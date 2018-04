Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2bb5551e-ad06-4254-9262-f29e498916bf","c_author":"Bedő Iván","category":"kultura","description":"Természetesen nem. Bombát elhelyezni semmiképp sem lehet helyes. De a dráma lényege, hogy valódi konfliktusról szóljon. Szóval egy színdarabban a terroristának is meglehet a maga igaza – anélkül, hogy a való életben helyeselném a tettét. Így indul munkatársunk és Daniel Kehlmann német író beszélgetése. Aztán demokráciákon és háborúkon át eljutottak egészen az álhírekig.","shortLead":"Természetesen nem. Bombát elhelyezni semmiképp sem lehet helyes. De a dráma lényege, hogy valódi konfliktusról szóljon...","id":"20180421_daniel_kehlmann_interju","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2bb5551e-ad06-4254-9262-f29e498916bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99fda615-4abe-4164-ad24-e8f490e25f3f","keywords":null,"link":"/kultura/20180421_daniel_kehlmann_interju","timestamp":"2018. április. 21. 14:00","title":"\"Kehlmann úr, létezik jó terrorista?\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37962b4c-9ee9-4432-8ab9-5fb3b0387e46","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Még mondja valaki azt, hogy Oroszországban nincsenek ötletes vállalkozók: Alekszej Jakusev uljanovszki vállalkozó piacra dobta a Novicsok nevű napraforgóolajat. A Novicsok szó márciusban tett szert kétes világhírnévre: ez volt a neve annak az idegméregnek, amellyel az angliai Salisbury-ben merényletet követtek el Szergej Szkripal egykori orosz-brit kettős ügynök és lánya, Julija ellen.","shortLead":"Még mondja valaki azt, hogy Oroszországban nincsenek ötletes vállalkozók: Alekszej Jakusev uljanovszki vállalkozó...","id":"20180420_Megjelent_a_Novicsok_az_orosz_piacon","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=37962b4c-9ee9-4432-8ab9-5fb3b0387e46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4d6240b-fa18-4ef9-a220-270edc8ce663","keywords":null,"link":"/vilag/20180420_Megjelent_a_Novicsok_az_orosz_piacon","timestamp":"2018. április. 20. 15:53","title":"Megjelent a Novicsok az orosz piacon, de nem az idegméreg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e25714f-aa33-4346-bc86-146785ee885a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A tanárnő két éve a békéért szólalt fel a kurd konfliktusban. ","shortLead":"A tanárnő két éve a békéért szólalt fel a kurd konfliktusban. ","id":"20180420_Nyolc_honapos_csecsemojevel_egyutt_bortonoztek_be_egy_tanarnot_Torokorszagban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2e25714f-aa33-4346-bc86-146785ee885a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bf5a2bf-f3db-4dd7-a8dd-0e912fcb5f12","keywords":null,"link":"/vilag/20180420_Nyolc_honapos_csecsemojevel_egyutt_bortonoztek_be_egy_tanarnot_Torokorszagban","timestamp":"2018. április. 20. 21:13","title":"Nyolc hónapos csecsemőjével együtt börtönöztek be egy tanárnőt Törökországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0e191c1-2e02-49d9-81f4-7436fed5a393","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jakuzzi és szauna is lesz benne, hogy az eszéki labdarúgók a lehető legjobb teljesítményüket hozzák a meccsek során.","shortLead":"Jakuzzi és szauna is lesz benne, hogy az eszéki labdarúgók a lehető legjobb teljesítményüket hozzák a meccsek során.","id":"20180420_Tiz_milliardert_epul_uj_stadion_Meszaros_Lorinc_horvat_csapatanak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d0e191c1-2e02-49d9-81f4-7436fed5a393&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1fc602a-f364-4d51-b185-7995710ef1de","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180420_Tiz_milliardert_epul_uj_stadion_Meszaros_Lorinc_horvat_csapatanak","timestamp":"2018. április. 