[{"available":true,"c_guid":"a6f6a645-8f11-42c2-b858-6a8f4848cf5d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Hajlékonnyá válik a világ legkeményebb természetben előforduló anyaga, a gyémánt, ha nanoméretű tűkké alakítják – mutatta be felfedezését egy nemzetközi kutatócsoport a Science című tudományos folyóiratban.","shortLead":"Hajlékonnyá válik a világ legkeményebb természetben előforduló anyaga, a gyémánt, ha nanoméretű tűkké alakítják –...","id":"20180420_sikerult_hajlekonnya_tenni_a_gyemantot","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a6f6a645-8f11-42c2-b858-6a8f4848cf5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14be5990-8aff-408f-b5fb-c894fdc73341","keywords":null,"link":"/tudomany/20180420_sikerult_hajlekonnya_tenni_a_gyemantot","timestamp":"2018. április. 20. 12:57","title":"Sikerült hajlékonnyá tenni a gyémántot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3ab8399-b431-4850-abcc-fee7d747bc60","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az amerikai szenátus egyetlen szavazattöbbséggel jóváhagyta Jim Bridenstine-t, Donald Trump amerikai elnök jelöltjét az amerikai űrkutatásai hivatal élére, személyében hosszú idő után először fogja vezetni nem tudományos szakember a NASA-t.","shortLead":"Az amerikai szenátus egyetlen szavazattöbbséggel jóváhagyta Jim Bridenstine-t, Donald Trump amerikai elnök jelöltjét...","id":"20180420_nasa_igazgato_jim_bridenstine","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c3ab8399-b431-4850-abcc-fee7d747bc60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b4ff558-e264-484e-8a1c-cf62b786e9d2","keywords":null,"link":"/tudomany/20180420_nasa_igazgato_jim_bridenstine","timestamp":"2018. április. 20. 12:03","title":"A NASA új igazgatója nem hiszi, hogy az ember okozza a klímaváltozást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"891e89ec-f34b-4f06-bace-ab0121f9241b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Egybehangzó médiaértesülések szerint a doppingolással lebukott exkerékpáros ötmillió dollárt fizet az amerikai kormánynak, s ezzel elkerüli az ellene indított kártérítési pert, amely május 7-én kezdődött volna.","shortLead":"Egybehangzó médiaértesülések szerint a doppingolással lebukott exkerékpáros ötmillió dollárt fizet az amerikai...","id":"20180420_inkabb_fizet_lance_armstrong_mint_hogy_bepereljek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=891e89ec-f34b-4f06-bace-ab0121f9241b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"387c5134-3a17-471e-9b4c-045ac9a7378e","keywords":null,"link":"/sport/20180420_inkabb_fizet_lance_armstrong_mint_hogy_bepereljek","timestamp":"2018. április. 20. 10:11","title":"Inkább fizet Lance Armstrong, mint hogy bepereljék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fadb6998-e2e9-4156-a708-f33c60361b1f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A családi adókedvezményhez képest más szabályok irányadók a családi járulékkedvezmény érvényesítésekor. Az Adózóna összegyűjtötte azokat a fontosabb előírásokat, amelyekre figyelemmel kell lenni.","shortLead":"A családi adókedvezményhez képest más szabályok irányadók a családi járulékkedvezmény érvényesítésekor. Az Adózóna...","id":"20180420_Legyen_ovatos_a_reszletekkel_ha_csaladi_jarulekkedvezmenyt_szeretne","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fadb6998-e2e9-4156-a708-f33c60361b1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34726dff-36ac-49c6-9f3d-01a80c31556b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180420_Legyen_ovatos_a_reszletekkel_ha_csaladi_jarulekkedvezmenyt_szeretne","timestamp":"2018. április. 20. 12:37","title":"Legyen óvatos a részletekkel, ha családi járulékkedvezményt szeretne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef19691d-ed46-49bd-934e-06e55a63d8d0","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A lecsukottak között nálunk különösen sok a rabló.","shortLead":"A lecsukottak között nálunk különösen sok a rabló.","id":"201813_bortonok_es_nemzetek_kiugroan_sok_rablo_ul_ahazai_fegyintezetekben","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ef19691d-ed46-49bd-934e-06e55a63d8d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a8679b3-3de9-4aa1-a7f8-93e527759334","keywords":null,"link":"/itthon/201813_bortonok_es_nemzetek_kiugroan_sok_rablo_ul_ahazai_fegyintezetekben","timestamp":"2018. április. 21. 09:50","title":"Kóterhelyzet: csak Montenegróban olyan zsúfoltak a börtönök, mint nálunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d34cdf6a-5e9a-4ea3-979b-151400690f12","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Felkészül: Károly herceg.","shortLead":"Felkészül: Károly herceg.","id":"20180420_Erzsebet_kiralyno_vegre_kimondta_kit_szeretne_utodjanak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d34cdf6a-5e9a-4ea3-979b-151400690f12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"652fe266-6761-4365-bdb3-e8bc85cb8fa5","keywords":null,"link":"/elet/20180420_Erzsebet_kiralyno_vegre_kimondta_kit_szeretne_utodjanak","timestamp":"2018. április. 20. 09:21","title":"Erzsébet királynő végre kimondta, kit szeretne utódjának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4dd99d0-2e9c-4751-8917-1feef607f9d4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy olvasónk küldte a fotót. Egy ilyen performansznak biztosan lennie kell valami magasabb jelentésének is. Vajon, mit akar üzenni a művész, nekünk egyszerű szemlélődőknek?","shortLead":"Egy olvasónk küldte a fotót. Egy ilyen performansznak biztosan lennie kell valami magasabb jelentésének is. Vajon, mit...","id":"20180421_Maganyos_farkaskulondij_jar_ennek_az_autonak_az_erthetetlen_parkolasok_kozt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b4dd99d0-2e9c-4751-8917-1feef607f9d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09bfbbea-275b-4c7c-af06-e19e80a996b1","keywords":null,"link":"/cegauto/20180421_Maganyos_farkaskulondij_jar_ennek_az_autonak_az_erthetetlen_parkolasok_kozt","timestamp":"2018. április. 21. 16:15","title":"A legérthetetlenebb parkolások: ezért járna valami különdíj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ded3198e-fc1a-4301-b200-0da98656cafa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Klaniczay Gábort a CEU oktatójaként a Figyelő listázta, a történész most komoly elismerést kapott. ","shortLead":"Klaniczay Gábort a CEU oktatójaként a Figyelő listázta, a történész most komoly elismerést kapott. ","id":"20180420_Az_Amerikai_Tudomanyos_Akademia_tagja_lett_a_CEU_egyik_listazott_tanara","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ded3198e-fc1a-4301-b200-0da98656cafa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"304fb30b-24b1-4d43-8b5a-4ce48448d896","keywords":null,"link":"/itthon/20180420_Az_Amerikai_Tudomanyos_Akademia_tagja_lett_a_CEU_egyik_listazott_tanara","timestamp":"2018. április. 20. 15:21","title":"Az Amerikai Tudományos Akadémia tagja lett a CEU egyik listázott tanára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]