[{"available":true,"c_guid":"027c0a83-e404-427e-850a-c0572edff5a6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 25 éves Zaja Kitty 300 kilométert tett meg az északi sarkkörön.","shortLead":"A 25 éves Zaja Kitty 300 kilométert tett meg az északi sarkkörön.","id":"20180418_Kutyaszanon_szelte_at_a_sarkvideket_a_magyar_lany","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=027c0a83-e404-427e-850a-c0572edff5a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d68ce9a3-85f5-4ff7-a265-cb67080b4506","keywords":null,"link":"/elet/20180418_Kutyaszanon_szelte_at_a_sarkvideket_a_magyar_lany","timestamp":"2018. április. 18. 15:09","title":"Kutyaszánon szelte át a sarkvidéket a magyar lány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40729490-6eba-44a6-b08b-5a8546f47d59","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Pénteken üzembe helyezik a forródrótot Észak- és Dél-Korea között. Először tisztségviselők próbálják ki, majd a dél-koreai elnök és Kim Dzsong Un is beszél egymással a tervek szerint. ","shortLead":"Pénteken üzembe helyezik a forródrótot Észak- és Dél-Korea között. Először tisztségviselők próbálják ki, majd...","id":"20180419_de_koreai_elnok_kim_dzsong_un_mar_nem_ragaszkodik_az_amerikai_csapatok_kivonasahoz","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=40729490-6eba-44a6-b08b-5a8546f47d59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0d56fc3-422e-4d52-b657-61e38d7c84dc","keywords":null,"link":"/vilag/20180419_de_koreai_elnok_kim_dzsong_un_mar_nem_ragaszkodik_az_amerikai_csapatok_kivonasahoz","timestamp":"2018. április. 19. 19:38","title":"Dél-koreai elnök: Kim Dzsong Un már nem ragaszkodik az amerikai csapatok kivonásához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8abe44fd-c562-4931-b546-a856e662c78a","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Hernádi Zsolt 2001 óta vezeti elnök-vezérigazgatóként a társaságot.","shortLead":"Hernádi Zsolt 2001 óta vezeti elnök-vezérigazgatóként a társaságot.","id":"20180419_hernadi_zsolt_marad_a_mol_elnoke_ujabb_ot_evig","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8abe44fd-c562-4931-b546-a856e662c78a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"457c02c1-5ff7-48c8-ae1d-d979c6171ad9","keywords":null,"link":"/kkv/20180419_hernadi_zsolt_marad_a_mol_elnoke_ujabb_ot_evig","timestamp":"2018. április. 19. 19:51","title":"Hernádi Zsolt marad a Mol elnöke újabb öt évig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dd417a9-b9c2-45c1-af99-21fa047e5dee","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az energiaszektor, az építőipar és a vendéglátás a legturbulensebben változó ágazatok.","shortLead":"Az energiaszektor, az építőipar és a vendéglátás a legturbulensebben változó ágazatok.","id":"20180419_Cegfluktuacio_meg_mindig_tul_nagy_a_jovesmenes_a_legtobb_hazai_szektorban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1dd417a9-b9c2-45c1-af99-21fa047e5dee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4903d3ec-effb-4506-b5c8-113ffc54d714","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180419_Cegfluktuacio_meg_mindig_tul_nagy_a_jovesmenes_a_legtobb_hazai_szektorban","timestamp":"2018. április. 19. 12:57","title":"Cégfluktuáció: még mindig túl nagy a jövés-menés a legtöbb hazai szektorban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"877b762c-5550-4eeb-b753-43ea22db861b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az LMP társelnöke szerint Orbán azt játssza, hogy civilizációk harca zajlik, miközben a valós probléma az, hogy a magyar iskolákban nincsen fűtés. Korábban arról beszélt, hogy attól tart, a miniszterelnök börtönbe zárja, most azt mondja, mivel intenzív ellenzéki tevékenységre készül, minden benne van a pakliban.","shortLead":"Az LMP társelnöke szerint Orbán azt játssza, hogy civilizációk harca zajlik, miközben a valós probléma az...","id":"20180420_Szel_Bernadett_Nem_fogok_megfutamodni_nem_felek_Orbantol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=877b762c-5550-4eeb-b753-43ea22db861b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9014a360-dd1d-4f39-ad53-982709182ea8","keywords":null,"link":"/itthon/20180420_Szel_Bernadett_Nem_fogok_megfutamodni_nem_felek_Orbantol","timestamp":"2018. április. 20. 07:38","title":"Szél Bernadett: \"Nem fogok megfutamodni, nem félek Orbántól\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f90b1a95-8ca0-4757-a50d-b94b93c36419","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bármilyen meglepő is, megnőtt az igény az ördögűzés iránt, így most a római katolikus egyház a modern technológiát is beveti.","shortLead":"Bármilyen meglepő is, megnőtt az igény az ördögűzés iránt, így most a római katolikus egyház a modern technológiát is...","id":"20180418_ordoguzes_mobiltelefonnal_romai_katolikus_egyhaz","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f90b1a95-8ca0-4757-a50d-b94b93c36419&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a10e1f07-9877-4559-804d-a31f9b49e8ef","keywords":null,"link":"/tudomany/20180418_ordoguzes_mobiltelefonnal_romai_katolikus_egyhaz","timestamp":"2018. április. 18. 19:00","title":"Van, ahol már tanítják: ördögűzés mobiltelefonnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"217ba01d-05a8-4026-b664-e06c2a5b7524","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elképzelni is nehéz, hogy a Ferrari vagy a Koenigsegg valaha is városi kisautókat gyártson, a Budget Direct azonban elkészítette ezek látványtervét.","shortLead":"Elképzelni is nehéz, hogy a Ferrari vagy a Koenigsegg valaha is városi kisautókat gyártson, a Budget Direct azonban...","id":"20180419_rolls_royce_ferrari_lamborghini_bentley_bugatti_chiron_varosi_autok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=217ba01d-05a8-4026-b664-e06c2a5b7524&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f4388f8-d138-4160-8e8e-3f5edf4f5457","keywords":null,"link":"/cegauto/20180419_rolls_royce_ferrari_lamborghini_bentley_bugatti_chiron_varosi_autok","timestamp":"2018. április. 19. 04:01","title":"Rolls-Royce, Ferrari és a többiek: így néznének ki a luxusautók Smart méretben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"087acb24-ec05-4d15-806a-33973587823e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A típus igazi rajongói vélhetően azon imádkoznak, hogy a Mustang továbbra is hamisítatlan izomautó maradjon.","shortLead":"A típus igazi rajongói vélhetően azon imádkoznak, hogy a Mustang továbbra is hamisítatlan izomautó maradjon.","id":"20180420_szentsegtores_hibrid_osszkerekes_ford_mustang_izomauto_musclecar_amerikai","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=087acb24-ec05-4d15-806a-33973587823e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"656fa9b8-4504-4a84-b4a6-8c5afce076a0","keywords":null,"link":"/cegauto/20180420_szentsegtores_hibrid_osszkerekes_ford_mustang_izomauto_musclecar_amerikai","timestamp":"2018. április. 20. 11:28","title":"Szentségtörés: hibrid és akár összkerekes is lehet a következő Mustang","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]