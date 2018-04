Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f90b1a95-8ca0-4757-a50d-b94b93c36419","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bármilyen meglepő is, megnőtt az igény az ördögűzés iránt, így most a római katolikus egyház a modern technológiát is beveti.","shortLead":"Bármilyen meglepő is, megnőtt az igény az ördögűzés iránt, így most a római katolikus egyház a modern technológiát is...","id":"20180418_ordoguzes_mobiltelefonnal_romai_katolikus_egyhaz","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f90b1a95-8ca0-4757-a50d-b94b93c36419&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a10e1f07-9877-4559-804d-a31f9b49e8ef","keywords":null,"link":"/tudomany/20180418_ordoguzes_mobiltelefonnal_romai_katolikus_egyhaz","timestamp":"2018. április. 18. 19:00","title":"Van, ahol már tanítják: ördögűzés mobiltelefonnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d5fde67-691d-4819-8b0b-c5478f850b2c","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"A washingtoni elnöki hivatal szerdai közleménye szerint Donald Trump és Angela Merkel megerősíti majd a német-amerikai partnerséget és a geopolitikai, illetve gazdasági kihívások egész sorát vitatja meg.","shortLead":"A washingtoni elnöki hivatal szerdai közleménye szerint Donald Trump és Angela Merkel megerősíti majd a német-amerikai...","id":"20180418_Donald_Trump_aprilis_vegen_fogadja_Angela_Merkelt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6d5fde67-691d-4819-8b0b-c5478f850b2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b8d386c-52e0-4044-ad52-ce314672d9d4","keywords":null,"link":"/vilag/20180418_Donald_Trump_aprilis_vegen_fogadja_Angela_Merkelt","timestamp":"2018. április. 18. 17:21","title":"Donald Trump április végén fogadja Angela Merkelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1446156-e376-44d6-a6d7-7323a85a4055","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha esetleg akadtak olyanok, akik eddig még a legerősebb Amarokot is gyengének tartották, akkor mostantól ők is megtalálhatják a számításukat a VW háza táján.","shortLead":"Ha esetleg akadtak olyanok, akik eddig még a legerősebb Amarokot is gyengének tartották, akkor mostantól ők is...","id":"20180418_vw_csucs_pickup_amarok_mercedes_x_osztaly_dizel_motor","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b1446156-e376-44d6-a6d7-7323a85a4055&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe74e70b-eac4-4257-a927-8e3889a019ed","keywords":null,"link":"/cegauto/20180418_vw_csucs_pickup_amarok_mercedes_x_osztaly_dizel_motor","timestamp":"2018. április. 18. 14:21","title":"Bivalyerős lett a VW csúcspickupja, mutatjuk a legizmosabb Amarokot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee38558e-0a5b-4c18-844c-e446c589d4bf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A választások előtt Marsi Anikó és társai kiálltak és elmondták, Orbán Viktorra szavaznak. Ez a Kúria szerint jogsértő.","shortLead":"A választások előtt Marsi Anikó és társai kiálltak és elmondták, Orbán Viktorra szavaznak. A liberális képviselő emlékeztetett arra, hogy jelenleg is mintegy hárommillió EU-s állampolgár tartózkodik a szigetországban.","shortLead":"El kell kerülni, hogy a Brexit életbelépése után bürokratikus rémálommá váljon a Nagy-Britanniában élő EU-s...","id":"20180418_Az_EUs_polgarok_jogainak_tiszteletben_tartasat_kovetelik_Londontol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c3bf8644-7bd5-4aa7-955d-3fbf8abcabe8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"956b905a-5230-42f5-8879-372686310efd","keywords":null,"link":"/vilag/20180418_Az_EUs_polgarok_jogainak_tiszteletben_tartasat_kovetelik_Londontol","timestamp":"2018. április. 18. 15:41","title":"Az EU-s polgárok jogainak tiszteletben tartását követelik Londontól a Windrush-botrány után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57f0b77f-3b0e-4bea-b21a-5daba155e9f4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pécsi közgazdász nem akar egyetlen parlamenti frakcióba se belépni, annak sem látja értelmét, hogy \"Németh Szilárddal és társaival birkózzon gazdasági kérdésekről\". Inkább a nemzeti intézmények működését szeretné figyelni, és lépni, ha visszaélésekre bukkan.","shortLead":"A pécsi közgazdász nem akar egyetlen parlamenti frakcióba se belépni, annak sem látja értelmét, hogy \"Németh Szilárddal...","id":"20180418_mellar_tamas_almomban_sem_gondoltam_hogy_orban_ujra_ketharmadot_szerez","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=57f0b77f-3b0e-4bea-b21a-5daba155e9f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"386871f7-16bf-4514-a7f1-aa00966d7530","keywords":null,"link":"/itthon/20180418_mellar_tamas_almomban_sem_gondoltam_hogy_orban_ujra_ketharmadot_szerez","timestamp":"2018. április. 18. 07:24","title":"Mellár Tamás: Álmomban sem gondoltam, hogy Orbán újra kétharmadot szerez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a45a002-75fd-43fe-a3f1-2159f3716298","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Puskás Akadémia csapata nagy lépést tett a labdarúgó Magyar Kupa elődöntőjében a továbbjutás felé.","shortLead":"A Puskás Akadémia csapata nagy lépést tett a labdarúgó Magyar Kupa elődöntőjében a továbbjutás felé.","id":"20180419_kiutotte_a_felcsut_a_debrecent","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1a45a002-75fd-43fe-a3f1-2159f3716298&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9ff0ce9-0295-4648-a7a0-83599159e1e9","keywords":null,"link":"/sport/20180419_kiutotte_a_felcsut_a_debrecent","timestamp":"2018. április. 19. 05:37","title":"Kiütötte a Felcsút a Debrecent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]