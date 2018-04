Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0096e6db-593b-4227-95a0-58cb857a4ac7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"200 ezer gyerek megy nyáron valamilyen táborba, egy hétért 30-45 ezer forint az átlagos ár.\r

\r

","shortLead":"200 ezer gyerek megy nyáron valamilyen táborba, egy hétért 30-45 ezer forint az átlagos ár.\r

\r

","id":"20180422_Egyre_dragulnak_a_nyari_taborok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0096e6db-593b-4227-95a0-58cb857a4ac7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3bbdf73-1e0f-488f-a408-4e22a12198ca","keywords":null,"link":"/kkv/20180422_Egyre_dragulnak_a_nyari_taborok","timestamp":"2018. április. 22. 10:22","title":"Egyre drágulnak a nyári táborok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7ebde18-31b1-472c-b866-ed1053f18328","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Német lapok úgy tudják, a motorok fejlesztéséért felelős vezetőt, Jörg Kernert helyezték előzetes letartóztatásba. ","shortLead":"Német lapok úgy tudják, a motorok fejlesztéséért felelős vezetőt, Jörg Kernert helyezték előzetes letartóztatásba. ","id":"20180420_Dizelbotrany_elozetesbe_kerult_a_Porsche_egyik_vezeto_menedzsere","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e7ebde18-31b1-472c-b866-ed1053f18328&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e157f66d-a84c-4bbb-bdfd-fdc1c0d98f8a","keywords":null,"link":"/cegauto/20180420_Dizelbotrany_elozetesbe_kerult_a_Porsche_egyik_vezeto_menedzsere","timestamp":"2018. április. 20. 17:06","title":"Dízelbotrány: előzetesbe került a Porsche egyik vezető menedzsere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b8f6694-05e8-4ab5-b061-c65273cd5d3e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenzéki pártok közti feszültségekről kérdezték, ő meg elmondott mindent, és ő is kérdezett, amire nem nagyon kapott választ.\r

\r

","shortLead":"Az ellenzéki pártok közti feszültségekről kérdezték, ő meg elmondott mindent, és ő is kérdezett, amire nem nagyon...","id":"20180422_Hadhazy_bohocot_csinalt_a_koztevebol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9b8f6694-05e8-4ab5-b061-c65273cd5d3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebe69d97-fc14-4a8c-9c64-a0c03dc20a27","keywords":null,"link":"/itthon/20180422_Hadhazy_bohocot_csinalt_a_koztevebol","timestamp":"2018. április. 22. 10:16","title":"Hadházy bohócot csinált a köztévéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5a4d176-c661-4158-b6c4-3e2951b88d45","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Mercedes császári pompát kínáló márkája a Maybach, amely az idők szavának engedve, lehet, hogy szabadidő-autót is rászabadít a világra. ","shortLead":"A Mercedes császári pompát kínáló márkája a Maybach, amely az idők szavának engedve, lehet, hogy szabadidő-autót is...","id":"20180420_Itt_a_MercedesMaybach_uber_SUV","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f5a4d176-c661-4158-b6c4-3e2951b88d45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b22038f-b99e-45e9-9c05-4fb19b781a6d","keywords":null,"link":"/cegauto/20180420_Itt_a_MercedesMaybach_uber_SUV","timestamp":"2018. április. 21. 10:22","title":"Öt és fél méter tömény luxus, itt a Mercedes-Maybach über SUV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a5aa3da-0365-410f-b8e3-76f303ac7a86","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A lipcsei csapat négy meccset játszott hétfő óta, ezeken a magyar válogatott kapus összesen 15 gólt kapott.","shortLead":"A lipcsei csapat négy meccset játszott hétfő óta, ezeken a magyar válogatott kapus összesen 15 gólt kapott.","id":"20180421_nagy_verest_kaptak_gulacsiek_szalaiek_bantak_el_veluk","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5a5aa3da-0365-410f-b8e3-76f303ac7a86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40b98654-72cc-47ca-ac3e-0904c1ebfda5","keywords":null,"link":"/sport/20180421_nagy_verest_kaptak_gulacsiek_szalaiek_bantak_el_veluk","timestamp":"2018. április. 21. 17:56","title":"Nagy verést kaptak Gulácsiék, Szalaiék bántak el velük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b5063e7-97fb-438f-b666-d0560299a88d","c_author":"MTI","category":"cegauto.autoshirek","description":"","shortLead":"","id":"20180421_Egy_csomo_BKKjarat_kozlekedese_valtozik_az_ujabb_tuntetes_miatt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b5063e7-97fb-438f-b666-d0560299a88d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19b1989d-9761-42c3-ae98-baae90d6207b","keywords":null,"link":"/cegauto.autoshirek/20180421_Egy_csomo_BKKjarat_kozlekedese_valtozik_az_ujabb_tuntetes_miatt","timestamp":"2018. április. 21. 17:39","title":"Egy csomó BKK-járat közlekedése változik az újabb tüntetés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"957469e4-6975-42f8-a0cf-6cdd6ead37be","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egy állatkísérlet során szúrta meg magát, de azóta is tünetmentes. ","shortLead":"Egy állatkísérlet során szúrta meg magát, de azóta is tünetmentes. ","id":"20180421_Minden_nap_vert_vesznek_a_magat_ebolas_tuvel_megszurt_kutatotol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=957469e4-6975-42f8-a0cf-6cdd6ead37be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c37c6f08-14a1-4534-a224-8e31b2ac91ab","keywords":null,"link":"/itthon/20180421_Minden_nap_vert_vesznek_a_magat_ebolas_tuvel_megszurt_kutatotol","timestamp":"2018. április. 21. 14:05","title":"Minden nap vért vesznek a magát ebolás tűvel megszúró kutatótól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2866af2d-ee08-42bf-9b40-da1fafadea57","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bár kevesebben voltak, mint egy hete, de a szombati budapesti tüntetés a résztvevők szerint mégis jobban sikerült az előzőnél. Márki-Zay Péter volt az este sztárja, szónoklata programbeszédnek is beillett. A tömegben álló Karácsony Gergely nem is volt túl lelkes, amikor Hódmezővásárhely polgármestere az ellenzék leváltásáról beszélt.","shortLead":"Bár kevesebben voltak, mint egy hete, de a szombati budapesti tüntetés a résztvevők szerint mégis jobban sikerült...","id":"20180422_Ujra_tizezrek_a_budapesti_utcakon__Orban_ellen_es_egy_uj_ellenzekert_vonultak_az_emberek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2866af2d-ee08-42bf-9b40-da1fafadea57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cc3912e-8f67-4f4f-98fb-f310bd086c67","keywords":null,"link":"/itthon/20180422_Ujra_tizezrek_a_budapesti_utcakon__Orban_ellen_es_egy_uj_ellenzekert_vonultak_az_emberek","timestamp":"2018. április. 22. 00:23","title":"Újra tízezrek a budapesti utcákon: Orbán ellen és egy új ellenzékért vonultak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]