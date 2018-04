Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bd78f17d-ef13-4136-b929-b0c24d75c174","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Dunakeszin ütközött frontálisan autójával a rapper pénteken kora este. ","shortLead":"Dunakeszin ütközött frontálisan autójával a rapper pénteken kora este. ","id":"20180420_Balesete_volt_Dopemannek_mentovel_vittek_korhazba","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bd78f17d-ef13-4136-b929-b0c24d75c174&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4198e6d-31bd-40a5-b99b-ad49952edab4","keywords":null,"link":"/kultura/20180420_Balesete_volt_Dopemannek_mentovel_vittek_korhazba","timestamp":"2018. április. 20. 19:54","title":"Balesete volt Dopemannek, mentővel vitték kórházba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"877b762c-5550-4eeb-b753-43ea22db861b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az LMP társelnöke szerint Orbán azt játssza, hogy civilizációk harca zajlik, miközben a valós probléma az, hogy a magyar iskolákban nincsen fűtés. Korábban arról beszélt, hogy attól tart, a miniszterelnök börtönbe zárja, most azt mondja, mivel intenzív ellenzéki tevékenységre készül, minden benne van a pakliban.","shortLead":"Az LMP társelnöke szerint Orbán azt játssza, hogy civilizációk harca zajlik, miközben a valós probléma az...","id":"20180420_Szel_Bernadett_Nem_fogok_megfutamodni_nem_felek_Orbantol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=877b762c-5550-4eeb-b753-43ea22db861b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9014a360-dd1d-4f39-ad53-982709182ea8","keywords":null,"link":"/itthon/20180420_Szel_Bernadett_Nem_fogok_megfutamodni_nem_felek_Orbantol","timestamp":"2018. április. 20. 07:38","title":"Szél Bernadett: \"Nem fogok megfutamodni, nem félek Orbántól\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cad72382-16a1-48de-81e6-0cbfa6a05d59","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Donald Trump meghívta a Fehér Házba Vlagyimir Putyin orosz államfőt – erősítette meg az orosz külügyminisztérium. Moszkvában most a hivatalos meghívásra várnak. ","shortLead":"Donald Trump meghívta a Fehér Házba Vlagyimir Putyin orosz államfőt – erősítette meg az orosz külügyminisztérium...","id":"20180420_Trump_meghivta_Putyint_a_Feher_Hazba","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cad72382-16a1-48de-81e6-0cbfa6a05d59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aceec371-4e1f-4dc4-a5de-28599a471810","keywords":null,"link":"/vilag/20180420_Trump_meghivta_Putyint_a_Feher_Hazba","timestamp":"2018. április. 20. 16:03","title":"Trump meghívta Putyint a Fehér Házba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa4953b2-0148-4ba6-8867-46b00fb13073","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ilyen esetekben eddig alkalmazott antibiotikum-terápia nem segített a betegen, végül egy másik hatóanyaggal sikerült legyűrni a fertőzést. Az eset egyben figyelmeztetés is, egyre kevésbé hatékonyak az eddig alkalmazott gyógyszerek az újabb kórokozók ellen.","shortLead":"Az ilyen esetekben eddig alkalmazott antibiotikum-terápia nem segített a betegen, végül egy másik hatóanyaggal sikerült...","id":"20180420_sikerult_meggyogyitani_a_vilag_legsulyosabb_gonorrheajaval_fertozott_ferfit","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa4953b2-0148-4ba6-8867-46b00fb13073&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38b0989f-7f1c-42a6-adf1-113fe014beed","keywords":null,"link":"/vilag/20180420_sikerult_meggyogyitani_a_vilag_legsulyosabb_gonorrheajaval_fertozott_ferfit","timestamp":"2018. április. 20. 19:18","title":"Sikerült meggyógyítani a világ legsúlyosabb gonorrheájával fertőzött férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01608954-5b3e-445b-a5e0-d60dbd2638e6","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A francia tréner egy évvel a szerződése lejárta előtt távozik az angol futballklubtól.","shortLead":"A francia tréner egy évvel a szerződése lejárta előtt távozik az angol futballklubtól.","id":"20180420_22_ev_utan_tavozik_az_arsenal_menedzsere","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=01608954-5b3e-445b-a5e0-d60dbd2638e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4998be56-afec-4589-b170-0dcca9b8e5ce","keywords":null,"link":"/sport/20180420_22_ev_utan_tavozik_az_arsenal_menedzsere","timestamp":"2018. április. 20. 11:23","title":"Wenger out: 22 év után távozik az Arsenal menedzsere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e701d03-b6aa-4251-bfaf-840a9e111208","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A megbízás értéke 645 millió forint. ","shortLead":"A megbízás értéke 645 millió forint. ","id":"20180421_Offshore_cegtol_vett_Fideszvillat_ujit_fel_Garancsi","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e701d03-b6aa-4251-bfaf-840a9e111208&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70afcd28-dfaa-441b-8b95-112d4b228602","keywords":null,"link":"/kkv/20180421_Offshore_cegtol_vett_Fideszvillat_ujit_fel_Garancsi","timestamp":"2018. április. 21. 13:25","title":"Offshore cégtől vett Fidesz-villát újít fel Garancsi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cc9a32c-eb0f-4f6e-8f4a-4c4da7968c68","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Őrizetbe vették és jelentős mennyiségű kábítószer kereskedelmének megalapozott gyanúja miatt nyomoznak egy 54 éves szerb férfi ellen.","shortLead":"Őrizetbe vették és jelentős mennyiségű kábítószer kereskedelmének megalapozott gyanúja miatt nyomoznak egy 54 éves...","id":"20180421_48_kilo_fu_kerult_elo_az_alvazbol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9cc9a32c-eb0f-4f6e-8f4a-4c4da7968c68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c4ec27c-12f4-46f9-a1d6-450cfaa74b57","keywords":null,"link":"/itthon/20180421_48_kilo_fu_kerult_elo_az_alvazbol","timestamp":"2018. április. 21. 15:29","title":"48 kiló fű került elő az alvázból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecc9c943-d44b-43e1-a823-c3a0dd93130f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kocsik hamarosan szinte teljesen elveszik tőlünk az irányítást, így joggal merülhet fel a kérdés, hogy mi lesz akkor a jogosítvánnyal, szükség lesz-e még rá?","shortLead":"A kocsik hamarosan szinte teljesen elveszik tőlünk az irányítást, így joggal merülhet fel a kérdés, hogy mi lesz akkor...","id":"20180421_onvezeto_autok_megszunik_a_jogositvany_autonom_kozlekedes","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ecc9c943-d44b-43e1-a823-c3a0dd93130f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c78e5368-4627-4b47-8af5-302dc0aa25c9","keywords":null,"link":"/cegauto/20180421_onvezeto_autok_megszunik_a_jogositvany_autonom_kozlekedes","timestamp":"2018. április. 21. 06:41","title":"Jönnek az önvezető autók, megszűnik a jogosítvány?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]