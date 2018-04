Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"33bd0236-1d2e-4ca9-b92e-3a92fe4be315","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormányközeli lap érdekképviseleti forrásokra hivatkozva írta meg, hogy a várakozásoknál lényegesen magasabb emeléssel számolhatnak a versenyszférában dolgozók. ","shortLead":"A kormányközeli lap érdekképviseleti forrásokra hivatkozva írta meg, hogy a várakozásoknál lényegesen magasabb...","id":"20180420_A_Magyar_Idok_szerint_1213_szazalekos_keresetemeles_jon_a_versenyszferaban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=33bd0236-1d2e-4ca9-b92e-3a92fe4be315&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d633fb1-7334-4809-a53f-04a52c5d47f0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180420_A_Magyar_Idok_szerint_1213_szazalekos_keresetemeles_jon_a_versenyszferaban","timestamp":"2018. április. 20. 06:39","title":"A Magyar Idők szerint 12-13 százalékos keresetemelés jön a versenyszférában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79ac152c-d2d4-4bcd-a7f6-f47fbe082842","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ábris egyetlen injekciója 23 millió forintba kerül, de a fejlődése látványos, és a mosolya mindent elmond.","shortLead":"Ábris egyetlen injekciója 23 millió forintba kerül, de a fejlődése látványos, és a mosolya mindent elmond.","id":"20180419_nagyon_szepen_fejlodik_a_szarligeti_kisfiu_akiert_osszefogott_az_orszag","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=79ac152c-d2d4-4bcd-a7f6-f47fbe082842&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fc6f1b5-00b5-4202-9799-b27e7125716c","keywords":null,"link":"/itthon/20180419_nagyon_szepen_fejlodik_a_szarligeti_kisfiu_akiert_osszefogott_az_orszag","timestamp":"2018. április. 19. 20:50","title":"Nagyon szépen fejlődik a szárligeti kisfiú, akiért összefogott az ország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a923a438-ed3e-43c8-9ab7-f444df05ccbe","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Az amerikai szárazföldi haderő napjaink egyik legszerteágazóbb pszichológiai programját futtatja. Katonai szakértő szerzőnk, Porkoláb Imre proaktív szemléletmódú képzési programot mutat be cikkében.","shortLead":"Az amerikai szárazföldi haderő napjaink egyik legszerteágazóbb pszichológiai programját futtatja. Katonai szakértő...","id":"20180419_porkolab_imre_Barki_fejlodhet_es_eljuthat_magasabb_szintekre","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a923a438-ed3e-43c8-9ab7-f444df05ccbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41aefc66-08d1-4c47-a6e8-714f7d795b8d","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20180419_porkolab_imre_Barki_fejlodhet_es_eljuthat_magasabb_szintekre","timestamp":"2018. április. 19. 13:15","title":"Bárki fejlődhet, és eljuthat magasabb szintekre. Mi a titok?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61845421-d034-4224-8109-d3113f428ec6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"22-27 fok lesz ma. ","shortLead":"22-27 fok lesz ma. ","id":"20180421_Egesz_nap_marad_a_nyarias_ido","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=61845421-d034-4224-8109-d3113f428ec6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b942934-02ed-4a7f-92a7-685153a7f6e7","keywords":null,"link":"/itthon/20180421_Egesz_nap_marad_a_nyarias_ido","timestamp":"2018. április. 21. 07:17","title":"Egész nap marad a nyárias idő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfd99ef9-f228-4ae3-9b16-8e775925e56b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Két év alatt több mint harminc százalékkal nőtt az orosz milliárdosok száma, már milliárdos az az üzletember is, aki Görögországban pisztollyal rohangált egy focipályán. A Forbes magazin moszkvai kiadása szerint az összvagyon is szépen nő: 25 milliárdos a bővülés, s a leggazdagabbaknak már 485 milliárd dollárjuk van. Pedig Oroszországot komoly nyugati szankciók sújtják.","shortLead":"Két év alatt több mint harminc százalékkal nőtt az orosz milliárdosok száma, már milliárdos az az üzletember is, aki...","id":"20180419_A_szankciok_hasznalnak_az_orosz_milliardosoknak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cfd99ef9-f228-4ae3-9b16-8e775925e56b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a694af46-158d-40ca-8799-1bc2957765b3","keywords":null,"link":"/vilag/20180419_A_szankciok_hasznalnak_az_orosz_milliardosoknak","timestamp":"2018. április. 19. 11:32","title":"A szankciók használnak az orosz milliárdosoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"215515a5-dbfe-42df-a83b-7f5874eecc26","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"D. Tóth András 14 évvel ezelőtt kezdett dolgozni a csatornánál, legutóbb a Fókuszt vezette. Most másfelé indul.","shortLead":"D. Tóth András 14 évvel ezelőtt kezdett dolgozni a csatornánál, legutóbb a Fókuszt vezette. Most másfelé indul.","id":"20180420_kiszall_a_tevezesbol_az_rtl_klub_musorvezetoje","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=215515a5-dbfe-42df-a83b-7f5874eecc26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50a8a55a-62e6-41a5-8a3f-b4aa78e64923","keywords":null,"link":"/kultura/20180420_kiszall_a_tevezesbol_az_rtl_klub_musorvezetoje","timestamp":"2018. április. 20. 10:57","title":"Kiszáll a tévézésből az RTL Klub műsorvezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f15963c-7e8f-4a88-9cd6-300e5654db24","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Taron Egerton lesz a főszereplő a filmben, amelyben a zenész alkohol- és drogfüggőségét is felidézik. A producerek között ott van Elton John férje is.","shortLead":"Taron Egerton lesz a főszereplő a filmben, amelyben a zenész alkohol- és drogfüggőségét is felidézik. A producerek...","id":"20180420_mar_forgatjak_az_elton_john_eleterol_szolo_filmet","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7f15963c-7e8f-4a88-9cd6-300e5654db24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae08a783-4bf7-4a4e-9565-2cdcc2f77e51","keywords":null,"link":"/kultura/20180420_mar_forgatjak_az_elton_john_eleterol_szolo_filmet","timestamp":"2018. április. 20. 17:51","title":"Már forgatják az Elton John életéről szóló filmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fff9db4-2caf-41d7-b41b-e0d085d9a653","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Több mint 4,3 milliárd forint idén május 31-én lejáró, 2016-ban kapott juttatás van még a Széchenyi Pihenőkártyákon – derült ki a kártyakibocsátók tájékoztatásából.","shortLead":"Több mint 4,3 milliárd forint idén május 31-én lejáró, 2016-ban kapott juttatás van még a Széchenyi Pihenőkártyákon –...","id":"20180420_Milliardok_vannak_meg_a_SZEPkartyakon_es_veszesen_fogy_az_ido","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5fff9db4-2caf-41d7-b41b-e0d085d9a653&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cd571b0-4689-406d-8251-edd791525f02","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180420_Milliardok_vannak_meg_a_SZEPkartyakon_es_veszesen_fogy_az_ido","timestamp":"2018. április. 20. 10:23","title":"Milliárdok vannak még a SZÉP-kártyákon, és vészesen fogy az idő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]