny_plugin","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4909c22c-c419-4a88-acd7-62f5e4eb6f68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcab8df2-cf84-4d07-8a5f-ecdc5f9be883","keywords":null,"link":"/tudomany/20180419_google_chrome_bongeszo_microsoft_windows_defender_browser_protection_antivirus_virusvedelem_virusirto_bovitmeny_plugin","timestamp":"2018. április. 19. 08:03","title":"Chrome böngészőt használ? Akkor ezt tegye fel a gépére: remek vírusvédelem jött hozzá, ráadásul ingyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"229d7883-fd0f-4fe6-b2c0-a13e677e404f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Osztrák sajtóértesülések szerint Berlinbe költöztetné át Nyílt Társadalom Alapítványának budapesti irodáját Soros György, pedig bőven van miért hálásnak lenni a szervezet itteni munkájáért: milliókat adtak többek között arra, hogy általános iskolás gyerekek reggelihez jussanak, de támogatták kórházakat, könyvtárakat és más közintézményeket is a 444 gyűjtése szerint. ","shortLead":"Osztrák sajtóértesülések szerint Berlinbe költöztetné át Nyílt Társadalom Alapítványának budapesti irodáját Soros...","id":"20180420_Menekulni_kenyszerul_Soros_budapesti_irodaja_pedig_van_mit_nekik_koszonni","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=229d7883-fd0f-4fe6-b2c0-a13e677e404f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc041c33-66f5-4049-af85-1e51ee799829","keywords":null,"link":"/itthon/20180420_Menekulni_kenyszerul_Soros_budapesti_irodaja_pedig_van_mit_nekik_koszonni","timestamp":"2018. április. 20. 10:06","title":"Menekülni kényszerül Soros budapesti irodája, pedig van mit nekik köszönni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"614424fe-5b13-4e9b-aeb3-1da18a24fe66","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hallgatók számának általános visszaesése gazdaságilag is nehéz helyzetbe hozza az intézményeket, van olyan egyetem, ahol emiatt már válságprogram készül.","shortLead":"A hallgatók számának általános visszaesése gazdaságilag is nehéz helyzetbe hozza az intézményeket, van olyan egyetem...","id":"20180419_lecsokkent_a_felsooktatasba_jelentkezok_szama","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=614424fe-5b13-4e9b-aeb3-1da18a24fe66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad5a3d6c-ce62-4fff-b672-beba0e8a05b2","keywords":null,"link":"/itthon/20180419_lecsokkent_a_felsooktatasba_jelentkezok_szama","timestamp":"2018. április. 19. 07:03","title":"Elmúlt nyolc év: durván lecsökkent a felsőoktatásba jelentkezők száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"710e3588-6ff7-4e46-b2a4-457c8f82b1dc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Radikálisan csökkenteni kell a műanyag hulladékot, márpedig csak Angliában 5,8 milliárd szívószálat dobnak ki a szemétbe évente.","shortLead":"Radikálisan csökkenteni kell a műanyag hulladékot, márpedig csak Angliában 5,8 milliárd szívószálat dobnak ki...","id":"20180419_Tiltolistara_kerulhet_a_szivoszal_es_a_fultisztito_palcika_Angliaban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=710e3588-6ff7-4e46-b2a4-457c8f82b1dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75bf3195-3a3f-4ee8-99e2-df89e51b2324","keywords":null,"link":"/elet/20180419_Tiltolistara_kerulhet_a_szivoszal_es_a_fultisztito_palcika_Angliaban","timestamp":"2018. április. 19. 12:29","title":"Tiltólistára kerülhet a szívószál és a fültisztító pálcika Angliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8619793-66a2-4ed0-b86d-5d761eea823f","c_author":"hvg.hu","category":"nagyitas","description":"Az idén ötvenéves Bartis Attila eddigi legnagyobb fotókiállítása az elmúlt években készített felvételeit mutatja be, az alkotó második otthonául választott Indonéziában készült sorozatokat állítva a tárlat középpontjába. A majd’ száz fekete-fehér nagyítás a galéria két szintjén nem egy távoli táj felfedezésével kecsegtet, hanem ellenkezőleg, a szerző fotográfiával kapcsolatos elképzeléseit mutatja meg a képek egyéni kompozíciós rendje és témaválasztása révén. A kiállítás 2018. március 1. és 2018. május 13. között látogatható a Mai Manó Házban.","shortLead":"Az idén ötvenéves Bartis Attila eddigi legnagyobb fotókiállítása az elmúlt években készített felvételeit mutatja be...","id":"20180418_bartis_attila_a_szigeteken_nagyitas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d8619793-66a2-4ed0-b86d-5d761eea823f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e66213a1-07b4-4387-a4dd-9accd23c8dff","keywords":null,"link":"/nagyitas/20180418_bartis_attila_a_szigeteken_nagyitas","timestamp":"2018. április. 18. 18:01","title":"Bartis Attila: A szigeteken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"925ea596-513d-4632-8b30-06361754ed96","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ismét online kutatást végez az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pszichológiai Intézete.","shortLead":"Ismét online kutatást végez az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pszichológiai Intézete.","id":"20180418_Es_on_hogy_all_a_munkafuggoseggel","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=925ea596-513d-4632-8b30-06361754ed96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e02451ad-fd4c-4322-aab0-c34f3bd62569","keywords":null,"link":"/elet/20180418_Es_on_hogy_all_a_munkafuggoseggel","timestamp":"2018. április. 18. 19:39","title":"És ön hogy áll a munkafüggőséggel?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]