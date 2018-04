Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1d4143e5-f962-4cca-9936-605a9d8199e3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A lengyel államfő hangsúlyozta: \"a gettófelkelés résztvevői méltóságukért, szabadságukért, de Lengyelországért is meghaltak\".","shortLead":"A lengyel államfő hangsúlyozta: \"a gettófelkelés résztvevői méltóságukért, szabadságukért, de Lengyelországért is...","id":"20180419_A_varsoi_getto_felkeloire_emlekeztek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1d4143e5-f962-4cca-9936-605a9d8199e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"175d8999-b716-4a51-a2df-bf9fa14f388f","keywords":null,"link":"/vilag/20180419_A_varsoi_getto_felkeloire_emlekeztek","timestamp":"2018. április. 19. 14:21","title":"A varsói gettó felkelőire emlékeztek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98cf3845-c50d-45e5-a555-655ea55040b0","c_author":"","category":"vilag","description":"A barátnője által folyamatosan bántalmazott brit férfi azt állította, ha nem szabadítják ki a rendőrök, már csak pár napja lett volna hátra az életéből.","shortLead":"A barátnője által folyamatosan bántalmazott brit férfi azt állította, ha nem szabadítják ki a rendőrök, már csak pár...","id":"20180418_Hosszu_bortont_kapott_a_ferfivero_no","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98cf3845-c50d-45e5-a555-655ea55040b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d9a417f-5c83-423c-8989-262faa2b7335","keywords":null,"link":"/vilag/20180418_Hosszu_bortont_kapott_a_ferfivero_no","timestamp":"2018. április. 18. 16:12","title":"Hosszú börtönt kapott a férfiverő nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.baleset","description":"Az elsődleges információk szerint egy tehergépkocsi és egy kisbusz ütközött a 84-es számú főútvonal 79-es kilométerszelvényénél, Tompaládony térségében.","shortLead":"Az elsődleges információk szerint egy tehergépkocsi és egy kisbusz ütközött a 84-es számú főútvonal 79-es...","id":"20180418_Halalos_baleset_tortent_a_84es_fouton_teljes_utzar","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65e909f4-3300-433d-964e-c9c7d538f281","keywords":null,"link":"/itthon.baleset/20180418_Halalos_baleset_tortent_a_84es_fouton_teljes_utzar","timestamp":"2018. április. 18. 16:10","title":"Halálos baleset történt a 84-es főúton, teljes útzár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e8bf9f2-b0c7-44d0-a5fa-7317da6b78fa","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto.autoshirek","description":"Hosszú ideig egy alaposan átalakított Mercedesszel járt az orosz elnök, de aztán döntött: új elnöki ciklusát már egy Kortezs típusú, orosz páncélozott járműben kívánja megkezdeni. A projekthez tartozó autókat éveken át fejlesztettek, hogy Putyin minden kívánalmának megfeleljenek. ","shortLead":"Hosszú ideig egy alaposan átalakított Mercedesszel járt az orosz elnök, de aztán döntött: új elnöki ciklusát már...","id":"20180418_Putyin_meghozott_egy_nehez_dontest_dobja_a_Mercit","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6e8bf9f2-b0c7-44d0-a5fa-7317da6b78fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"decb229a-b793-42f7-867c-36f79b00683b","keywords":null,"link":"/cegauto.autoshirek/20180418_Putyin_meghozott_egy_nehez_dontest_dobja_a_Mercit","timestamp":"2018. április. 18. 16:01","title":"Putyin meghozott egy nehéz döntést: dobja a Mercit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acd36db1-381c-44f2-8203-20d44dd2a482","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Léderer Sándor, a K-Monitor vezetője bekerült az Obama-féle alapítvány támogatottjai közé. A hír jelentőségét mutatja, hogy 20 ezer jelentkezőből választottak ki 20-at – köztük a magyarországi korrupciót kutató civil szervezet fejlesztéseit.\r

\r

","shortLead":"Léderer Sándor, a K-Monitor vezetője bekerült az Obama-féle alapítvány támogatottjai közé. A hír jelentőségét mutatja...","id":"20180418_Korrupcioellenes_magyar_fejlesztest_tamogat_Obama_alapitvanya","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=acd36db1-381c-44f2-8203-20d44dd2a482&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"959ec86b-7320-48b1-a121-f0172ed7a797","keywords":null,"link":"/itthon/20180418_Korrupcioellenes_magyar_fejlesztest_tamogat_Obama_alapitvanya","timestamp":"2018. április. 18. 11:05","title":"Korrupcióellenes magyar fejlesztést támogat Obama alapítványa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b450d1b3-e270-44ac-b332-43ca94807d3c","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"Itt a tavasz, és mikor a nap sugarainál megcsillannak az otthonunkban szálldogáló porcicák, tudomásul vesszük, hogy nemcsak a lelkünknek, a lakásunknak is szüksége van a megújulásra. Van, aki imád takarítani, van, akinek nincs különösebb kifogása ellene, de a legtöbben nyűgnek érzik ezt a feladatot. De biztos, hogy csak a tisztítószerről vagy a helyes felmosásról szól a dolog?","shortLead":"Itt a tavasz, és mikor a nap sugarainál megcsillannak az otthonunkban szálldogáló porcicák, tudomásul vesszük...","id":"20180419_Egy_rendes_no_takarit_De_miert_is","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b450d1b3-e270-44ac-b332-43ca94807d3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d1c8d95-3c41-4e47-b32f-4d6840326ade","keywords":null,"link":"/elet/20180419_Egy_rendes_no_takarit_De_miert_is","timestamp":"2018. április. 19. 20:00","title":"Egy rendes nő takarít. De miért is?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09d44b9c-bced-4109-96b0-c7123d09a85b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Divízió I/A-s jégkorong világbajnokságot rendeznek Magyarországon a hétvégétől, ennek apropóján pedig 50 forintos emlékérme kibocsátásáról döntött a Magyar Nemzeti Bank.","shortLead":"Divízió I/A-s jégkorong világbajnokságot rendeznek Magyarországon a hétvégétől, ennek apropóján pedig 50 forintos...","id":"20180418_Uj_50_forintos_jon_a_hoki_vebere","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=09d44b9c-bced-4109-96b0-c7123d09a85b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e9e60ae-000f-4b8c-9f82-2b3067ced4a1","keywords":null,"link":"/sport/20180418_Uj_50_forintos_jon_a_hoki_vebere","timestamp":"2018. április. 18. 10:54","title":"Új 50 forintos jön a hokivébére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0e191c1-2e02-49d9-81f4-7436fed5a393","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jakuzzi és szauna is lesz benne, hogy az eszéki labdarúgók a lehető legjobb teljesítményüket hozzák a meccsek során.","shortLead":"Jakuzzi és szauna is lesz benne, hogy az eszéki labdarúgók a lehető legjobb teljesítményüket hozzák a meccsek során.","id":"20180420_Tiz_milliardert_epul_uj_stadion_Meszaros_Lorinc_horvat_csapatanak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d0e191c1-2e02-49d9-81f4-7436fed5a393&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1fc602a-f364-4d51-b185-7995710ef1de","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180420_Tiz_milliardert_epul_uj_stadion_Meszaros_Lorinc_horvat_csapatanak","timestamp":"2018. április. 20. 06:08","title":"Tízmilliárdért épül új stadion Mészáros Lőrinc horvát csapatának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]