[{"available":true,"c_guid":"d8619793-66a2-4ed0-b86d-5d761eea823f","c_author":"hvg.hu","category":"nagyitas","description":"Az idén ötvenéves Bartis Attila eddigi legnagyobb fotókiállítása az elmúlt években készített felvételeit mutatja be, az alkotó második otthonául választott Indonéziában készült sorozatokat állítva a tárlat középpontjába. A majd’ száz fekete-fehér nagyítás a galéria két szintjén nem egy távoli táj felfedezésével kecsegtet, hanem ellenkezőleg, a szerző fotográfiával kapcsolatos elképzeléseit mutatja meg a képek egyéni kompozíciós rendje és témaválasztása révén. A kiállítás 2018. március 1. és 2018. május 13. között látogatható a Mai Manó Házban.","shortLead":"Az idén ötvenéves Bartis Attila eddigi legnagyobb fotókiállítása az elmúlt években készített felvételeit mutatja be...","id":"20180418_bartis_attila_a_szigeteken_nagyitas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d8619793-66a2-4ed0-b86d-5d761eea823f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e66213a1-07b4-4387-a4dd-9accd23c8dff","keywords":null,"link":"/nagyitas/20180418_bartis_attila_a_szigeteken_nagyitas","timestamp":"2018. április. 18. 18:01","title":"Bartis Attila: A szigeteken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5e6e610-d5c0-402e-95b2-f91a153e5000","c_author":"Gergely Márton","category":"itthon","description":"A Fidesz tarolásának oka olyan tudatos szervezetépítés, információgyűjtés és mozgósítás, ami még a Fidesz erőforrásfölényét tekintve is teljesítmény – mondja a választásokat elemezve Filippov Gábor. A politológus szerint az ellenzék nem csaphatja be magát azzal, hogy csak a vidéken vesztette el a meccset, és fontos tanulság, hogy a politika feladatát nem fogja elintézni sem a sajtó, sem a civilek, sem a választók – kegyvesztett oligarchák pedig végképp nem. ","shortLead":"A Fidesz tarolásának oka olyan tudatos szervezetépítés, információgyűjtés és mozgósítás, ami még a Fidesz...","id":"20180419_Filippov_Gabor_interju_valasztas_2018_Orban_Fidesz_ellenzek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c5e6e610-d5c0-402e-95b2-f91a153e5000&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77271e46-4731-45d9-a99d-9f6cec19db57","keywords":null,"link":"/itthon/20180419_Filippov_Gabor_interju_valasztas_2018_Orban_Fidesz_ellenzek","timestamp":"2018. április. 19. 06:30","title":"Filippov Gábor: A Fidesz egyszerűen jobban ismeri a választókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a45a002-75fd-43fe-a3f1-2159f3716298","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Puskás Akadémia csapata nagy lépést tett a labdarúgó Magyar Kupa elődöntőjében a továbbjutás felé.","shortLead":"A Puskás Akadémia csapata nagy lépést tett a labdarúgó Magyar Kupa elődöntőjében a továbbjutás felé.","id":"20180419_kiutotte_a_felcsut_a_debrecent","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1a45a002-75fd-43fe-a3f1-2159f3716298&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9ff0ce9-0295-4648-a7a0-83599159e1e9","keywords":null,"link":"/sport/20180419_kiutotte_a_felcsut_a_debrecent","timestamp":"2018. április. 19. 05:37","title":"Kiütötte a Felcsút a Debrecent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"694efe83-52f9-4cd9-b9af-4377fac252e0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"\"Ha nem gyümölcsözőek a tárgyalások Kim Dzsong Unnal, akkor otthagyom\" – közölte az amerikai elnök az észak-koreai vezetővel esedékes tárgyalásairól.","shortLead":"\"Ha nem gyümölcsözőek a tárgyalások Kim Dzsong Unnal, akkor otthagyom\" – közölte az amerikai elnök az észak-koreai...","id":"20180419_trump_kim_dzsong_un_targyalas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=694efe83-52f9-4cd9-b9af-4377fac252e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0080c262-7154-442d-b04e-bfc3ca5b49c7","keywords":null,"link":"/vilag/20180419_trump_kim_dzsong_un_targyalas","timestamp":"2018. április. 