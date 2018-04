Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4626f2e0-0f04-4a59-8efb-2e114254dc6a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem csak az eredeti felvétel került elő 1984-ből, hanem sosem látott videókra is rátaláltak. ","shortLead":"Nem csak az eredeti felvétel került elő 1984-ből, hanem sosem látott videókra is rátaláltak. ","id":"20180420_Elokerult_Prince_gigaslagerenek_eredeti_verzioja","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4626f2e0-0f04-4a59-8efb-2e114254dc6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e6d01c6-7029-460a-84ae-53cc89cb45d1","keywords":null,"link":"/kultura/20180420_Elokerult_Prince_gigaslagerenek_eredeti_verzioja","timestamp":"2018. április. 20. 10:38","title":"Előkerült Prince gigaslágerének eredeti verziója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d40edee-2dbc-4282-909e-af1f27a3ada0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Főleg időskorúakat vert át húsz-ötvenezer forintra.","shortLead":"Főleg időskorúakat vert át húsz-ötvenezer forintra.","id":"20180421_csalas_lerobbant_auto_vademeles","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7d40edee-2dbc-4282-909e-af1f27a3ada0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c3e3aff-df8d-4b87-a5b4-4dcc04bc1285","keywords":null,"link":"/cegauto/20180421_csalas_lerobbant_auto_vademeles","timestamp":"2018. április. 21. 12:03","title":"Lerobbant autójával sajnáltatta magát egy budapesti csaló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0e191c1-2e02-49d9-81f4-7436fed5a393","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jakuzzi és szauna is lesz benne, hogy az eszéki labdarúgók a lehető legjobb teljesítményüket hozzák a meccsek során.","shortLead":"Jakuzzi és szauna is lesz benne, hogy az eszéki labdarúgók a lehető legjobb teljesítményüket hozzák a meccsek során.","id":"20180420_Tiz_milliardert_epul_uj_stadion_Meszaros_Lorinc_horvat_csapatanak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d0e191c1-2e02-49d9-81f4-7436fed5a393&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1fc602a-f364-4d51-b185-7995710ef1de","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180420_Tiz_milliardert_epul_uj_stadion_Meszaros_Lorinc_horvat_csapatanak","timestamp":"2018. április. 20. 06:08","title":"Tízmilliárdért épül új stadion Mészáros Lőrinc horvát csapatának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"baeac4bc-b773-45c9-91c1-221db66e1041","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezen a helyen kereken négy Smart fért volna el. Egy lett belőle.","shortLead":"Ezen a helyen kereken négy Smart fért volna el. Egy lett belőle.","id":"20180421_Ujabb_jeloltunk_van_a_legerthetetlenebb_parkolas_dijra__foto","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=baeac4bc-b773-45c9-91c1-221db66e1041&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90f70e2c-724e-4c74-9f60-e01b6526aafa","keywords":null,"link":"/cegauto/20180421_Ujabb_jeloltunk_van_a_legerthetetlenebb_parkolas_dijra__foto","timestamp":"2018. április. 21. 11:40","title":"Újabb jelöltünk van a \"legérthetetlenebb parkolás\" díjra – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"121fd708-e138-405d-9471-b07bb2cb64b1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Karen McDougal egykori Playboy-modell megállapodott az American Media (AMI) nevű céggel, s így most már szabadon beszélhet a Donald Trump amerikai elnökkel folytatott állítólagos korábbi viszonyáról. \r

","shortLead":"Karen McDougal egykori Playboy-modell megállapodott az American Media (AMI) nevű céggel, s így most már szabadon...","id":"20180419_Ujabb_csapas_Trumpra__allitolagos_volt_baratnoje_beszelhet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=121fd708-e138-405d-9471-b07bb2cb64b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce4bb6da-ac3a-4eae-95a8-b236800a84ac","keywords":null,"link":"/vilag/20180419_Ujabb_csapas_Trumpra__allitolagos_volt_baratnoje_beszelhet","timestamp":"2018. április. 19. 17:54","title":"Újabb csapás Trumpra – állítólagos volt barátnője beszélhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37962b4c-9ee9-4432-8ab9-5fb3b0387e46","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Még mondja valaki azt, hogy Oroszországban nincsenek ötletes vállalkozók: Alekszej Jakusev uljanovszki vállalkozó piacra dobta a Novicsok nevű napraforgóolajat. A Novicsok szó márciusban tett szert kétes világhírnévre: ez volt a neve annak az idegméregnek, amellyel az angliai Salisbury-ben merényletet követtek el Szergej Szkripal egykori orosz-brit kettős ügynök és lánya, Julija ellen.","shortLead":"Még mondja valaki azt, hogy Oroszországban nincsenek ötletes vállalkozók: Alekszej Jakusev uljanovszki vállalkozó...","id":"20180420_Megjelent_a_Novicsok_az_orosz_piacon","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=37962b4c-9ee9-4432-8ab9-5fb3b0387e46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4d6240b-fa18-4ef9-a220-270edc8ce663","keywords":null,"link":"/vilag/20180420_Megjelent_a_Novicsok_az_orosz_piacon","timestamp":"2018. április. 20. 15:53","title":"Megjelent a Novicsok az orosz piacon, de nem az idegméreg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b9ae5eb-b4e8-4df5-96d6-1453d667edc0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az előtüntetésen telekocsikat is szerveztek azoknak, akik szombaton a fővárosi tüntetésen részt akarnak venni. ","shortLead":"Az előtüntetésen telekocsikat is szerveztek azoknak, akik szombaton a fővárosi tüntetésen részt akarnak venni. ","id":"20180420_Bemelegitettek_Szegeden_a_szombati_tuntetetesre","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b9ae5eb-b4e8-4df5-96d6-1453d667edc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dfc4acf-68b0-45c0-9af5-bbe9f98e652f","keywords":null,"link":"/itthon/20180420_Bemelegitettek_Szegeden_a_szombati_tuntetetesre","timestamp":"2018. április. 20. 20:08","title":"Bemelegítettek Szegeden a szombati tüntetetésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43abb974-c615-4794-9fc8-050a16f992e0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Újabb nevek kerültek nyilvánosságra, a 24.hu úgy tudja, hogy összesen 37 embert küldenek el a csatornától.\r

","shortLead":"Újabb nevek kerültek nyilvánosságra, a 24.hu úgy tudja, hogy összesen 37 embert küldenek el a csatornától.\r

","id":"20180419_egy_hirolvaso_is_tavozik_a_hirtvtol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=43abb974-c615-4794-9fc8-050a16f992e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9409bd3f-7e9e-4722-8c8c-12af09a8f306","keywords":null,"link":"/kultura/20180419_egy_hirolvaso_is_tavozik_a_hirtvtol","timestamp":"2018. április. 19. 15:26","title":"Egy hírolvasó is távozik a Hír TV-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]