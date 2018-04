Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b12c4356-7155-4913-b3d1-20c3f6bad440","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A baszk autonóm kormány egyelőre \"spekulációnak\" tartja a terrorszervezet feloszlatásáról információt.","shortLead":"A baszk autonóm kormány egyelőre \"spekulációnak\" tartja a terrorszervezet feloszlatásáról információt.","id":"20180419_Feloszlatja_magat_a_legendas_terrorszervezet","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b12c4356-7155-4913-b3d1-20c3f6bad440&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b97288eb-80c9-4d2b-8019-4268da363da6","keywords":null,"link":"/vilag/20180419_Feloszlatja_magat_a_legendas_terrorszervezet","timestamp":"2018. április. 19. 13:22","title":"Feloszlatja magát a legendás terrorszervezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"229d7883-fd0f-4fe6-b2c0-a13e677e404f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Osztrák sajtóértesülések szerint Berlinbe költöztetné át Nyílt Társadalom Alapítványának budapesti irodáját Soros György, pedig bőven van miért hálásnak lenni a szervezet itteni munkájáért: milliókat adtak többek között arra, hogy általános iskolás gyerekek reggelihez jussanak, de támogatták kórházakat, könyvtárakat és más közintézményeket is a 444 gyűjtése szerint. ","shortLead":"Osztrák sajtóértesülések szerint Berlinbe költöztetné át Nyílt Társadalom Alapítványának budapesti irodáját Soros...","id":"20180420_Menekulni_kenyszerul_Soros_budapesti_irodaja_pedig_van_mit_nekik_koszonni","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=229d7883-fd0f-4fe6-b2c0-a13e677e404f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc041c33-66f5-4049-af85-1e51ee799829","keywords":null,"link":"/itthon/20180420_Menekulni_kenyszerul_Soros_budapesti_irodaja_pedig_van_mit_nekik_koszonni","timestamp":"2018. április. 20. 10:06","title":"Menekülni kényszerül Soros budapesti irodája, pedig van mit nekik köszönni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"585d44fe-c527-418c-9928-89fc9142a7f2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Napok óta nem találja hófehér cicáját a békéscsabai kislány, Fanni. Mivel fotója nincs róla, kreatív módon igyekszik a nyomára bukkanni. ","shortLead":"Napok óta nem találja hófehér cicáját a békéscsabai kislány, Fanni. Mivel fotója nincs róla, kreatív módon igyekszik...","id":"20180419_Fantomkeppel_keresi_eltunt_cicajat_egy_csabai_kislany__foto","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=585d44fe-c527-418c-9928-89fc9142a7f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e683e20-758c-4930-906d-8eaf711c3354","keywords":null,"link":"/elet/20180419_Fantomkeppel_keresi_eltunt_cicajat_egy_csabai_kislany__foto","timestamp":"2018. április. 19. 17:27","title":"Fantomképpel keresi eltűnt cicáját egy csabai kislány - fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38db160d-757e-4075-b5b7-30981c9ef01a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Munkáspártról van szó, a kamupártokon viszont valószínűleg nem lehet majd behajtani az összeget. ","shortLead":"A Munkáspártról van szó, a kamupártokon viszont valószínűleg nem lehet majd behajtani az összeget. ","id":"20180420_Egy_part_mar_visszafizette_a_kapott_kampanytamogatast","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=38db160d-757e-4075-b5b7-30981c9ef01a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"970f20b5-23bf-4a5b-b3a9-c56f5c0fa350","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180420_Egy_part_mar_visszafizette_a_kapott_kampanytamogatast","timestamp":"2018. április. 20. 19:36","title":"Egy párt már visszafizette a kapott kampánytámogatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9f8c30c-979b-45b0-ad00-d92af07fcfab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Most dől el, házi őrizetbe helyezik-e azután, hogy kedden a rendőrség meggyanúsította: felbujtóként részt vett a Fenyő-gyilkosságban.","shortLead":"Most dől el, házi őrizetbe helyezik-e azután, hogy kedden a rendőrség meggyanúsította: felbujtóként részt vett...","id":"20180420_gyarfas_tamas_a_birosagon_hazi_orizet","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e9f8c30c-979b-45b0-ad00-d92af07fcfab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84695cb3-cf87-44e9-b57a-574d9027236e","keywords":null,"link":"/itthon/20180420_gyarfas_tamas_a_birosagon_hazi_orizet","timestamp":"2018. április. 20. 10:44","title":"Így érkezett meg Gyárfás Tamás a bíróságra – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91401d9d-7e9b-44be-b9cd-162ddf9f79c6","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Egyre többen kapják el a veszélyes betegséget, ezért az Európai Akadémiák Tudományos Tanácsadó Testülete (EASAC) és az Európai Orvostudományi Akadémiák Szövetsége (FEAM) javaslatcsomagot készített az átoltottság mértékének javítására az unióban.","shortLead":"Egyre többen kapják el a veszélyes betegséget, ezért az Európai Akadémiák Tudományos Tanácsadó Testülete (EASAC) és...","id":"20180419_kanyaro_atoltottsag_javaslatok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=91401d9d-7e9b-44be-b9cd-162ddf9f79c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ce6d19d-c2bb-4219-9a40-89bf9e6c5800","keywords":null,"link":"/elet/20180419_kanyaro_atoltottsag_javaslatok","timestamp":"2018. április. 19. 12:54","title":"Így lenne megállítható a kanyaró terjedése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9786cc42-8b41-4efb-8853-8ef8752cbb8c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Most először látható a Doogee legújabb okostelefonja, amit decemberben dobnak majd piacra. Sok mindent titkolnak még róla, de a főbb fizikai jellemzőket már most is tudni. Nagyon ötletesen oldották meg benne, hogy ne kelljen a szigetszenzorral belerondítani a képernyőbe.","shortLead":"Most először látható a Doogee legújabb okostelefonja, amit decemberben dobnak majd piacra. Sok mindent titkolnak még...","id":"20180419_doogee_mix_4_kinai_okostelefon_prototipus_video_szetcsusztathato_mobil_telefon_notch_nelkul","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9786cc42-8b41-4efb-8853-8ef8752cbb8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63a9e844-985d-42d3-97f1-6ca4ca78fd5a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180419_doogee_mix_4_kinai_okostelefon_prototipus_video_szetcsusztathato_mobil_telefon_notch_nelkul","timestamp":"2018. április. 19. 11:03","title":"Videón a szétcsúsztatható telefon, amely egy csapásra megoldja az Apple és a Huawei gondját is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a055e072-6e29-48d1-b2b8-162f4dea138d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Wunderlich József a Pál utcai fiúk című előadás kellős közepén, egy farakáson énekelve rosszul lépett, és leesett onnan. ","shortLead":"Wunderlich József a Pál utcai fiúk című előadás kellős közepén, egy farakáson énekelve rosszul lépett, és leesett...","id":"20180420_Eloadas_kozben_balesetet_szenvedett_a_Vigszinhaz_sztarja","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a055e072-6e29-48d1-b2b8-162f4dea138d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3709ded-79c4-410a-a756-ddc0daca8ebe","keywords":null,"link":"/kultura/20180420_Eloadas_kozben_balesetet_szenvedett_a_Vigszinhaz_sztarja","timestamp":"2018. április. 20. 12:41","title":"Előadás közben balesetet szenvedett a Vígszínház sztárja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]