20. 06:08","title":"Tízmilliárdért épül új stadion Mészáros Lőrinc horvát csapatának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"928596b0-3f55-430e-94b9-002c71f918f1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Prózai oka van annak, hogy egyelőre nincsen androidos telefon 3D-érzékelős arcfelismeréssel. A szakértők korábban úgy vélték, legfeljebb 2019-ben jelenhet majd meg ilyen készülék, most viszont kedvezőbb hírek érkeztek.","shortLead":"Prózai oka van annak, hogy egyelőre nincsen androidos telefon 3D-érzékelős arcfelismeréssel. A szakértők korábban...","id":"20180420_xiaomi_mi7_lehet_az_elso_androidos_telefon_3d_arcfelismeressel","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=928596b0-3f55-430e-94b9-002c71f918f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87628037-e3a2-47f2-bb9d-43d8f91f5e79","keywords":null,"link":"/tudomany/20180420_xiaomi_mi7_lehet_az_elso_androidos_telefon_3d_arcfelismeressel","timestamp":"2018. április. 20. 17:01","title":"Ez lehet az első androidos telefon az iPhone X-ére emlékeztető arcfelismeréssel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78ab6572-b3bb-4a80-be7c-d964043bcb81","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Telefonon hívogatják, ismerőseit pedig sorra hallgatják ki – ezt állította a Független Hírügynökségnek a csengeri háztartásbeliként megismert Szabó Gáborné. A magyar rendőrség két napja körözi.","shortLead":"Telefonon hívogatják, ismerőseit pedig sorra hallgatják ki – ezt állította a Független Hírügynökségnek a csengeri...","id":"20180421_Vedelmet_ker_az_euromilliardos_csengeri_no_mert_szerinte_felelemben_tartjak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=78ab6572-b3bb-4a80-be7c-d964043bcb81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca1ea7ef-ee89-4882-8147-930406e702b7","keywords":null,"link":"/itthon/20180421_Vedelmet_ker_az_euromilliardos_csengeri_no_mert_szerinte_felelemben_tartjak","timestamp":"2018. április. 21. 13:27","title":"Körözik a \"csengeri nőt\", aki állítja, védelmet kért Svájctól, mert félelemben tartják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01608954-5b3e-445b-a5e0-d60dbd2638e6","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A francia tréner egy évvel a szerződése lejárta előtt távozik az angol futballklubtól.","shortLead":"A francia tréner egy évvel a szerződése lejárta előtt távozik az angol futballklubtól.","id":"20180420_22_ev_utan_tavozik_az_arsenal_menedzsere","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=01608954-5b3e-445b-a5e0-d60dbd2638e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4998be56-afec-4589-b170-0dcca9b8e5ce","keywords":null,"link":"/sport/20180420_22_ev_utan_tavozik_az_arsenal_menedzsere","timestamp":"2018. április. 20. 11:23","title":"Wenger out: 22 év után távozik az Arsenal menedzsere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acd89943-9828-46ef-b446-3e13b73b3031","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Allison Mack a vád szerint Keith Raniere nevű társával hosszú évekig titkos, bántalmazó szektát üzemeltetett, melyben szexre kényszerítették a tagokat.","shortLead":"Allison Mack a vád szerint Keith Raniere nevű társával hosszú évekig titkos, bántalmazó szektát üzemeltetett, melyben...","id":"20180421_Szexrabszolgakat_nevelt_a_Smallville_szinesznoje_letartoztattak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=acd89943-9828-46ef-b446-3e13b73b3031&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de249817-57ac-4ecb-8721-7738a869592e","keywords":null,"link":"/elet/20180421_Szexrabszolgakat_nevelt_a_Smallville_szinesznoje_letartoztattak","timestamp":"2018. április. 21. 13:27","title":"Szexrabszolgákat nevelt a Smallville színésznője, letartóztatták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]