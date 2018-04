Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"80aa0e07-ee70-45f4-9c40-3e4de5cb011a","c_author":"Szegő Péter","category":"kultura","description":"Ma hetvenöt éve, hogy a varsói gettófelkelés élesbe fordult. Az évforduló alkalmából érdemes szemügyre venni a lengyelországi és a magyarországi zsidóságnak a Soá idején mutatott hozzáállását.","shortLead":"Ma hetvenöt éve, hogy a varsói gettófelkelés élesbe fordult. Az évforduló alkalmából érdemes szemügyre venni...","id":"20180419_Nem_az_eletunket_hanem_a_meltosagunkat_akarjuk_megmenteni__hetvenot_eves_a_varsoi_gettofelkeles","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=80aa0e07-ee70-45f4-9c40-3e4de5cb011a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7f6b5db-5ccb-41b0-b4e9-142c5915c7b6","keywords":null,"link":"/kultura/20180419_Nem_az_eletunket_hanem_a_meltosagunkat_akarjuk_megmenteni__hetvenot_eves_a_varsoi_gettofelkeles","timestamp":"2018. április. 19. 18:00","title":"„Nem az életünket, hanem a méltóságunkat akarjuk megmenteni” – 75 éves a varsói gettófelkelés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6481ba81-f9d8-42b1-94d8-1b751c708925","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Transparency International szakértői szerint tovább kellene szigorítani az összeférhetetlenségi szabályokat a tendereknél.","shortLead":"A Transparency International szakértői szerint tovább kellene szigorítani az összeférhetetlenségi szabályokat...","id":"20180419_Meg_a_kormany_is_nagy_bajt_lat_a_hazai_kozbeszerzeseknel","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6481ba81-f9d8-42b1-94d8-1b751c708925&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95e0bb35-2644-4ee0-b688-086447a7a616","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180419_Meg_a_kormany_is_nagy_bajt_lat_a_hazai_kozbeszerzeseknel","timestamp":"2018. április. 19. 17:59","title":"Még a kormány is nagy bajt lát a hazai közbeszerzéseknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8c4f533-89c3-4f92-84c6-8d9a1bf66bf8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A düledező házak közül 80 életveszélyes is a helyiek szerint.","shortLead":"A düledező házak közül 80 életveszélyes is a helyiek szerint.","id":"20180418_Minden_otodik_haz_romos_vagy_elhagyatott_Magyarcsanadon","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d8c4f533-89c3-4f92-84c6-8d9a1bf66bf8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bbdadc1-a829-4226-b271-2bc707885a7a","keywords":null,"link":"/itthon/20180418_Minden_otodik_haz_romos_vagy_elhagyatott_Magyarcsanadon","timestamp":"2018. április. 18. 19:54","title":"Minden ötödik ház romos vagy elhagyatott Magyarcsanádon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65a3ab7c-e8ec-4d02-a6f7-aa21a2d3e8ba","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hiába minden elővigyázatosság, még a legnagyobb óvintézkedések mellett is előfordulhat, hogy egy cégtől a munkavállalókra vagy ügyfelekre vonatkozó személyes adatok kerülnek ki. Éppen ezért nem árt tudni, mi a teendő ilyen esetben.","shortLead":"Hiába minden elővigyázatosság, még a legnagyobb óvintézkedések mellett is előfordulhat, hogy egy cégtől...","id":"20180419_gdpr_adatlopas_adatszivargas_adatvedelmi_incidens_mit_kell_tenni","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=65a3ab7c-e8ec-4d02-a6f7-aa21a2d3e8ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84282db5-f4e6-4e55-a2aa-a1fb1511dbc8","keywords":null,"link":"/kkv/20180419_gdpr_adatlopas_adatszivargas_adatvedelmi_incidens_mit_kell_tenni","timestamp":"2018. április. 19. 11:03","title":"Ha mégis beüt a baj – szabályok és tanácsok adatszivárgás, adatlopás esetére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fe859ed-2ba5-47dd-9aaa-9d57981621aa","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Lázár János hétfőn elmegy Orbánhoz, de már most bejelentette, befejezte a munkát a Miniszterelnökség élén, és a jövőben nem akar kormánytag lenni, visszatér a hódmezővásárhelyi választókerületébe. A leköszönő minisztert azonban megelőzte Orbán, ő már péntek reggeli rádióinterjújában arról beszélt, átalakítja a Miniszterelnökséget.","shortLead":"Lázár János hétfőn elmegy Orbánhoz, de már most bejelentette, befejezte a munkát a Miniszterelnökség élén, és a jövőben...","id":"20180420_Lazar_befejezte_a_miniszteri_palyafutasat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9fe859ed-2ba5-47dd-9aaa-9d57981621aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b41d321-4fb4-4fa6-9637-6deeaa1560cb","keywords":null,"link":"/itthon/20180420_Lazar_befejezte_a_miniszteri_palyafutasat","timestamp":"2018. április. 20. 11:07","title":"Lázár befejezte a miniszteri pályafutását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"391b680d-fefa-4c41-b8f7-be9cf2fff8c6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Klaus Iohannis \"a keletről mutatkozó ellenséges magatartásról\" beszélt.","shortLead":"Klaus Iohannis \"a keletről mutatkozó ellenséges magatartásról\" beszélt.","id":"20180419_A_roman_elnok_behivta_az_amerikaiakat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=391b680d-fefa-4c41-b8f7-be9cf2fff8c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ef818ad-89c3-42ce-8968-91d30a574a4d","keywords":null,"link":"/vilag/20180419_A_roman_elnok_behivta_az_amerikaiakat","timestamp":"2018. április. 19. 12:05","title":"A román elnök behívta az amerikaiakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43abb974-c615-4794-9fc8-050a16f992e0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Újabb nevek kerültek nyilvánosságra, a 24.hu úgy tudja, hogy összesen 37 embert küldenek el a csatornától.\r

","shortLead":"Újabb nevek kerültek nyilvánosságra, a 24.hu úgy tudja, hogy összesen 37 embert küldenek el a csatornától.\r

","id":"20180419_egy_hirolvaso_is_tavozik_a_hirtvtol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=43abb974-c615-4794-9fc8-050a16f992e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9409bd3f-7e9e-4722-8c8c-12af09a8f306","keywords":null,"link":"/kultura/20180419_egy_hirolvaso_is_tavozik_a_hirtvtol","timestamp":"2018. április. 19. 15:26","title":"Egy hírolvasó is távozik a Hír TV-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2111fab-0e37-452a-bb11-4d6d6ad351b2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180418_Mi_az_ott_Schwarzenegger_mogott_Igen_egy_Tanacskoztarsasag_szobrocska","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b2111fab-0e37-452a-bb11-4d6d6ad351b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7551295-ec4e-48c1-b157-ffc3712df184","keywords":null,"link":"/kultura/20180418_Mi_az_ott_Schwarzenegger_mogott_Igen_egy_Tanacskoztarsasag_szobrocska","timestamp":"2018. április. 18. 17:16","title":"Mi az ott Schwarzenegger mögött? Igen, egy Tanácsköztársaság-szobrocska","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]