Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"150068df-9882-4443-825b-7ca56db0fd35","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az incidens után két nappal elpusztult az egyik megdobált kenguru. ","shortLead":"Az incidens után két nappal elpusztult az egyik megdobált kenguru. ","id":"20180420_Halalra_dobaltak_kovekkel_egy_kengurut_egy_kinai_allatkertben","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=150068df-9882-4443-825b-7ca56db0fd35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcf32377-ef82-4d1c-8c22-dc9723017d94","keywords":null,"link":"/elet/20180420_Halalra_dobaltak_kovekkel_egy_kengurut_egy_kinai_allatkertben","timestamp":"2018. április. 20. 20:52","title":"Halálra dobáltak kövekkel egy kengurut egy kínai állatkertben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f21765f-3aec-4471-8add-40976b5e5cd8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A megvizsgált hulladékok egyebek mellett veszélyes mennyiségű kadmiumot és ólmot találtak a szakemberek. A tárgyak nagy része már valószínűleg régóta úszott a vízen.","shortLead":"A megvizsgált hulladékok egyebek mellett veszélyes mennyiségű kadmiumot és ólmot találtak a szakemberek. A tárgyak nagy...","id":"20180419_tele_van_mereg_a_genfi_tobol_kihalaszott_muanyag_hulladek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1f21765f-3aec-4471-8add-40976b5e5cd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"576e7176-2a45-4dfb-8c07-fc9f37f6c95b","keywords":null,"link":"/vilag/20180419_tele_van_mereg_a_genfi_tobol_kihalaszott_muanyag_hulladek","timestamp":"2018. április. 19. 22:10","title":"Tele van méreggel a Genfi-tóból kihalászott műanyag hulladék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33bd0236-1d2e-4ca9-b92e-3a92fe4be315","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormányközeli lap érdekképviseleti forrásokra hivatkozva írta meg, hogy a várakozásoknál lényegesen magasabb emeléssel számolhatnak a versenyszférában dolgozók. ","shortLead":"A kormányközeli lap érdekképviseleti forrásokra hivatkozva írta meg, hogy a várakozásoknál lényegesen magasabb...","id":"20180420_A_Magyar_Idok_szerint_1213_szazalekos_keresetemeles_jon_a_versenyszferaban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=33bd0236-1d2e-4ca9-b92e-3a92fe4be315&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d633fb1-7334-4809-a53f-04a52c5d47f0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180420_A_Magyar_Idok_szerint_1213_szazalekos_keresetemeles_jon_a_versenyszferaban","timestamp":"2018. április. 20. 06:39","title":"A Magyar Idők szerint 12-13 százalékos keresetemelés jön a versenyszférában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ebc8e43-a0d9-4701-b868-3220752ee3b1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Meg akarják várni, hogy milyen ellenzéki mozgalom bontakozik ki a mostani tüntetésekből. ","shortLead":"Meg akarják várni, hogy milyen ellenzéki mozgalom bontakozik ki a mostani tüntetésekből. ","id":"20180421_Tanitanek_Mozgalom_Meg_mi_sem_tudjuk_hogyan_tovabb","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5ebc8e43-a0d9-4701-b868-3220752ee3b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fdf8ddc-1c09-4174-ac07-54d11f3e92d6","keywords":null,"link":"/itthon/20180421_Tanitanek_Mozgalom_Meg_mi_sem_tudjuk_hogyan_tovabb","timestamp":"2018. április. 21. 15:13","title":"Tanítanék Mozgalom: \"Még mi sem tudjuk, hogyan tovább\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd78f17d-ef13-4136-b929-b0c24d75c174","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Dunakeszin ütközött frontálisan autójával a rapper pénteken kora este. ","shortLead":"Dunakeszin ütközött frontálisan autójával a rapper pénteken kora este. ","id":"20180420_Balesete_volt_Dopemannek_mentovel_vittek_korhazba","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bd78f17d-ef13-4136-b929-b0c24d75c174&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4198e6d-31bd-40a5-b99b-ad49952edab4","keywords":null,"link":"/kultura/20180420_Balesete_volt_Dopemannek_mentovel_vittek_korhazba","timestamp":"2018. április. 20. 19:54","title":"Balesete volt Dopemannek, mentővel vitték kórházba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"229d7883-fd0f-4fe6-b2c0-a13e677e404f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Osztrák sajtóértesülések szerint Berlinbe költöztetné át Nyílt Társadalom Alapítványának budapesti irodáját Soros György. De ha ez így is lesz, az nem fogja érinteni a civileknek osztott támogatások mértékét.","shortLead":"Osztrák sajtóértesülések szerint Berlinbe költöztetné át Nyílt Társadalom Alapítványának budapesti irodáját Soros...","id":"20180420_Ha_el_is_koltozik_Soros_alapitvanya_Magyarorszagrol_a_dolgozokat_nem_rugjak_ki","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=229d7883-fd0f-4fe6-b2c0-a13e677e404f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59303f78-343d-4f1e-9809-bba1df9e4de6","keywords":null,"link":"/itthon/20180420_Ha_el_is_koltozik_Soros_alapitvanya_Magyarorszagrol_a_dolgozokat_nem_rugjak_ki","timestamp":"2018. április. 20. 17:00","title":"Ha el is költözik Soros alapítványa Magyarországról, a dolgozókat nem rúgják ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0431b377-845e-4d9d-a91f-900a0a4ac5c1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hivatalosan ma kezdik árulni a Xiaomi elsősorban játékosoknak szánt telefonját, a megelőző érdeklődés pedig valóban óriási.","shortLead":"Hivatalosan ma kezdik árulni a Xiaomi elsősorban játékosoknak szánt telefonját, a megelőző érdeklődés pedig valóban...","id":"20180420_Oriasi_siker_mar_egymillioan_regisztraltak_a_Xiaomi_uj_bivalyeros_telefonjara","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0431b377-845e-4d9d-a91f-900a0a4ac5c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03cd33fc-05f8-4407-9d02-2b999b9205ac","keywords":null,"link":"/tudomany/20180420_Oriasi_siker_mar_egymillioan_regisztraltak_a_Xiaomi_uj_bivalyeros_telefonjara","timestamp":"2018. április. 20. 13:01","title":"Óriási siker: már egymillióan regisztráltak a Xiaomi új, bivalyerős telefonjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fac11088-3594-4b4b-92b6-c554a6808430","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Budai Központi Kerületi Bíróság azt is elrendelte, hogy nyomkövetőt viseljen a Fenyő-gyilkosság ügyében felbujtóként meggyanúsított sportdiplomata.","shortLead":"A Budai Központi Kerületi Bíróság azt is elrendelte, hogy nyomkövetőt viseljen a Fenyő-gyilkosság ügyében felbujtóként...","id":"20180420_Hazi_orizetbe_kerul_Gyarfas_Tamas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fac11088-3594-4b4b-92b6-c554a6808430&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4161d716-c482-431a-be59-72f4c833ab1e","keywords":null,"link":"/itthon/20180420_Hazi_orizetbe_kerul_Gyarfas_Tamas","timestamp":"2018. április. 20. 12:51","title":"Lakhelyelhagyási tilalomról döntött a bíró Gyárfás Tamás ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]