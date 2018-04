Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"65a3ab7c-e8ec-4d02-a6f7-aa21a2d3e8ba","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hiába minden elővigyázatosság, még a legnagyobb óvintézkedések mellett is előfordulhat, hogy egy cégtől a munkavállalókra vagy ügyfelekre vonatkozó személyes adatok kerülnek ki. Éppen ezért nem árt tudni, mi a teendő ilyen esetben.","shortLead":"Hiába minden elővigyázatosság, még a legnagyobb óvintézkedések mellett is előfordulhat, hogy egy cégtől...","id":"20180419_gdpr_adatlopas_adatszivargas_adatvedelmi_incidens_mit_kell_tenni","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=65a3ab7c-e8ec-4d02-a6f7-aa21a2d3e8ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84282db5-f4e6-4e55-a2aa-a1fb1511dbc8","keywords":null,"link":"/kkv/20180419_gdpr_adatlopas_adatszivargas_adatvedelmi_incidens_mit_kell_tenni","timestamp":"2018. április. 19. 11:03","title":"Ha mégis beüt a baj – szabályok és tanácsok adatszivárgás, adatlopás esetére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07743661-70c4-4cf2-832a-e037c5af3d21","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Ausztrál tudósok úgy vélik, megtalálhatták a választ a csupaszorrú vombatpopulációt tizedelő halálos kórra: magas zsírtartalmú diétával szállnak harcba a szarkoptikus rüh ellen.","shortLead":"Ausztrál tudósok úgy vélik, megtalálhatták a választ a csupaszorrú vombatpopulációt tizedelő halálos kórra: magas...","id":"20180418_Halalos_kor_tizedeli_a_vombatokat_a_dieta_lehet_a_megoldas","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=07743661-70c4-4cf2-832a-e037c5af3d21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6a668c2-2215-483d-a9fd-af1193cc7900","keywords":null,"link":"/elet/20180418_Halalos_kor_tizedeli_a_vombatokat_a_dieta_lehet_a_megoldas","timestamp":"2018. április. 18. 20:17","title":"Halálos kór tizedeli a vombatokat, a diéta lehet a megoldás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ffe62e3-77d6-4e78-ac7d-fc74f161c539","c_author":"Adózóna","category":"brandchannel","description":"Alig valamivel több, mint két hónapjuk maradt a vállalkozásoknak, hogy felkészüljenek arra, 1 millió helyett már a 100 ezer forintnál nagyobb összegű általános forgalmi adót (áfa) tartalmazó ügyleteiket is kötelesek lesznek bejelenteni a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak (NAV). Ezt a leghatékonyabban egy számlázó programon keresztül tudják megtenni, ami a számla kibocsátásakor automatikusan, az interneten keresztül képes beküldeni a számla adatait a NAV rendszerébe. Ám ennek kapcsán még mindig egy sor kérdés foglalkoztatja az érintett vállalkozókat. Az alábbiakban ezekre próbálunk megnyugtató válaszokat adni.","shortLead":"Alig valamivel több, mint két hónapjuk maradt a vállalkozásoknak, hogy felkészüljenek arra, 1 millió helyett már a 100...","id":"adozona_20180417_Amit_a_NAVbekotesrol_tudni_akart","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8ffe62e3-77d6-4e78-ac7d-fc74f161c539&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af517fdc-41c0-43b1-98cc-c6e0f31a1263","keywords":null,"link":"/brandchannel/adozona_20180417_Amit_a_NAVbekotesrol_tudni_akart","timestamp":"2018. április. 19. 07:05","title":"Amit a NAV-bekötésről tudni akart, de nem merte megkérdezni!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Adozona.hu szakportál","c_partnerlogo":"37d42805-e2c3-4e9b-b804-97dc43987bf7","c_partnertag":"adozona"},{"available":true,"c_guid":"e413d431-cdbe-4f35-9df4-aec33efcdc79","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kaliforniai Netskope kiberbiztonsági cég szakemberei szerint elég csak hozzáférni az ATM alaplapjához, a kód segítségével már gyerekjáték kinyerni a gépből a pénzt.","shortLead":"A kaliforniai Netskope kiberbiztonsági cég szakemberei szerint elég csak hozzáférni az ATM alaplapjához, a kód...","id":"20180418_virus_atmjackpot_atm_keszpenz_bankautomata","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e413d431-cdbe-4f35-9df4-aec33efcdc79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40fa7e03-91d2-4053-8bf2-41ff64a2818a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180418_virus_atmjackpot_atm_keszpenz_bankautomata","timestamp":"2018. április. 