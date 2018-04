Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f2b7fc31-09cf-4022-ac6a-41e4006ba486","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A börtön ablakán keresztül szökött meg az izlandi bűnöző, aki aztán ugyanazzal a géppel repült el Svédországba, amelyen a miniszterelnök is utazott.","shortLead":"A börtön ablakán keresztül szökött meg az izlandi bűnöző, aki aztán ugyanazzal a géppel repült el Svédországba, amelyen...","id":"20180420_Megszokott_a_bortonbol_majd_a_miniszterelnokkel_egy_gepen_repult_el_a_bitcoinbanyasz","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f2b7fc31-09cf-4022-ac6a-41e4006ba486&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"302aa3e2-e5ff-412a-8615-bd86b5e8bec4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180420_Megszokott_a_bortonbol_majd_a_miniszterelnokkel_egy_gepen_repult_el_a_bitcoinbanyasz","timestamp":"2018. április. 20. 10:01","title":"Megszökött a börtönből, majd a miniszterelnökkel egy gépen repült el a bitcoinbányász","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c710bd99-200f-4ae6-a738-3023555c3760","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A nyugdíjcélú megtakarításokkal szemben sokan az ingatlanbefektetésre esküsznek. Az viszont elsősorban azoknak ajánlott, aki hajlandóak egy kis kockázatot vállalni, és időt, energiát befektetni.","shortLead":"A nyugdíjcélú megtakarításokkal szemben sokan az ingatlanbefektetésre esküsznek. Az viszont elsősorban azoknak...","id":"20180420_Nyugdijra_vagy_kiadhato_lakasra_tegyen_felre_Itt_vannak_a_szamok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c710bd99-200f-4ae6-a738-3023555c3760&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bae0241-3893-429e-b5c9-20e8670fab0a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180420_Nyugdijra_vagy_kiadhato_lakasra_tegyen_felre_Itt_vannak_a_szamok","timestamp":"2018. április. 20. 13:06","title":"Nyugdíjra vagy kiadható lakásra tegyen félre? Itt vannak a számok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84d1e5d2-e63e-4a33-b12a-745435cd856e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A tavaly év végi rendelet értelmében a nyolc világörökségi helyszínen fekvő kb. 80 ezer ingatlan tulajdoni lapjára került fel automatikusan az állam elővásárlási joggal kapcsolatos bejegyzése. Schmidt Mária viszont úgy szerezhetett egyet, hogy nem értesítették az államot a tranzakcióról. ","shortLead":"A tavaly év végi rendelet értelmében a nyolc világörökségi helyszínen fekvő kb. 80 ezer ingatlan tulajdoni lapjára...","id":"20180421_Igy_jatszotta_ki_Schmidt_Maria_a_nagy_port_kavaro_kormanyrendeletet_pont_ugy_ahogy_Meszaros","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=84d1e5d2-e63e-4a33-b12a-745435cd856e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e52e9c5-1be8-4996-b22a-0763a19d08b0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180421_Igy_jatszotta_ki_Schmidt_Maria_a_nagy_port_kavaro_kormanyrendeletet_pont_ugy_ahogy_Meszaros","timestamp":"2018. április. 21. 10:00","title":"Így játszotta ki Schmidt Mária a nagy port kavaró kormányrendeletet (pont úgy, ahogy Mészáros)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc2b8fdc-8ca4-4cc9-94c4-8b58468f83ad","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Olyan mesterséges génhálózatot fejlesztettek ki svájci kutatók, amely a bőr alá beültetve egy anyajegy megjelenítésével képes jelezni a rák kialakulásának kockázatát.","shortLead":"Olyan mesterséges génhálózatot fejlesztettek ki svájci kutatók, amely a bőr alá beültetve egy anyajegy megjelenítésével...","id":"20180419_rak_felismerese_mesterseges_anyajegy","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fc2b8fdc-8ca4-4cc9-94c4-8b58468f83ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1aa8011-4140-49e3-8a6f-6898cc2300a6","keywords":null,"link":"/tudomany/20180419_rak_felismerese_mesterseges_anyajegy","timestamp":"2018. április. 