[{"available":true,"c_guid":"4626f2e0-0f04-4a59-8efb-2e114254dc6a","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Vádemelés nélkül zárult le a két éve elhunyt popsztár ügyében indított ügyészségi vizsgálat. ","shortLead":"Vádemelés nélkül zárult le a két éve elhunyt popsztár ügyében indított ügyészségi vizsgálat. ","id":"20180419_Nem_gyanusitanak_senkit_Prince_halala_miatt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4626f2e0-0f04-4a59-8efb-2e114254dc6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fbb625d-6abc-4459-888f-9872d0560403","keywords":null,"link":"/kultura/20180419_Nem_gyanusitanak_senkit_Prince_halala_miatt","timestamp":"2018. április. 19. 20:37","title":"Nem gyanúsítanak senkit Prince halála miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbb54c2a-c0c5-4c98-b37f-df08895c9652","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A lépés lehetővé teszi a gyilkosság felderítéséhez és a tettesek megbüntetéséhez szükséges információcserét a partnerszervezetek között.","shortLead":"A lépés lehetővé teszi a gyilkosság felderítéséhez és a tettesek megbüntetéséhez szükséges információcserét...","id":"20180419_Nemzetkozi_nyomozok_vizsgaljak_a_szlovak_tenyfeltaro_ujsagiro_kivegzeset","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dbb54c2a-c0c5-4c98-b37f-df08895c9652&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17251600-c7ef-4761-a9f7-5b8348064064","keywords":null,"link":"/vilag/20180419_Nemzetkozi_nyomozok_vizsgaljak_a_szlovak_tenyfeltaro_ujsagiro_kivegzeset","timestamp":"2018. április. 19. 14:00","title":"Nemzetközi nyomozók vizsgálják a szlovák tényfeltáró újságíró kivégzését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49aecf51-28be-4232-98e5-c1e815198b08","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az érintett nyugdíjas férfi egy levéllel is megelégedett volna, szerinte a háromszori értesítés felesleges pénzkidobás volt.","shortLead":"Az érintett nyugdíjas férfi egy levéllel is megelégedett volna, szerinte a háromszori értesítés felesleges pénzkidobás...","id":"20180419_ot_forint_nyugdijemelesrol_harom_hatarozat_igy_kapott_egy_rakas_papirt_egy_pecsi_nyugdijas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=49aecf51-28be-4232-98e5-c1e815198b08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff2162e7-0517-42c0-b79e-5f5a6fad215e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180419_ot_forint_nyugdijemelesrol_harom_hatarozat_igy_kapott_egy_rakas_papirt_egy_pecsi_nyugdijas","timestamp":"2018. április. 19. 20:15","title":"Öt forint nyugdíjemelésről három határozat: így kapott egy rakás papírt egy pécsi nyugdíjas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71829bcb-2ad7-4b28-8c8a-e08a2c0190e3","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Több mint 340 ezer csillag kémiai profiljának feltérképezése révén keresi egy nemzetközi kutatócsoport a Nap \"eltűnt testvéreit\", azokat a csillagokat, amelyektől születésük után elszakították a galaktikus erők.","shortLead":"Több mint 340 ezer csillag kémiai profiljának feltérképezése révén keresi egy nemzetközi kutatócsoport a Nap \"eltűnt...","id":"20180419_a_nap_eltunt_testverei_tejutrendszer_csillagaszat_csillagok_kemiai_profilja","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=71829bcb-2ad7-4b28-8c8a-e08a2c0190e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe7200c7-981c-4d04-beeb-bd77266ae544","keywords":null,"link":"/tudomany/20180419_a_nap_eltunt_testverei_tejutrendszer_csillagaszat_csillagok_kemiai_profilja","timestamp":"2018. április. 19. 12:03","title":"Eltűntek a Nap \"testvérei\", most 340 ezer csillag segítségével keresik őket a tudósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40729490-6eba-44a6-b08b-5a8546f47d59","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Pénteken üzembe helyezik a forródrótot Észak- és Dél-Korea között. Először tisztségviselők próbálják ki, majd a dél-koreai elnök és Kim Dzsong Un is beszél egymással a tervek szerint. ","shortLead":"Pénteken üzembe helyezik a forródrótot Észak- és Dél-Korea között. Először tisztségviselők próbálják ki, majd...","id":"20180419_de_koreai_elnok_kim_dzsong_un_mar_nem_ragaszkodik_az_amerikai_csapatok_kivonasahoz","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=40729490-6eba-44a6-b08b-5a8546f47d59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0d56fc3-422e-4d52-b657-61e38d7c84dc","keywords":null,"link":"/vilag/20180419_de_koreai_elnok_kim_dzsong_un_mar_nem_ragaszkodik_az_amerikai_csapatok_kivonasahoz","timestamp":"2018. április. 19. 19:38","title":"Dél-koreai elnök: Kim Dzsong Un már nem ragaszkodik az amerikai csapatok kivonásához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79d19a6a-2b83-42aa-bfc6-d4d85ee3d1c6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezekkel az autókkal a legnagyobb csendben és lokálisan zéró károsanyag-kibocsátás mellett lehet járőrözni.","shortLead":"Ezekkel az autókkal a legnagyobb csendben és lokálisan zéró károsanyag-kibocsátás mellett lehet járőrözni.","id":"20180419_villanyauto_flotta_rendorauto_kek_villogo_szirena_elektromos_auto_villanyauto_nissan_leaf","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=79d19a6a-2b83-42aa-bfc6-d4d85ee3d1c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41c718d5-2d0d-470f-8333-ea56a2e355d3","keywords":null,"link":"/cegauto/20180419_villanyauto_flotta_rendorauto_kek_villogo_szirena_elektromos_auto_villanyauto_nissan_leaf","timestamp":"2018. április. 19. 14:29","title":"Csendben lopakodó rendőrautók: támad a kék villogós villanyautó-flotta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"368f66de-2efa-45cc-b844-7f16d5304ee2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár csak egy hét múlva fogja bemutatni a Xiaomi az új telefonját, azt már látványos képek formájában megosztotta a világgal, hogy milyen színekre számíthatunk.","shortLead":"Bár csak egy hét múlva fogja bemutatni a Xiaomi az új telefonját, azt már látványos képek formájában megosztotta...","id":"20180419_xiaomi_mi6x_varhato_szinei","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=368f66de-2efa-45cc-b844-7f16d5304ee2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae0e9c31-d29e-4a19-a552-d9018276cc01","keywords":null,"link":"/tudomany/20180419_xiaomi_mi6x_varhato_szinei","timestamp":"2018. április. 19. 13:00","title":"Fotók: hangzatos elnevezésű, valóban szép színekben érkezik a Xiaomi Mi 6X","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95bb3ff3-1973-498c-a2f2-b2c393fa39ff","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"itthon","description":"Utolsó vezetőiket választják meg az ellenzéki pártok.","shortLead":"Utolsó vezetőiket választják meg az ellenzéki pártok.","id":"20180420_A_tortenelem_vege_es_az_utolso_elnokok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=95bb3ff3-1973-498c-a2f2-b2c393fa39ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ae1b042-f983-459f-95b9-3cb441943b19","keywords":null,"link":"/itthon/20180420_A_tortenelem_vege_es_az_utolso_elnokok","timestamp":"2018. április. 20. 09:00","title":"Tóta W.: A történelem vége és az utolsó elnökök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]