[{"available":true,"c_guid":"8abe44fd-c562-4931-b546-a856e662c78a","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Hernádi Zsolt 2001 óta vezeti elnök-vezérigazgatóként a társaságot.","shortLead":"Hernádi Zsolt 2001 óta vezeti elnök-vezérigazgatóként a társaságot.","id":"20180419_hernadi_zsolt_marad_a_mol_elnoke_ujabb_ot_evig","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8abe44fd-c562-4931-b546-a856e662c78a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"457c02c1-5ff7-48c8-ae1d-d979c6171ad9","keywords":null,"link":"/kkv/20180419_hernadi_zsolt_marad_a_mol_elnoke_ujabb_ot_evig","timestamp":"2018. április. 19. 19:51","title":"Hernádi Zsolt marad a Mol elnöke újabb öt évig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdbe5611-fe30-4477-b8a8-369d3e5f4ddc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egészen otthonáig kísértük a csütörtökön kiengedett volt úszószövetségi elnököt, és egykori médiavállalkozót. Gyárfást az egykori Fenyő-gyilkosság ügyében vették őrizetbe, még kedden, miután gyanúsítottként hallgatták ki. A bíróság pénteken dönt arról, házi őrizetbe kerül-e. Ügyvédje, Bánáti János is akkorra ígért tájékoztatást.","shortLead":"Egészen otthonáig kísértük a csütörtökön kiengedett volt úszószövetségi elnököt, és egykori médiavállalkozót. Gyárfást...","id":"20180419_A_hvghu_fotosa_is_lekapta_az_orizetbol_hazatert_Gyarfas_Tamast","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fdbe5611-fe30-4477-b8a8-369d3e5f4ddc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e99bbb2-59b7-4d66-a323-075c6af76f3f","keywords":null,"link":"/itthon/20180419_A_hvghu_fotosa_is_lekapta_az_orizetbol_hazatert_Gyarfas_Tamast","timestamp":"2018. április. 19. 19:09","title":"Gyárfás Tamás csütörtök délután már otthon egyeztetett ügyvédjével - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d78cb4bf-99b2-4fc1-9e99-57b79f590f09","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Fontos a jó kapcsolat egy diktátorral.","shortLead":"Fontos a jó kapcsolat egy diktátorral.","id":"20180419_Ader_Janosrol_nem_sokat_hallottunk_az_elmult_idoszakban_de_a_fontos_pillanatokat_nem_hagyja_ki","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d78cb4bf-99b2-4fc1-9e99-57b79f590f09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"816570ad-240e-4c56-8f45-903d03b07937","keywords":null,"link":"/vilag/20180419_Ader_Janosrol_nem_sokat_hallottunk_az_elmult_idoszakban_de_a_fontos_pillanatokat_nem_hagyja_ki","timestamp":"2018. április. 19. 11:03","title":"Nem volt szabad a választás? Nem baj, Áder attól még gratulál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1853a99-1a68-4cf7-a9a1-56c784894306","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy kis termetű kutya lábát kapta be a mozgólépcső, állatkórházba vitték.","shortLead":"Egy kis termetű kutya lábát kapta be a mozgólépcső, állatkórházba vitték.","id":"20180420_beszorult_egy_kiskutya_laba_a_mozgolepcsobe_a_corvin_negyed_metroallomason","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d1853a99-1a68-4cf7-a9a1-56c784894306&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e9a7e63-75bf-410c-8ea7-0c6155b36c86","keywords":null,"link":"/itthon/20180420_beszorult_egy_kiskutya_laba_a_mozgolepcsobe_a_corvin_negyed_metroallomason","timestamp":"2018. április. 20. 17:25","title":"Beszorult egy kiskutya lába a mozgólépcsőbe a Corvin-negyed metróállomáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43abb974-c615-4794-9fc8-050a16f992e0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Újabb nevek kerültek nyilvánosságra, a 24.hu úgy tudja, hogy összesen 37 embert küldenek el a csatornától.\r

","shortLead":"Újabb nevek kerültek nyilvánosságra, a 24.hu úgy tudja, hogy összesen 37 embert küldenek el a csatornától.\r

","id":"20180419_egy_hirolvaso_is_tavozik_a_hirtvtol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=43abb974-c615-4794-9fc8-050a16f992e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9409bd3f-7e9e-4722-8c8c-12af09a8f306","keywords":null,"link":"/kultura/20180419_egy_hirolvaso_is_tavozik_a_hirtvtol","timestamp":"2018. április. 19. 15:26","title":"Egy hírolvasó is távozik a Hír TV-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b12c4356-7155-4913-b3d1-20c3f6bad440","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hiába kért bocsánatot az ártatlan áldozatoktól és hozzátartozóiktól a magát hamarosan feloszlató baszk terrorszervezet, az ETA, a megszólítottak közölték, nem kérnek a szavakból. ","shortLead":"Hiába kért bocsánatot az ártatlan áldozatoktól és hozzátartozóiktól a magát hamarosan feloszlató baszk terrorszervezet...","id":"20180420_Az_ETA_aldozatainak_rokonai_nem_kernek_a_bocsanatkeresbol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b12c4356-7155-4913-b3d1-20c3f6bad440&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84497c7b-e857-41e4-9c9e-48dcffd59fdd","keywords":null,"link":"/vilag/20180420_Az_ETA_aldozatainak_rokonai_nem_kernek_a_bocsanatkeresbol","timestamp":"2018. április. 20. 17:36","title":"Az ETA áldozatainak rokonai nem kérnek a bocsánatkérésből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43dee7cf-dc94-4692-b219-009da7706f8d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ráadásul egy bíróság előcsarnokában álló ATM-et szemeltek ki.","shortLead":"Ráadásul egy bíróság előcsarnokában álló ATM-et szemeltek ki.","id":"20180419_atm_rablas_autos","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=43dee7cf-dc94-4692-b219-009da7706f8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9962413b-17ec-48be-a20e-8cc0fc66dc24","keywords":null,"link":"/cegauto/20180419_atm_rablas_autos","timestamp":"2018. április. 19. 13:35","title":"Videó: Élőben tolták a Benny Hill Show-t a szuperbéna bankautomata-rablók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d56abbe-26b2-48a2-8b6b-0cf990a01033","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szinte minden 16 éves diák rendelkezik saját mobiltelefonnal, közel harmaduk pedig használja a mobilt még tanórán is – derült ki egy friss felmérésből.","shortLead":"Szinte minden 16 éves diák rendelkezik saját mobiltelefonnal, közel harmaduk pedig használja a mobilt még tanórán is –...","id":"20180419_A_mobilt_nem_eltenni_kell_az_iskolaban_hanem_hasznalni_a_tanorakon","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4d56abbe-26b2-48a2-8b6b-0cf990a01033&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b39499a9-f650-4982-9767-8041beabf20a","keywords":null,"link":"/kultura/20180419_A_mobilt_nem_eltenni_kell_az_iskolaban_hanem_hasznalni_a_tanorakon","timestamp":"2018. április. 19. 10:07","title":"A mobilt nem eltenni kell az iskolában, hanem használni a tanórákon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]