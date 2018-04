Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b167d5a8-c2f1-4d5c-8cf5-e49c768b9d93","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az alapdíjat, a kilométerdíjat és a várakozási díjat is felemelné a Fővárosi Közgyűlés. ","shortLead":"Az alapdíjat, a kilométerdíjat és a várakozási díjat is felemelné a Fővárosi Közgyűlés. ","id":"20180420_Juliustol_meg_dragabb_lehet_a_taxizas_Budapesten","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b167d5a8-c2f1-4d5c-8cf5-e49c768b9d93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7141f2d5-e011-4c0a-92c1-c2d6b4d748af","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180420_Juliustol_meg_dragabb_lehet_a_taxizas_Budapesten","timestamp":"2018. április. 20. 21:41","title":"Júliustól még drágábban lehet majd taxizni Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52eeecb8-47b3-41fe-98de-7913ce90f85f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Először nevezett ki a pápa női tanácsadókat a Hittani Kongregációba.\r

","shortLead":"Először nevezett ki a pápa női tanácsadókat a Hittani Kongregációba.\r

","id":"20180421_ujabb_hagyomanyt_tort_meg_ferenc_papa","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52eeecb8-47b3-41fe-98de-7913ce90f85f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e35607d-784a-4cd1-9707-6c1294945d50","keywords":null,"link":"/vilag/20180421_ujabb_hagyomanyt_tort_meg_ferenc_papa","timestamp":"2018. április. 21. 17:43","title":"A pápa ismét tabut tört meg: újabb pozíciókat kaptak nők a Vatikánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c19f1958-7e72-4555-8d8d-75a9d7f310a4","c_author":"Ligeti Nagy Tamás","category":"sport","description":"Hosszú agóniát követően elköszön a modern futball legérdekesebb betege. Ő ugyan nem beszél róla, rajta kívül azonban mindenki érteni véli, mi történt egy felülmúlhatatlannak tűnő edzői pályafutással.","shortLead":"Hosszú agóniát követően elköszön a modern futball legérdekesebb betege. Ő ugyan nem beszél róla, rajta kívül azonban...","id":"20180420_Veget_er_a_Papa_focija_arsene_wenger_arsenal","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c19f1958-7e72-4555-8d8d-75a9d7f310a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6f0c8b6-9d0c-4765-8106-cd22c23020ce","keywords":null,"link":"/sport/20180420_Veget_er_a_Papa_focija_arsene_wenger_arsenal","timestamp":"2018. április. 20. 20:30","title":"Véget ér a Papa focija","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76996129-7bc4-4b2c-8ac2-1c053f366d27","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az LMP szerint ki kell vizsgálni, hogy miért nem játsszák a Wellhello dalait. ","shortLead":"Az LMP szerint ki kell vizsgálni, hogy miért nem játsszák a Wellhello dalait. ","id":"20180420_Az_LMP_az_NMHHnal_koveteli_Fluor_Tomi_letiltasanak_kivizsgalasat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=76996129-7bc4-4b2c-8ac2-1c053f366d27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3ef5e94-ac9f-49a0-a076-6346752dea8d","keywords":null,"link":"/kultura/20180420_Az_LMP_az_NMHHnal_koveteli_Fluor_Tomi_letiltasanak_kivizsgalasat","timestamp":"2018. április. 20. 15:49","title":"Az LMP az NMHH-nál követeli Fluor Tomi letiltásának kivizsgálását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55ee8956-75c8-43e0-8152-69ad098b1a72","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyalázkodásba és nevetségességbe torkollott Sorosék tüntikéje – ezzel a címmel tett közzé összefoglalót a Mi vagyunk a többség! kormányellenes demonstrációjáról a kormányszócsővé lett Origo.","shortLead":"Gyalázkodásba és nevetségességbe torkollott Sorosék tüntikéje – ezzel a címmel tett közzé összefoglalót a Mi vagyunk...","id":"20180421_origo_kormanyellenes_tuntetes_soros_gyorgy","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=55ee8956-75c8-43e0-8152-69ad098b1a72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae3c3bfa-1cb4-4f5a-a16e-e19cf4627795","keywords":null,"link":"/itthon/20180421_origo_kormanyellenes_tuntetes_soros_gyorgy","timestamp":"2018. április. 21. 22:09","title":"Így számolt be az Origo \"Sorosék tüntikéjéről\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"225e31da-b405-46ca-8163-31fd30040257","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Netflix iOS-es alkalmazásánál már elérhető, az androidosra pedig hamarosan megérkezik egy már rég várt funkció.","shortLead":"A Netflix iOS-es alkalmazásánál már elérhető, az androidosra pedig hamarosan megérkezik egy már rég várt funkció.","id":"20180421_Ujitott_a_Netflix_konnyebb_lesz_tartalmakat_keresni","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=225e31da-b405-46ca-8163-31fd30040257&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca4fec97-1a27-4d6a-93e8-c6e73ffb5a6a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180421_Ujitott_a_Netflix_konnyebb_lesz_tartalmakat_keresni","timestamp":"2018. április. 21. 17:00","title":"Újított a Netflix, könnyebb lesz tartalmakat keresni telefonnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11b3fd68-dd86-457a-95cd-5a8c1c66c88b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Egy senki vagyok, hej, hej, hej, egy senki” – a kormányellenes tüntetőktől sokszor hallott rigmust Simon Kornél színész, rendező is használja. ","shortLead":"„Egy senki vagyok, hej, hej, hej, egy senki” – a kormányellenes tüntetőktől sokszor hallott rigmust Simon Kornél...","id":"20180420_karinthyval_uzent_a_tuntetoknek_szombatra_simon_kornel_rendezo","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=11b3fd68-dd86-457a-95cd-5a8c1c66c88b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92d0dcea-ed91-418b-9be5-ff704a680cd8","keywords":null,"link":"/itthon/20180420_karinthyval_uzent_a_tuntetoknek_szombatra_simon_kornel_rendezo","timestamp":"2018. április. 20. 18:54","title":"Karinthyval üzent a tüntetőknek szombatra Simon Kornél rendező","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97169127-0694-4ec5-94ff-8bcb14aa608a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Még a 24 évesek között is többségben vannak azok, akik a szüleikkel élnek egy háztartásban.","shortLead":"Még a 24 évesek között is többségben vannak azok, akik a szüleikkel élnek egy háztartásban.","id":"20180421_Egyre_kesobb_tudnak_elkoltozni_a_fiatalok_a_szuleiktol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=97169127-0694-4ec5-94ff-8bcb14aa608a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e0bc6fd-99ea-454a-87c4-06ab1d490830","keywords":null,"link":"/kkv/20180421_Egyre_kesobb_tudnak_elkoltozni_a_fiatalok_a_szuleiktol","timestamp":"2018. április. 21. 14:43","title":"Egyre később tudnak elköltözni a fiatalok a szüleiktől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]