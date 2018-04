Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"577e476b-e825-4d02-8010-d1ca350816ae","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Varga Mihály irányíthatja tovább a magyar gazdaságot az új kormányban is.","shortLead":"Varga Mihály irányíthatja tovább a magyar gazdaságot az új kormányban is.","id":"20180420_Orban_felkerte_Vargat_hogy_folytassa","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=577e476b-e825-4d02-8010-d1ca350816ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90cf8e62-e292-404d-aa06-0172295c41a5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180420_Orban_felkerte_Vargat_hogy_folytassa","timestamp":"2018. április. 20. 11:37","title":"Orbán felkérte Vargát, hogy folytassa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e2f8545-6a2b-42c4-8a16-f6a61c4a36a0","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Mást mondanak a férfiak és a nők. \r

\r

","shortLead":"Mást mondanak a férfiak és a nők. \r

\r

","id":"20180419_Mirol_arulkodik_a_smink","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3e2f8545-6a2b-42c4-8a16-f6a61c4a36a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"968118cb-3206-498f-a814-84307c39f200","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180419_Mirol_arulkodik_a_smink","timestamp":"2018. április. 19. 12:15","title":"Miről árulkodik a smink?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4616653-873e-47e1-bf75-5f5b9b1f642c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az interneten fellelhető veszélyek ellenére is rengeteg fiatal regisztrál a különböző közösségi oldalakra, gyakran a szülők tudta, de legalábbis beleegyezése nélkül. Az ok érthető: a felnőttekhez hasonlóan ők is kommunikálni akarnának kortársaikkal, csakhogy megfelelő ellenőrzéssel rendelkező, vagy nekik szánt platformok hiányában mindez nem igazán lehetséges. Ezen nehézségeket hidalná át egy magyar vállalkozás új szolgáltatása. Úgy hívják: MyGnoo.","shortLead":"Az interneten fellelhető veszélyek ellenére is rengeteg fiatal regisztrál a különböző közösségi oldalakra, gyakran...","id":"20180420_mygnoo_gnomys_kozossegi_oldal_cseveges_az_interneten_biztonsagban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e4616653-873e-47e1-bf75-5f5b9b1f642c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69d58f4c-0094-4808-a904-26b724ba4737","keywords":null,"link":"/tudomany/20180420_mygnoo_gnomys_kozossegi_oldal_cseveges_az_interneten_biztonsagban","timestamp":"2018. április. 20. 11:03","title":"Ahol a gyerek is nyugodtan regisztrálhat: új közösségi oldal indult, ráadásul magyarok csinálják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d4143e5-f962-4cca-9936-605a9d8199e3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A lengyel államfő hangsúlyozta: \"a gettófelkelés résztvevői méltóságukért, szabadságukért, de Lengyelországért is meghaltak\".","shortLead":"A lengyel államfő hangsúlyozta: \"a gettófelkelés résztvevői méltóságukért, szabadságukért, de Lengyelországért is...","id":"20180419_A_varsoi_getto_felkeloire_emlekeztek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1d4143e5-f962-4cca-9936-605a9d8199e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"175d8999-b716-4a51-a2df-bf9fa14f388f","keywords":null,"link":"/vilag/20180419_A_varsoi_getto_felkeloire_emlekeztek","timestamp":"2018. április. 19. 14:21","title":"A varsói gettó felkelőire emlékeztek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"217ba01d-05a8-4026-b664-e06c2a5b7524","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elképzelni is nehéz, hogy a Ferrari vagy a Koenigsegg valaha is városi kisautókat gyártson, a Budget Direct azonban elkészítette ezek látványtervét.","shortLead":"Elképzelni is nehéz, hogy a Ferrari vagy a Koenigsegg valaha is városi kisautókat gyártson, a Budget Direct azonban...","id":"20180419_rolls_royce_ferrari_lamborghini_bentley_bugatti_chiron_varosi_autok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=217ba01d-05a8-4026-b664-e06c2a5b7524&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f4388f8-d138-4160-8e8e-3f5edf4f5457","keywords":null,"link":"/cegauto/20180419_rolls_royce_ferrari_lamborghini_bentley_bugatti_chiron_varosi_autok","timestamp":"2018. április. 19. 04:01","title":"Rolls-Royce, Ferrari és a többiek: így néznének ki a luxusautók Smart méretben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2606a81e-1ecd-4778-9055-211a25f65e72","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A hitelfelvétel erősítésével pörgetné fel még jobban az ingatlanpiacot a Magyar Nemzeti Bank, a szakma pedig az automata értékbecsléshez fűz nagy reményeket. Igaz, mindkét módszernek vannak ellenzői – derült ki a Portfolio konferenciáján, ahol arról is szó esett, meddig tarthat ki az erős piac.","shortLead":"A hitelfelvétel erősítésével pörgetné fel még jobban az ingatlanpiacot a Magyar Nemzeti Bank, a szakma pedig...","id":"20180419_ingatlanpiac_lufi_ertekbecsles_jelzaloghitelezes","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2606a81e-1ecd-4778-9055-211a25f65e72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c2c3a44-09c5-4e04-b3bc-2c1f6b8b6e2f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180419_ingatlanpiac_lufi_ertekbecsles_jelzaloghitelezes","timestamp":"2018. április. 19. 06:50","title":"Több hitelfelvételre bírná rá az embereket a jegybank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b806447-27e3-4329-8d8a-b5ac0bdee6ae","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Megállapította a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok levélben szavazásának eredményét a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) szerdai ülésén.



","shortLead":"Megállapította a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok levélben szavazásának eredményét a Nemzeti...","id":"20180418_Szavazas_150_kifogas_erkezett_az_egyeni_valasztokeruleti_eredmenyt_megallapito_dontesekkel_szemben","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8b806447-27e3-4329-8d8a-b5ac0bdee6ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8ac4cec-b69b-4e31-bfc7-c0bc4422f940","keywords":null,"link":"/itthon/20180418_Szavazas_150_kifogas_erkezett_az_egyeni_valasztokeruleti_eredmenyt_megallapito_dontesekkel_szemben","timestamp":"2018. április. 18. 21:42","title":"Szavazás: 150 kifogás érkezett az egyéni választókerületi eredményt megállapító döntésekkel szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07743661-70c4-4cf2-832a-e037c5af3d21","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Ausztrál tudósok úgy vélik, megtalálhatták a választ a csupaszorrú vombatpopulációt tizedelő halálos kórra: magas zsírtartalmú diétával szállnak harcba a szarkoptikus rüh ellen.","shortLead":"Ausztrál tudósok úgy vélik, megtalálhatták a választ a csupaszorrú vombatpopulációt tizedelő halálos kórra: magas...","id":"20180418_Halalos_kor_tizedeli_a_vombatokat_a_dieta_lehet_a_megoldas","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=07743661-70c4-4cf2-832a-e037c5af3d21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6a668c2-2215-483d-a9fd-af1193cc7900","keywords":null,"link":"/elet/20180418_Halalos_kor_tizedeli_a_vombatokat_a_dieta_lehet_a_megoldas","timestamp":"2018. április. 18. 20:17","title":"Halálos kór tizedeli a vombatokat, a diéta lehet a megoldás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]