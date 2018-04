Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"04a8c9b5-d523-48e6-ab2e-371aab4bc3a0","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Bárkinek a frissen vásárolt autóját berendelhetik majd utólagos környezetvédelmi felülvizsgálatra.","shortLead":"Bárkinek a frissen vásárolt autóját berendelhetik majd utólagos környezetvédelmi felülvizsgálatra.","id":"20180420_kornyezetvedelmi_vizsgalat_unio_emisszio_ellenorzes","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=04a8c9b5-d523-48e6-ab2e-371aab4bc3a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1103505f-d95a-412d-ba95-c2ddda3124f8","keywords":null,"link":"/cegauto/20180420_kornyezetvedelmi_vizsgalat_unio_emisszio_ellenorzes","timestamp":"2018. április. 20. 09:21","title":"Szokatlan rendeletet vezet be az EU, de elvileg az érdekünkben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54356e2a-49aa-48cb-b482-599d81c2a39c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Rivaud palettáján megtalálhatók a \"hagyományos\" autók is, de van Porsche, Maserati és Tesla is erre a célra.","shortLead":"A Rivaud palettáján megtalálhatók a \"hagyományos\" autók is, de van Porsche, Maserati és Tesla is erre a célra.","id":"20180420_halottaskocsi_rivaud_franciaorszag","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=54356e2a-49aa-48cb-b482-599d81c2a39c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28170448-e533-4c97-a5b1-71cd473244ff","keywords":null,"link":"/cegauto/20180420_halottaskocsi_rivaud_franciaorszag","timestamp":"2018. április. 20. 10:21","title":"Luxus halottaskocsi az utolsó útra – ezt kínálja egy francia cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9f8c30c-979b-45b0-ad00-d92af07fcfab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Most dől el, házi őrizetbe helyezik-e azután, hogy kedden a rendőrség meggyanúsította: felbujtóként részt vett a Fenyő-gyilkosságban.","shortLead":"Most dől el, házi őrizetbe helyezik-e azután, hogy kedden a rendőrség meggyanúsította: felbujtóként részt vett...","id":"20180420_gyarfas_tamas_a_birosagon_hazi_orizet","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e9f8c30c-979b-45b0-ad00-d92af07fcfab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84695cb3-cf87-44e9-b57a-574d9027236e","keywords":null,"link":"/itthon/20180420_gyarfas_tamas_a_birosagon_hazi_orizet","timestamp":"2018. április. 20. 10:44","title":"Így érkezett meg Gyárfás Tamás a bíróságra – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4626f2e0-0f04-4a59-8efb-2e114254dc6a","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Vádemelés nélkül zárult le a két éve elhunyt popsztár ügyében indított ügyészségi vizsgálat. ","shortLead":"Vádemelés nélkül zárult le a két éve elhunyt popsztár ügyében indított ügyészségi vizsgálat. ","id":"20180419_Nem_gyanusitanak_senkit_Prince_halala_miatt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4626f2e0-0f04-4a59-8efb-2e114254dc6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fbb625d-6abc-4459-888f-9872d0560403","keywords":null,"link":"/kultura/20180419_Nem_gyanusitanak_senkit_Prince_halala_miatt","timestamp":"2018. április. 19. 20:37","title":"Nem gyanúsítanak senkit Prince halála miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3d5ff82-314c-4df3-8cac-e4a2413880ec","c_author":"Németh Róbert","category":"kultura","description":"A Longshot nevű együttesnek most meg is jelent a nagylemeze, és kijött egy klip is.","shortLead":"A Longshot nevű együttesnek most meg is jelent a nagylemeze, és kijött egy klip is.","id":"20180420_Nem_tud_megulni_a_feneken_a_Green_Day_frontembere__csinalt_egy_masik_zenekart_video","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c3d5ff82-314c-4df3-8cac-e4a2413880ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f47a9f8-e08b-43cc-9898-b624e52f342c","keywords":null,"link":"/kultura/20180420_Nem_tud_megulni_a_feneken_a_Green_Day_frontembere__csinalt_egy_masik_zenekart_video","timestamp":"2018. április. 20. 14:38","title":"Nem tud megülni a fenekén a Green Day frontembere – csinált egy másik zenekart (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f65c51ed-803c-45cd-8742-2927a2a6728c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"A dél-afrikai hívők sörösüvegekkel a kezükben táncoltak és énekeltek.","shortLead":"A dél-afrikai hívők sörösüvegekkel a kezükben táncoltak és énekeltek.","id":"20180421_Kocsmaban_tartott_miset_az_Alkoholfogyasztok_egyhaza","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f65c51ed-803c-45cd-8742-2927a2a6728c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"480d03b6-e4cd-4c5d-80ae-da8803f0058c","keywords":null,"link":"/elet/20180421_Kocsmaban_tartott_miset_az_Alkoholfogyasztok_egyhaza","timestamp":"2018. április. 21. 12:20","title":"Kocsmában tartott misét az alkoholfogyasztók egyháza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"229d7883-fd0f-4fe6-b2c0-a13e677e404f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Osztrák sajtóértesülések szerint Berlinbe költöztetné át Nyílt Társadalom Alapítványának budapesti irodáját Soros György. De ha ez így is lesz, az nem fogja érinteni a civileknek osztott támogatások mértékét.","shortLead":"Osztrák sajtóértesülések szerint Berlinbe költöztetné át Nyílt Társadalom Alapítványának budapesti irodáját Soros...","id":"20180420_Ha_el_is_koltozik_Soros_alapitvanya_Magyarorszagrol_a_dolgozokat_nem_rugjak_ki","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=229d7883-fd0f-4fe6-b2c0-a13e677e404f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59303f78-343d-4f1e-9809-bba1df9e4de6","keywords":null,"link":"/itthon/20180420_Ha_el_is_koltozik_Soros_alapitvanya_Magyarorszagrol_a_dolgozokat_nem_rugjak_ki","timestamp":"2018. április. 20. 17:00","title":"Ha el is költözik Soros alapítványa Magyarországról, a dolgozókat nem rúgják ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38b287b1-199c-44c6-a6b3-59e67ebbe99f","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A U2 frontemberét a volt elnök tüntette ki a szegénység elleni küzdelemben és az AIDS elleni harcban kifejtett vezetői munkájáért.","shortLead":"A U2 frontemberét a volt elnök tüntette ki a szegénység elleni küzdelemben és az AIDS elleni harcban kifejtett vezetői...","id":"20180420_bush_medalt_akasztottak_bono_nyakaba_dallasban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=38b287b1-199c-44c6-a6b3-59e67ebbe99f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2d7a240-4eb6-46c3-b9ad-f7178db4300f","keywords":null,"link":"/kultura/20180420_bush_medalt_akasztottak_bono_nyakaba_dallasban","timestamp":"2018. április. 20. 17:38","title":"Bush-medált akasztottak Bono nyakába Dallasban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]