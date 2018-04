Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"229d7883-fd0f-4fe6-b2c0-a13e677e404f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Osztrák sajtóértesülések szerint Berlinbe költöztetné át Nyílt Társadalom Alapítványának budapesti irodáját Soros György, pedig bőven van miért hálásnak lenni a szervezet itteni munkájáért: milliókat adtak többek között arra, hogy általános iskolás gyerekek reggelihez jussanak, de támogatták kórházakat, könyvtárakat és más közintézményeket is a 444 gyűjtése szerint. ","shortLead":"Osztrák sajtóértesülések szerint Berlinbe költöztetné át Nyílt Társadalom Alapítványának budapesti irodáját Soros...","id":"20180420_Menekulni_kenyszerul_Soros_budapesti_irodaja_pedig_van_mit_nekik_koszonni","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=229d7883-fd0f-4fe6-b2c0-a13e677e404f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc041c33-66f5-4049-af85-1e51ee799829","keywords":null,"link":"/itthon/20180420_Menekulni_kenyszerul_Soros_budapesti_irodaja_pedig_van_mit_nekik_koszonni","timestamp":"2018. április. 20. 10:06","title":"Menekülni kényszerül Soros budapesti irodája, pedig van mit nekik köszönni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3d9707c-82b0-4cf7-adca-4eb0e36ee410","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google egy okostelefonos alkalmazással segítené a programozás alapjainak elsajátítását.","shortLead":"A Google egy okostelefonos alkalmazással segítené a programozás alapjainak elsajátítását.","id":"20180421_google_grasshopper_app_programozas_alapjainak_elsajatitasa","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e3d9707c-82b0-4cf7-adca-4eb0e36ee410&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2485ebf3-0b9b-41d7-85a6-2313c35fa6dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20180421_google_grasshopper_app_programozas_alapjainak_elsajatitasa","timestamp":"2018. április. 21. 10:18","title":"Programozni tanulna? Akkor próbálja ki a Google ingyenes appját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acd89943-9828-46ef-b446-3e13b73b3031","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Allison Mack a vád szerint Keith Raniere nevű társával hosszú évekig titkos, bántalmazó szektát üzemeltetett, melyben szexre kényszerítették a tagokat.","shortLead":"Allison Mack a vád szerint Keith Raniere nevű társával hosszú évekig titkos, bántalmazó szektát üzemeltetett, melyben...","id":"20180421_Szexrabszolgakat_nevelt_a_Smallville_szinesznoje_letartoztattak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=acd89943-9828-46ef-b446-3e13b73b3031&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de249817-57ac-4ecb-8721-7738a869592e","keywords":null,"link":"/elet/20180421_Szexrabszolgakat_nevelt_a_Smallville_szinesznoje_letartoztattak","timestamp":"2018. április. 21. 13:27","title":"Szexrabszolgákat nevelt a Smallville színésznője, letartóztatták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c12bc05-b7bc-466f-bc58-3780c20a4432","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Egy hangzatos levéllel újabb fordulóhoz ért a miskolci kórház és a Medcenter játszmája. A felek fogadkoznak, hogy a sugárkezelésekkel nem lesz baj az ország egyik legnagyobb kórházában, ám a jogi helyzet bizonytalan. A tét most több milliárd forint, hosszabb távon viszont az emberek élete.","shortLead":"Egy hangzatos levéllel újabb fordulóhoz ért a miskolci kórház és a Medcenter játszmája. A felek fogadkoznak...","id":"20180420_Finanszirozasi_pokerjatszma_a_miskolci_korhazban_a_rakos_betegek_feje_felett","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4c12bc05-b7bc-466f-bc58-3780c20a4432&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa5c826b-f0fb-4a62-84c0-5e9e346f6380","keywords":null,"link":"/itthon/20180420_Finanszirozasi_pokerjatszma_a_miskolci_korhazban_a_rakos_betegek_feje_felett","timestamp":"2018. április. 20. 06:30","title":"Finanszírozási pókerjátszma a miskolci kórházban a rákos betegek feje felett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fc4580f-af4f-41e8-80e9-d831e171ae8d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Miguel Díaz-Canelt, a kubai államtanács korábbi első alelnökét megválasztották a karibi ország új elnökének csütörtökön Havannában.","shortLead":"Miguel Díaz-Canelt, a kubai államtanács korábbi első alelnökét megválasztották a karibi ország új elnökének csütörtökön...","id":"20180419_uj_elnoke_van_kubanak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9fc4580f-af4f-41e8-80e9-d831e171ae8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e2f33db-016b-45a6-adaf-3bbc6ed587d6","keywords":null,"link":"/vilag/20180419_uj_elnoke_van_kubanak","timestamp":"2018. április. 19. 15:42","title":"Új elnöke van Kubának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ce92ee7-e925-4685-98e2-7c788c91eb88","c_author":"Tamás Gáspár Miklós","category":"itthon","description":"A választás valódi kérdése az etnikai-faji probléma volt. A radikális jobboldali kormány tézisét ismerjük, de mi volt az ellenzék válasza? Ez: „drága magyar testvéreink, voltaképpen mi is fajgyűlölők vagyunk, ne piszkáljatok már bennünket, megtartjuk a kerítést, na”.","shortLead":"A választás valódi kérdése az etnikai-faji probléma volt. A radikális jobboldali kormány tézisét ismerjük, de mi volt...","id":"20180421_tgm_egyszeru_ez_nagyon","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3ce92ee7-e925-4685-98e2-7c788c91eb88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c75d7e46-4435-45b4-a2fe-59d907c0b321","keywords":null,"link":"/itthon/20180421_tgm_egyszeru_ez_nagyon","timestamp":"2018. április. 21. 13:50","title":"TGM: Egyszerű ez nagyon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"229d7883-fd0f-4fe6-b2c0-a13e677e404f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Osztrák sajtóértesülések szerint Berlinbe költöztetné át Nyílt Társadalom Alapítványának budapesti irodáját Soros György. De ha ez így is lesz, az nem fogja érinteni a civileknek osztott támogatások mértékét.","shortLead":"Osztrák sajtóértesülések szerint Berlinbe költöztetné át Nyílt Társadalom Alapítványának budapesti irodáját Soros...","id":"20180420_Ha_el_is_koltozik_Soros_alapitvanya_Magyarorszagrol_a_dolgozokat_nem_rugjak_ki","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=229d7883-fd0f-4fe6-b2c0-a13e677e404f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59303f78-343d-4f1e-9809-bba1df9e4de6","keywords":null,"link":"/itthon/20180420_Ha_el_is_koltozik_Soros_alapitvanya_Magyarorszagrol_a_dolgozokat_nem_rugjak_ki","timestamp":"2018. április. 20. 17:00","title":"Ha el is költözik Soros alapítványa Magyarországról, a dolgozókat nem rúgják ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a95a1ce-a5d9-4bc3-89d3-d9fa435b66f1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Bár hivatalosan soha nem erősítették meg, de mindenki arra számít, hogy az elnök új, hazai építésű autója a beiktatási ceremóniáján, május 7-én debütál majd.","shortLead":"Bár hivatalosan soha nem erősítették meg, de mindenki arra számít, hogy az elnök új, hazai építésű autója a beiktatási...","id":"20180419_putyin_elnoki_limuzin","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9a95a1ce-a5d9-4bc3-89d3-d9fa435b66f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc12f301-bb3f-4a8b-a4a6-015325f4b582","keywords":null,"link":"/cegauto/20180419_putyin_elnoki_limuzin","timestamp":"2018. április. 19. 17:26","title":"Átment a törésteszten Putyin új limuzinja, jöhet a nagy premier","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]