19. 05:17","title":"Trump megmondta, mire számíthat Kim Dzsong Un","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"585d44fe-c527-418c-9928-89fc9142a7f2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Napok óta nem találja hófehér cicáját a békéscsabai kislány, Fanni. Mivel fotója nincs róla, kreatív módon igyekszik a nyomára bukkanni. ","shortLead":"Napok óta nem találja hófehér cicáját a békéscsabai kislány, Fanni. Mivel fotója nincs róla, kreatív módon igyekszik...","id":"20180419_Fantomkeppel_keresi_eltunt_cicajat_egy_csabai_kislany__foto","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=585d44fe-c527-418c-9928-89fc9142a7f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e683e20-758c-4930-906d-8eaf711c3354","keywords":null,"link":"/elet/20180419_Fantomkeppel_keresi_eltunt_cicajat_egy_csabai_kislany__foto","timestamp":"2018. április. 19. 17:27","title":"Fantomképpel keresi eltűnt cicáját egy csabai kislány - fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ac0eae2-e678-4875-a089-1240bbc113be","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A tárlat a holokauszt magyarországi áldozatainak április 16-i emléknapja alkalmából nyílt meg.","shortLead":"A tárlat a holokauszt magyarországi áldozatainak április 16-i emléknapja alkalmából nyílt meg.","id":"20180419_Holokauszttulelokrol_nyilt_kiallitas_a_New_Yorki_magyar_fokonzulatuson","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8ac0eae2-e678-4875-a089-1240bbc113be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9368146e-e344-47aa-8b2c-ee716029fb19","keywords":null,"link":"/vilag/20180419_Holokauszttulelokrol_nyilt_kiallitas_a_New_Yorki_magyar_fokonzulatuson","timestamp":"2018. április. 19. 07:44","title":"Holokauszttúlélőkről nyílt kiállítás a New York-i magyar főkonzulátuson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7cba477-b8d5-45b1-bd3b-a3c397c30e64","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Idén még nem hívott le a kormány orosz hitelt a paksi bővítésre, annyival olcsóbb a piaci hitel.","shortLead":"Idén még nem hívott le a kormány orosz hitelt a paksi bővítésre, annyival olcsóbb a piaci hitel.","id":"20180418_Annyira_draga_az_orosz_hitel_Paksra_hogy_piaci_hitelekbol_elotorleszt_a_kormany","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c7cba477-b8d5-45b1-bd3b-a3c397c30e64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f18c0255-ea86-4c27-8c23-d5737d462eaf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180418_Annyira_draga_az_orosz_hitel_Paksra_hogy_piaci_hitelekbol_elotorleszt_a_kormany","timestamp":"2018. április. 18. 11:19","title":"Annyira drága az orosz hitel Paksra, hogy piaci hitelekből előtörleszt a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59d5876c-0f5f-434a-853e-3ad86b64a308","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A pályaudvart, a Néprajzi Múzeumot, a Duna Palotát, a Fóti Templomot, az aszódi Podmaniczky-Széchenyi Kastélyt, vagy akár Szentendre óvárosának kacskaringós utcáit is felismerhetjük majd az Antonio Banderas főszereplésével készült sorozatban.","shortLead":"A pályaudvart, a Néprajzi Múzeumot, a Duna Palotát, a Fóti Templomot, az aszódi Podmaniczky-Széchenyi Kastélyt, vagy...","id":"20180418_A_Nyugati_palyaudvaron_is_felbukkan_Antonio_Banderas_Picassokent","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=59d5876c-0f5f-434a-853e-3ad86b64a308&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee27636f-99a3-4a06-82cf-758391a72486","keywords":null,"link":"/kultura/20180418_A_Nyugati_palyaudvaron_is_felbukkan_Antonio_Banderas_Picassokent","timestamp":"2018. április. 18. 16:02","title":"A Nyugati pályaudvaron is felbukkan Antonio Banderas Picassóként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]