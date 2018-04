Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aef17480-725d-4539-af89-57af55711bdb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A bruttó átlagkereset 306 ezer forint a KSH friss adatai szerint, az átlagos nettó kereset pedig 203 ezer forint fölött van.","shortLead":"A bruttó átlagkereset 306 ezer forint a KSH friss adatai szerint, az átlagos nettó kereset pedig 203 ezer forint fölött...","id":"20180420_300_ezer_forintnal_is_magasabb_az_atlagkereset","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aef17480-725d-4539-af89-57af55711bdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76b76c52-fcf6-41fa-8167-c2246004eba2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180420_300_ezer_forintnal_is_magasabb_az_atlagkereset","timestamp":"2018. április. 20. 09:34","title":"300 ezer forintnál is magasabb az átlagkereset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bca215b-7e96-4b9a-b272-753178d6c29d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pénteken lakhelyelhagyási tilalmat rendelt el a Budai Központi Kerületi Bíróság Gyárfás Tamás ellen, akit kedden azzal gyanúsítottak meg, hogy felbujtóként részt vett Fenyő János médiavállalkozó meggyilkolásában. Gyárfás ügyvédje, Bánáti János a döntés után nyilatkozott. ","shortLead":"Pénteken lakhelyelhagyási tilalmat rendelt el a Budai Központi Kerületi Bíróság Gyárfás Tamás ellen, akit kedden azzal...","id":"20180420_Video_Igy_nyilatkozott_Gyarfas_ugyvedje_a_birosagi_dontes_utan","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4bca215b-7e96-4b9a-b272-753178d6c29d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b18dd7f-c00d-4d5a-b9cb-749d7588702c","keywords":null,"link":"/itthon/20180420_Video_Igy_nyilatkozott_Gyarfas_ugyvedje_a_birosagi_dontes_utan","timestamp":"2018. április. 20. 14:54","title":"Videó: Így nyilatkozott Gyárfás ügyvédje a bírósági döntés után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f65c51ed-803c-45cd-8742-2927a2a6728c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"A dél-afrikai hívők sörösüvegekkel a kezükben táncoltak és énekeltek.","shortLead":"A dél-afrikai hívők sörösüvegekkel a kezükben táncoltak és énekeltek.","id":"20180421_Kocsmaban_tartott_miset_az_Alkoholfogyasztok_egyhaza","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f65c51ed-803c-45cd-8742-2927a2a6728c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"480d03b6-e4cd-4c5d-80ae-da8803f0058c","keywords":null,"link":"/elet/20180421_Kocsmaban_tartott_miset_az_Alkoholfogyasztok_egyhaza","timestamp":"2018. április. 21. 12:20","title":"Kocsmában tartott misét az alkoholfogyasztók egyháza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d109ae76-cdf9-4119-8430-cafb8a08cec5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ma este is lesz egy program, a szervezők kérik, hogy aki tud, vigyen magával buborékfújót. ","shortLead":"Ma este is lesz egy program, a szervezők kérik, hogy aki tud, vigyen magával buborékfújót. ","id":"20180420_ha_minden_igaz_anyak_napjan_lesz_a_kovetkezo_nagy_pecsi_tuntetes","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d109ae76-cdf9-4119-8430-cafb8a08cec5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a7a8f70-b0c1-4b27-8ccc-c9b220a699db","keywords":null,"link":"/itthon/20180420_ha_minden_igaz_anyak_napjan_lesz_a_kovetkezo_nagy_pecsi_tuntetes","timestamp":"2018. április. 20. 16:21","title":"Ha minden igaz, anyák napján lesz a következő nagy pécsi tüntetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"121fd708-e138-405d-9471-b07bb2cb64b1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Karen McDougal egykori Playboy-modell megállapodott az American Media (AMI) nevű céggel, s így most már szabadon beszélhet a Donald Trump amerikai elnökkel folytatott állítólagos korábbi viszonyáról. \r

","shortLead":"Karen McDougal egykori Playboy-modell megállapodott az American Media (AMI) nevű céggel, s így most már szabadon...","id":"20180419_Ujabb_csapas_Trumpra__allitolagos_volt_baratnoje_beszelhet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=121fd708-e138-405d-9471-b07bb2cb64b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce4bb6da-ac3a-4eae-95a8-b236800a84ac","keywords":null,"link":"/vilag/20180419_Ujabb_csapas_Trumpra__allitolagos_volt_baratnoje_beszelhet","timestamp":"2018. április. 19. 17:54","title":"Újabb csapás Trumpra – állítólagos volt barátnője beszélhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5a4d176-c661-4158-b6c4-3e2951b88d45","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Mercedes császári pompát kínáló márkája a Maybach, amely az idők szavának engedve, lehet, hogy szabadidő-autót is rászabadít a világra. ","shortLead":"A Mercedes császári pompát kínáló márkája a Maybach, amely az idők szavának engedve, lehet, hogy szabadidő-autót is...","id":"20180420_Itt_a_MercedesMaybach_uber_SUV","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f5a4d176-c661-4158-b6c4-3e2951b88d45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b22038f-b99e-45e9-9c05-4fb19b781a6d","keywords":null,"link":"/cegauto/20180420_Itt_a_MercedesMaybach_uber_SUV","timestamp":"2018. április. 21. 10:22","title":"Öt és fél méter tömény luxus, itt a Mercedes-Maybach über SUV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c710bd99-200f-4ae6-a738-3023555c3760","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A nyugdíjcélú megtakarításokkal szemben sokan az ingatlanbefektetésre esküsznek. Az viszont elsősorban azoknak ajánlott, aki hajlandóak egy kis kockázatot vállalni, és időt, energiát befektetni.","shortLead":"A nyugdíjcélú megtakarításokkal szemben sokan az ingatlanbefektetésre esküsznek. Az viszont elsősorban azoknak...","id":"20180420_Nyugdijra_vagy_kiadhato_lakasra_tegyen_felre_Itt_vannak_a_szamok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c710bd99-200f-4ae6-a738-3023555c3760&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bae0241-3893-429e-b5c9-20e8670fab0a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180420_Nyugdijra_vagy_kiadhato_lakasra_tegyen_felre_Itt_vannak_a_szamok","timestamp":"2018. április. 20. 13:06","title":"Nyugdíjra vagy kiadható lakásra tegyen félre? Itt vannak a számok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8cfc54e-e24d-4562-a40a-a0d477efe04a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Shell új megoldásának köszönhetően jelentősen lerövidülhet a tankolási procedúra.","shortLead":"A Shell új megoldásának köszönhetően jelentősen lerövidülhet a tankolási procedúra.","id":"20180420_gyorsabb_tankolas_fizetes_autoban_shell_chevrolet_uzemanyag_benzin_dizel_alkalmazas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c8cfc54e-e24d-4562-a40a-a0d477efe04a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"655cb299-0de0-4b60-af9f-62b5d2430afb","keywords":null,"link":"/cegauto/20180420_gyorsabb_tankolas_fizetes_autoban_shell_chevrolet_uzemanyag_benzin_dizel_alkalmazas","timestamp":"2018. április. 20. 06:41","title":"Gyorsabb tankolás: már nem kell bemenni a shopba fizetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]