[{"available":true,"c_guid":"079a3778-cffe-4449-ad0d-608cf5f850c6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt elnök Hadházyt és az LMP választási stratégiáját, arcvesztését is bírálta.","shortLead":"A volt elnök Hadházyt és az LMP választási stratégiáját, arcvesztését is bírálta.","id":"20180419_Schiffer_Szemenszedett_hazugsag_a_fenyegetes","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=079a3778-cffe-4449-ad0d-608cf5f850c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a811c604-470f-4b2f-807f-ed9e3091ea97","keywords":null,"link":"/itthon/20180419_Schiffer_Szemenszedett_hazugsag_a_fenyegetes","timestamp":"2018. április. 19. 10:43","title":"Schiffer: \"Szemenszedett hazugság a fenyegetés\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aef17480-725d-4539-af89-57af55711bdb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A bruttó átlagkereset 306 ezer forint a KSH friss adatai szerint, az átlagos nettó kereset pedig 203 ezer forint fölött van.","shortLead":"A bruttó átlagkereset 306 ezer forint a KSH friss adatai szerint, az átlagos nettó kereset pedig 203 ezer forint fölött...","id":"20180420_300_ezer_forintnal_is_magasabb_az_atlagkereset","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aef17480-725d-4539-af89-57af55711bdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76b76c52-fcf6-41fa-8167-c2246004eba2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180420_300_ezer_forintnal_is_magasabb_az_atlagkereset","timestamp":"2018. április. 20. 09:34","title":"300 ezer forintnál is magasabb az átlagkereset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8cfc54e-e24d-4562-a40a-a0d477efe04a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Shell új megoldásának köszönhetően jelentősen lerövidülhet a tankolási procedúra.","shortLead":"A Shell új megoldásának köszönhetően jelentősen lerövidülhet a tankolási procedúra.","id":"20180420_gyorsabb_tankolas_fizetes_autoban_shell_chevrolet_uzemanyag_benzin_dizel_alkalmazas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c8cfc54e-e24d-4562-a40a-a0d477efe04a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"655cb299-0de0-4b60-af9f-62b5d2430afb","keywords":null,"link":"/cegauto/20180420_gyorsabb_tankolas_fizetes_autoban_shell_chevrolet_uzemanyag_benzin_dizel_alkalmazas","timestamp":"2018. április. 20. 06:41","title":"Gyorsabb tankolás: már nem kell bemenni a shopba fizetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53433171-84b8-4dae-9533-0c1d6d55cfeb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Újságírók, operatőrök, fotósok várták Gyárfás Tamást, amikor csütörtök délután kilépett Budapesten a Nemzeti Nyomozó Iroda VI. kerületi épületéből. A volt úszószövetségi elnök és médiavállalkozót kedden vették őrizetbe Fenyő János médiavállalkozó meggyilkolásának ügyében, miután gyanúsítottként hallgatták ki. Az ügyészség azonban nem előzetes letartóztatást, hanem házi őrizetet indítványozott, ezért Gyárfás Tamást szabadon engedték, és pénteken meg kell jelennie a házi őrizetről döntő bíróság előtt.","shortLead":"Újságírók, operatőrök, fotósok várták Gyárfás Tamást, amikor csütörtök délután kilépett Budapesten a Nemzeti Nyomozó...","id":"20180419_igy_setalt_ki_a_rendorseg_epuletebol_gyarfas_tamas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=53433171-84b8-4dae-9533-0c1d6d55cfeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01c17ef8-56d0-4b10-9ad1-ebf443b7f35b","keywords":null,"link":"/itthon/20180419_igy_setalt_ki_a_rendorseg_epuletebol_gyarfas_tamas","timestamp":"2018. április. 19. 17:25","title":"Friss fotók: Így sétált ki a rendőrség épületéből Gyárfás Tamás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a923a438-ed3e-43c8-9ab7-f444df05ccbe","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Az amerikai szárazföldi haderő napjaink egyik legszerteágazóbb pszichológiai programját futtatja. Katonai szakértő szerzőnk, Porkoláb Imre proaktív szemléletmódú képzési programot mutat be cikkében.","shortLead":"Az amerikai szárazföldi haderő napjaink egyik legszerteágazóbb pszichológiai programját futtatja. Katonai szakértő...","id":"20180419_porkolab_imre_Barki_fejlodhet_es_eljuthat_magasabb_szintekre","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a923a438-ed3e-43c8-9ab7-f444df05ccbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41aefc66-08d1-4c47-a6e8-714f7d795b8d","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20180419_porkolab_imre_Barki_fejlodhet_es_eljuthat_magasabb_szintekre","timestamp":"2018. április. 19. 13:15","title":"Bárki fejlődhet, és eljuthat magasabb szintekre. Mi a titok?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80aa0e07-ee70-45f4-9c40-3e4de5cb011a","c_author":"Szegő Péter","category":"kultura","description":"Ma hetvenöt éve, hogy a varsói gettófelkelés élesbe fordult. Az évforduló alkalmából érdemes szemügyre venni a lengyelországi és a magyarországi zsidóságnak a Soá idején mutatott hozzáállását.","shortLead":"Ma hetvenöt éve, hogy a varsói gettófelkelés élesbe fordult. Az évforduló alkalmából érdemes szemügyre venni...","id":"20180419_Nem_az_eletunket_hanem_a_meltosagunkat_akarjuk_megmenteni__hetvenot_eves_a_varsoi_gettofelkeles","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=80aa0e07-ee70-45f4-9c40-3e4de5cb011a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7f6b5db-5ccb-41b0-b4e9-142c5915c7b6","keywords":null,"link":"/kultura/20180419_Nem_az_eletunket_hanem_a_meltosagunkat_akarjuk_megmenteni__hetvenot_eves_a_varsoi_gettofelkeles","timestamp":"2018. április. 19. 18:00","title":"„Nem az életünket, hanem a méltóságunkat akarjuk megmenteni” – 75 éves a varsói gettófelkelés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fff9db4-2caf-41d7-b41b-e0d085d9a653","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Több mint 4,3 milliárd forint idén május 31-én lejáró, 2016-ban kapott juttatás van még a Széchenyi Pihenőkártyákon – derült ki a kártyakibocsátók tájékoztatásából.","shortLead":"Több mint 4,3 milliárd forint idén május 31-én lejáró, 2016-ban kapott juttatás van még a Széchenyi Pihenőkártyákon –...","id":"20180420_Milliardok_vannak_meg_a_SZEPkartyakon_es_veszesen_fogy_az_ido","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5fff9db4-2caf-41d7-b41b-e0d085d9a653&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cd571b0-4689-406d-8251-edd791525f02","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180420_Milliardok_vannak_meg_a_SZEPkartyakon_es_veszesen_fogy_az_ido","timestamp":"2018. április. 20. 10:23","title":"Milliárdok vannak még a SZÉP-kártyákon, és vészesen fogy az idő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecdc666b-9674-4e11-bedf-d940d9ff0527","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szürreális cikket közölt a kézműves propagandagyárrá avanzsált Origo. Soros György milliárdos üzletember fia épp Európát járja, az útról készült fotókat pedig rendre meg is osztja az interneten. Az Origo mindebből arra következtet: az ifjú készen áll a világ feletti hatalom átvételére.","shortLead":"Szürreális cikket közölt a kézműves propagandagyárrá avanzsált Origo. 