Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5e701d03-b6aa-4251-bfaf-840a9e111208","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A megbízás értéke 645 millió forint. ","shortLead":"A megbízás értéke 645 millió forint. ","id":"20180421_Offshore_cegtol_vett_Fideszvillat_ujit_fel_Garancsi","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e701d03-b6aa-4251-bfaf-840a9e111208&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70afcd28-dfaa-441b-8b95-112d4b228602","keywords":null,"link":"/kkv/20180421_Offshore_cegtol_vett_Fideszvillat_ujit_fel_Garancsi","timestamp":"2018. április. 21. 13:25","title":"Offshore cégtől vett Fidesz-villát újít fel Garancsi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79743628-080c-4729-941a-6c60e97e7fe4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az LVTP-7 nevű kétéltű jármű 32 km/h-s sebességgel \"ugrott\" bele a vízbe, hogy aztán órási \"hasassal\" érkezzen meg.","shortLead":"Az LVTP-7 nevű kétéltű jármű 32 km/h-s sebességgel \"ugrott\" bele a vízbe, hogy aztán órási \"hasassal\" érkezzen meg.","id":"20180420_keteltu_pancelos_lvtp7_szuperlassitott_video","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=79743628-080c-4729-941a-6c60e97e7fe4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98c50b60-26ae-41d8-91c5-5ce1a7ea38f6","keywords":null,"link":"/cegauto/20180420_keteltu_pancelos_lvtp7_szuperlassitott_video","timestamp":"2018. április. 20. 04:01","title":"Így néz ki egy kétéltű páncélos, ahogy szuperlassításban a vízbe ugrik – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fe859ed-2ba5-47dd-9aaa-9d57981621aa","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Lázár János hétfőn elmegy Orbánhoz, de már most bejelentette, befejezte a munkát a Miniszterelnökség élén, és a jövőben nem akar kormánytag lenni, visszatér a hódmezővásárhelyi választókerületébe. A leköszönő minisztert azonban megelőzte Orbán, ő már péntek reggeli rádióinterjújában arról beszélt, átalakítja a Miniszterelnökséget.","shortLead":"Lázár János hétfőn elmegy Orbánhoz, de már most bejelentette, befejezte a munkát a Miniszterelnökség élén, és a jövőben...","id":"20180420_Lazar_befejezte_a_miniszteri_palyafutasat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9fe859ed-2ba5-47dd-9aaa-9d57981621aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b41d321-4fb4-4fa6-9637-6deeaa1560cb","keywords":null,"link":"/itthon/20180420_Lazar_befejezte_a_miniszteri_palyafutasat","timestamp":"2018. április. 20. 11:07","title":"Lázár befejezte a miniszteri pályafutását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"087acb24-ec05-4d15-806a-33973587823e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A típus igazi rajongói vélhetően azon imádkoznak, hogy a Mustang továbbra is hamisítatlan izomautó maradjon.","shortLead":"A típus igazi rajongói vélhetően azon imádkoznak, hogy a Mustang továbbra is hamisítatlan izomautó maradjon.","id":"20180420_szentsegtores_hibrid_osszkerekes_ford_mustang_izomauto_musclecar_amerikai","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=087acb24-ec05-4d15-806a-33973587823e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"656fa9b8-4504-4a84-b4a6-8c5afce076a0","keywords":null,"link":"/cegauto/20180420_szentsegtores_hibrid_osszkerekes_ford_mustang_izomauto_musclecar_amerikai","timestamp":"2018. április. 20. 11:28","title":"Szentségtörés: hibrid és akár összkerekes is lehet a következő Mustang","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"937d406a-9ade-451c-bb32-46030c7baf2c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Közel két hónapon át nem érték el a UPC előfizetői az OLS hálózatában lévő telefonszámokat.","shortLead":"Közel két hónapon át nem érték el a UPC előfizetői az OLS hálózatában lévő telefonszámokat.","id":"20180420_Blokkolta_a_UPC_egy_masik_szolgaltato_elerhetoseget_48_milliora_buntettek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=937d406a-9ade-451c-bb32-46030c7baf2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f220a26f-f5b6-44cf-8f4c-606b840b7c87","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180420_Blokkolta_a_UPC_egy_masik_szolgaltato_elerhetoseget_48_milliora_buntettek","timestamp":"2018. április. 20. 15:22","title":"Blokkolta a UPC egy másik szolgáltató elérhetőségét, 48 millióra büntették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54c0da94-5234-407e-b355-fd05f97aa829","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A házigazda Sopron Basket izgalmas hajrában legyőzte a török Yakin Dogu Üniversitesit pénteken a női kosárlabda Euroliga négyes döntőjének második elődöntőjében. A magyar bajnok ellenfele a vasárnapi fináléban az orosz Jekatyerinburg lesz.","shortLead":"A házigazda Sopron Basket izgalmas hajrában legyőzte a török Yakin Dogu Üniversitesit pénteken a női kosárlabda...","id":"20180421_Bejutottak_az_Euroliga_dontojebe_a_soproni_kosarasok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=54c0da94-5234-407e-b355-fd05f97aa829&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f1a1e29-e14f-41df-a8df-7ee61722c9b8","keywords":null,"link":"/sport/20180421_Bejutottak_az_Euroliga_dontojebe_a_soproni_kosarasok","timestamp":"2018. április. 21. 07:33","title":"Bejutottak az Euroliga döntőjébe a soproni kosarasok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"504148d6-370f-4c4d-a22b-e2d54e55a50f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Javier Bardem nem hiszi el a gyermekmolesztálási vádakat.","shortLead":"Javier Bardem nem hiszi el a gyermekmolesztálási vádakat.","id":"20180420_Ujabb_sztar_allt_ki_Woody_Allen_mellett","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=504148d6-370f-4c4d-a22b-e2d54e55a50f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f98fcef8-3ae5-4ab5-b67e-7333bfbcb944","keywords":null,"link":"/kultura/20180420_Ujabb_sztar_allt_ki_Woody_Allen_mellett","timestamp":"2018. április. 20. 13:43","title":"Újabb sztár állt ki Woody Allen mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08ec2223-1738-4476-981e-c039e4833d14","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180421_Oktatovideo_a_ketfarkuaktol_igy_kell_leszedni_a_valasztasi_plakatokat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=08ec2223-1738-4476-981e-c039e4833d14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c870ac8-8c7c-454d-a25b-342d1600bf89","keywords":null,"link":"/itthon/20180421_Oktatovideo_a_ketfarkuaktol_igy_kell_leszedni_a_valasztasi_plakatokat","timestamp":"2018. április. 21. 13:54","title":"Oktatóvideó a kétfarkúaktól: így kell leszedni a választási plakátokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]