19. 22:00","title":"Új dolog segíthet a rák felismerésében, úgy hívják: mesterséges anyajegy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d109ae76-cdf9-4119-8430-cafb8a08cec5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ma este is lesz egy program, a szervezők kérik, hogy aki tud, vigyen magával buborékfújót. ","shortLead":"Ma este is lesz egy program, a szervezők kérik, hogy aki tud, vigyen magával buborékfújót. ","id":"20180420_ha_minden_igaz_anyak_napjan_lesz_a_kovetkezo_nagy_pecsi_tuntetes","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d109ae76-cdf9-4119-8430-cafb8a08cec5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a7a8f70-b0c1-4b27-8ccc-c9b220a699db","keywords":null,"link":"/itthon/20180420_ha_minden_igaz_anyak_napjan_lesz_a_kovetkezo_nagy_pecsi_tuntetes","timestamp":"2018. április. 20. 16:21","title":"Ha minden igaz, anyák napján lesz a következő nagy pécsi tüntetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"229d7883-fd0f-4fe6-b2c0-a13e677e404f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Osztrák sajtóértesülések szerint Berlinbe költöztetné át Nyílt Társadalom Alapítványának budapesti irodáját Soros György. De ha ez így is lesz, az nem fogja érinteni a civileknek osztott támogatások mértékét.","shortLead":"Osztrák sajtóértesülések szerint Berlinbe költöztetné át Nyílt Társadalom Alapítványának budapesti irodáját Soros...","id":"20180420_Ha_el_is_koltozik_Soros_alapitvanya_Magyarorszagrol_a_dolgozokat_nem_rugjak_ki","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=229d7883-fd0f-4fe6-b2c0-a13e677e404f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59303f78-343d-4f1e-9809-bba1df9e4de6","keywords":null,"link":"/itthon/20180420_Ha_el_is_koltozik_Soros_alapitvanya_Magyarorszagrol_a_dolgozokat_nem_rugjak_ki","timestamp":"2018. április. 20. 17:00","title":"Ha el is költözik Soros alapítványa Magyarországról, a dolgozókat nem rúgják ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e25714f-aa33-4346-bc86-146785ee885a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A tanárnő két éve a békéért szólalt fel a kurd konfliktusban. ","shortLead":"A tanárnő két éve a békéért szólalt fel a kurd konfliktusban. ","id":"20180420_Nyolc_honapos_csecsemojevel_egyutt_bortonoztek_be_egy_tanarnot_Torokorszagban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2e25714f-aa33-4346-bc86-146785ee885a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bf5a2bf-f3db-4dd7-a8dd-0e912fcb5f12","keywords":null,"link":"/vilag/20180420_Nyolc_honapos_csecsemojevel_egyutt_bortonoztek_be_egy_tanarnot_Torokorszagban","timestamp":"2018. április. 20. 21:13","title":"Nyolc hónapos csecsemőjével együtt börtönöztek be egy tanárnőt Törökországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"585ec1b4-4a60-4d6d-9b5b-03fe9f643f1f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Mohammed Haydar Zammar a feltételezések szerint segített az Egyesült Államokban 2001. szeptember 11-én elkövetett merényletek előkészítésében. ","shortLead":"Mohammed Haydar Zammar a feltételezések szerint segített az Egyesült Államokban 2001. szeptember 11-én elkövetett...","id":"20180419_Elfogtak_egy_dzsihadistat_akinek_allitolag_koze_van_911hez","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=585ec1b4-4a60-4d6d-9b5b-03fe9f643f1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cce235ab-766b-4cdd-a5ca-3f51677882aa","keywords":null,"link":"/vilag/20180419_Elfogtak_egy_dzsihadistat_akinek_allitolag_koze_van_911hez","timestamp":"2018. április. 19. 19:24","title":"Elfogtak egy dzsihadistát, akinek állítólag köze van 9/11-hez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]