A hódmezővásárhelyi Rádió 7 Napraforgó című műsorát szemléző Index azt írja, Lázár nem kíván többé kormánytag lenni. A miniszterelnök 2014-ben négy évre kérte fel a Miniszterelnökség vezetésére, ami most lejárt, így Hódmezővásárhely egykori polgármestere a választókerületére koncentrálhat, azzal együtt – vagy éppen azért –, hogy a várost a Fidesz nemrég elbukta, azt ugyanis a független, de az ellenzék által támogatott Márki-Zay Péter vezeti.

Ezt a munkát elvégeztem, kerek egésznek tekintem – mondta Lázár.

A Miniszterelnökségről azt mondta a rádióban, büszke arra, amit létrehoztak, szerinte ott a legerősebb a csapat, a legkiválóbb tisztviselők dolgoznak ott. A helyi Promenád című lap is beszámolt Lázár visszatéréséről. Ők azt emelik ki, Lázár nemcsak a munkájában, hanem az egész életében változást tervez.

Az elmúlt időszakban felértékelődött bennem, hogy Budapesten és a kormányon kívül is van élet. Én a választóimnak tartozom hűséggel, főleg egy ekkora csata után. Velük szeretném megerősíteni az együttműködést, és a két munka nem összeegyeztethető.

© MTI / Koszticsák Szilárd

A rádióadásban arról is beszélt, hogy a választóival való együttműködést szeretné erősíteni, bármit is jelentsen ez. De arra is utalt, hogy visszavonulása csak átmeneti, a következő négy évre vonatkozik. „Nem azért, mert az országgal kapcsolatban ne lenne, tudásom, elképzelésem, ambícióim, de sokat kell még tanulnom a választóktól, hogy mi a magyar valóság.” Ő is utalt arra, hogy sok ideje van még tanulni, hiszen 10 év múlva is csak 53, 20 év múlva 63 éves lesz. A negyedik kormányfői ciklusát kezdő Orbán Viktor egyébként 54 éves, ebből a szempontból Lázár egy új politikai generáció tagja.

Lázár és Orbán hétfőn találkoznak, ahogy fent jeleztük, a leköszönő miniszter azt mondta a vásárhelyi rádióban, a miniszterelnöknek személyes joga meghatározni a kormányzati struktúrát és hozzá kiválogatni a személyeket. Közelgő találkozójukról annyit mondott, ott a miniszterelnök mond valamit, és a meghívott is hozzáteszi a magáét, tehát Lázár szavaival: kettőn áll a vásár. Kérdésre, hogy elfogadna-e más pozíciót, Lázár azt válaszolta, hogy ez „nem így működik, ez nem piac”. Arról azonban nem ki lehet az utódja, de azt üzente neki:

én 112 kormányinfót tartottam, hajrá!.

A parlamenti választás éjszakáján a Hódmezővásárhelyen egyéni mandátuma elnyerését ünneplő Lázár János még azzal utasította el az újságírói kérdéseket, hogy "majd a Kormányinfón" feltehetik azokat. Erre azonban már nem fog sor kerülni.

Péntek reggel Orbán azt mondta a Kossuth rádióban, hogy az új kormányban lesznek régi arcok, de sok lesz az új ember is, a legnagyobb változás pedig "az agyközpontban, a Miniszterelnökségen" várható. Azt még nem tudta megmondani, mikorra áll fel az új kormány, de azt hangsúlyozta, hogy szeretné, ha még a nyári szünet előtt elfogadná az új költségvetést az Országgyűlést. Emiatt már egyeztetett Varga Mihály nemzetgazdasági miniszterrel, aki a helyén marad az új kormányban is. (Időközben Orbán hivatalosan is felkérte Vargát, hogy folytassa.)

Korábban a hvg.hu is foglalkozott Lázár visszavonulásával, amikor tavaly ősszel először röppent fel a hír, hogy visszavonulhat a miniszter, akkor azt írtuk, Lázár csak időlegesen vonhatja ki magát a politikai csatározások első sorából.