18. 12:03","title":"Ha ezt a programot ráküldik egy ATM-re, csak úgy szórja magából a pénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34618f93-b3f7-41a1-8e0d-77ce68b4f49e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Fővárosi Ítélőtábla új eljárást rendelt el a terrorcselekménnyel és más bűncselekményekkel vádolt Budaházy György és társai ügyében.","shortLead":"A Fővárosi Ítélőtábla új eljárást rendelt el a terrorcselekménnyel és más bűncselekményekkel vádolt Budaházy György és...","id":"20180419_hatalyon_kivul_helyeztek_budahazyek_iteletet","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=34618f93-b3f7-41a1-8e0d-77ce68b4f49e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62d1a92f-107d-4483-95e9-29f661c42726","keywords":null,"link":"/itthon/20180419_hatalyon_kivul_helyeztek_budahazyek_iteletet","timestamp":"2018. április. 19. 10:59","title":"Hatályon kívül helyezték Budaházyék ítéletét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfc440c6-4f19-48c1-86c0-578aacfdadd3","c_author":"MTI","category":"cegauto.autoshirek","description":"Harminc ügyész és százhatvan rendőr mozgósították, összesen tíz helyszín tartottak házkutatást a VW 2015 szeptemberében kezdődött dízelbotrányával összefüggésben.

","shortLead":"Harminc ügyész és százhatvan rendőr mozgósították, összesen tíz helyszín tartottak házkutatást a VW 2015 szeptemberében...","id":"20180418_Hazkutatast_tartottak_a_Porsche_es_az_Audi_nemetorszagi_telephelyein","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bfc440c6-4f19-48c1-86c0-578aacfdadd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07cc5555-5422-4007-8573-a9eb6ec31f0f","keywords":null,"link":"/cegauto.autoshirek/20180418_Hazkutatast_tartottak_a_Porsche_es_az_Audi_nemetorszagi_telephelyein","timestamp":"2018. április. 18. 19:42","title":"Házkutatást tartottak a Porsche és az Audi németországi telephelyein","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e729c298-7f25-45d5-a9c9-53bc584dfff8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Amíg a BMW árpilis 1-jén viccelődött egy látványos tuninggal, addig az oroszok komolyan vették a \"felhívást\".","shortLead":"Amíg a BMW árpilis 1-jén viccelődött egy látványos tuninggal, addig az oroszok komolyan vették a \"felhívást\".","id":"20180418_lada_niva_4x4_optikai_tuning","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e729c298-7f25-45d5-a9c9-53bc584dfff8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ef695be-af7c-464f-9271-87c583952877","keywords":null,"link":"/cegauto/20180418_lada_niva_4x4_optikai_tuning","timestamp":"2018. április. 18. 10:21","title":"Az oroszok tényleg megcsinálták a Lada Niva-tuningot, amin más autógyártó csak viccelődött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05c10108-ccd8-44cc-b8e4-0769665c81a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Interjút adott a Magyar Narancsnak Hódmezővásárhely független polgármestere, Márki-Zay Péter, akit az ellenzéki politika esélyeiről, valamint a mögöttünk hagyott választásról is kérdezett a lap újságírója. Márki-Zay szerint április 8-a óta érezhetően többen félnek, és most ugyan még Európa közepén vagyunk, de közben egyértelműen Oroszország felé tartunk. ","shortLead":"Interjút adott a Magyar Narancsnak Hódmezővásárhely független polgármestere, Márki-Zay Péter, akit az ellenzéki...","id":"20180418_MarkiZay_Lazar_egy_haragtarto_ember_nem_hiszem_hogy_kibekulunk","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=05c10108-ccd8-44cc-b8e4-0769665c81a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2692cac-e4cf-46ad-8391-70b6e0bcb721","keywords":null,"link":"/itthon/20180418_MarkiZay_Lazar_egy_haragtarto_ember_nem_hiszem_hogy_kibekulunk","timestamp":"2018. április. 18. 21:00","title":"Márki-Zay: Lázár egy haragtartó ember, nem hiszem, hogy kibékülünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]