[{"available":true,"c_guid":"35ea294a-ea9c-4034-8cb3-3112dc79d865","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Számtalan megoldással kísérleteztek, de hosszú évek alatt sem sikerült orvosolni az Androidon való üzenetküldés problémáit. A Google-nél most úgy döntöttek: új alkalmazás helyett a funkció mögötti technológia teljes újjáépítésére helyezik a hangsúlyt. Jön a Chat, és vele az iMessage-hez hasonló, modern üzengetés, avagy SMS-küldés SMS-díjak nélkül, számos más előnnyel.","shortLead":"Számtalan megoldással kísérleteztek, de hosszú évek alatt sem sikerült orvosolni az Androidon való üzenetküldés...","id":"20180422_android_chat_uzenetkuldes_rcs_technologia_imessage","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=35ea294a-ea9c-4034-8cb3-3112dc79d865&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2f07ad7-1862-4c72-8100-7e6d0499cc57","keywords":null,"link":"/tudomany/20180422_android_chat_uzenetkuldes_rcs_technologia_imessage","timestamp":"2018. április. 22. 08:03","title":"Végre az androidosok is megkapják az iPhone-ok egyik legszerethetőbb funkcióját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b8f6694-05e8-4ab5-b061-c65273cd5d3e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenzéki pártok közti feszültségekről kérdezték, ő meg elmondott mindent, és ő is kérdezett, amire nem nagyon kapott választ.\r

\r

","shortLead":"Az ellenzéki pártok közti feszültségekről kérdezték, ő meg elmondott mindent, és ő is kérdezett, amire nem nagyon...","id":"20180422_Hadhazy_bohocot_csinalt_a_koztevebol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9b8f6694-05e8-4ab5-b061-c65273cd5d3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebe69d97-fc14-4a8c-9c64-a0c03dc20a27","keywords":null,"link":"/itthon/20180422_Hadhazy_bohocot_csinalt_a_koztevebol","timestamp":"2018. április. 22. 10:16","title":"Hadházy bohócot csinált a köztévéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"894aec6f-04a0-4725-af8a-7eb168a70c7f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha már egy fejlesztő hivatalos weboldalán is malware-t lehet összeszedni, akkor kiben bízhatunk? Ezzel a problémával találkozhatott jó néhány Minecraft-játékos.","shortLead":"Ha már egy fejlesztő hivatalos weboldalán is malware-t lehet összeszedni, akkor kiben bízhatunk? Ezzel a problémával...","id":"20180420_malware_a_minecraft_hivatalos_weboldalan","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=894aec6f-04a0-4725-af8a-7eb168a70c7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9cda652-087a-410f-9d99-eca4fc56d3fb","keywords":null,"link":"/tudomany/20180420_malware_a_minecraft_hivatalos_weboldalan","timestamp":"2018. április. 20. 19:00","title":"Ennek a fele sem tréfa, bajban lehet, ha a Minecrafttal játszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01caeb18-b0af-43c2-a67c-b6c294cec595","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Korábban kezdik az irtást.","shortLead":"Korábban kezdik az irtást.","id":"20180422_Hetfon_indul_a_Stop_Szunyogterv","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=01caeb18-b0af-43c2-a67c-b6c294cec595&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aadfdbed-64e6-4eb0-bdc0-e1ff22c8f8a2","keywords":null,"link":"/itthon/20180422_Hetfon_indul_a_Stop_Szunyogterv","timestamp":"2018. április. 22. 14:48","title":"Hétfőn indul a Stop Szúnyog-terv","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa4953b2-0148-4ba6-8867-46b00fb13073","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ilyen esetekben eddig alkalmazott antibiotikum-terápia nem segített a betegen, végül egy másik hatóanyaggal sikerült legyűrni a fertőzést. Az eset egyben figyelmeztetés is, egyre kevésbé hatékonyak az eddig alkalmazott gyógyszerek az újabb kórokozók ellen.","shortLead":"Az ilyen esetekben eddig alkalmazott antibiotikum-terápia nem segített a betegen, végül egy másik hatóanyaggal sikerült...","id":"20180420_sikerult_meggyogyitani_a_vilag_legsulyosabb_gonorrheajaval_fertozott_ferfit","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa4953b2-0148-4ba6-8867-46b00fb13073&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38b0989f-7f1c-42a6-adf1-113fe014beed","keywords":null,"link":"/vilag/20180420_sikerult_meggyogyitani_a_vilag_legsulyosabb_gonorrheajaval_fertozott_ferfit","timestamp":"2018. április. 20. 19:18","title":"Sikerült meggyógyítani a világ legsúlyosabb gonorrheájával fertőzött férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2866af2d-ee08-42bf-9b40-da1fafadea57","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bár kevesebben voltak, mint egy hete, de a szombati budapesti tüntetés a résztvevők szerint mégis jobban sikerült az előzőnél. Márki-Zay Péter volt az este sztárja, szónoklata programbeszédnek is beillett. A tömegben álló Karácsony Gergely nem is volt túl lelkes, amikor Hódmezővásárhely polgármestere az ellenzék leváltásáról beszélt.","shortLead":"Bár kevesebben voltak, mint egy hete, de a szombati budapesti tüntetés a résztvevők szerint mégis jobban sikerült...","id":"20180422_Ujra_tizezrek_a_budapesti_utcakon__Orban_ellen_es_egy_uj_ellenzekert_vonultak_az_emberek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2866af2d-ee08-42bf-9b40-da1fafadea57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cc3912e-8f67-4f4f-98fb-f310bd086c67","keywords":null,"link":"/itthon/20180422_Ujra_tizezrek_a_budapesti_utcakon__Orban_ellen_es_egy_uj_ellenzekert_vonultak_az_emberek","timestamp":"2018. április. 22. 00:23","title":"Újra tízezrek a budapesti utcákon: Orbán ellen és egy új ellenzékért vonultak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acd89943-9828-46ef-b446-3e13b73b3031","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Allison Mack a vád szerint Keith Raniere nevű társával hosszú évekig titkos, bántalmazó szektát üzemeltetett, melyben szexre kényszerítették a tagokat.","shortLead":"Allison Mack a vád szerint Keith Raniere nevű társával hosszú évekig titkos, bántalmazó szektát üzemeltetett, melyben...","id":"20180421_Szexrabszolgakat_nevelt_a_Smallville_szinesznoje_letartoztattak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=acd89943-9828-46ef-b446-3e13b73b3031&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de249817-57ac-4ecb-8721-7738a869592e","keywords":null,"link":"/elet/20180421_Szexrabszolgakat_nevelt_a_Smallville_szinesznoje_letartoztattak","timestamp":"2018. április. 21. 13:27","title":"Szexrabszolgákat nevelt a Smallville színésznője, letartóztatták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43fc4284-15fc-40b4-91e0-ac323073da11","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Lassan ébrednek a szexuális visszaélésekkel vádolt zenész munkatársai, de lassan teljesen magára marad.\r

\r

","shortLead":"Lassan ébrednek a szexuális visszaélésekkel vádolt zenész munkatársai, de lassan teljesen magára marad.\r

\r

","id":"20180422_Ugynoke_ugyvedje_es_asszisztense_is_otthagyta_a_szexualis_visszaelesekkel_vadolt_R_Kellyt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=43fc4284-15fc-40b4-91e0-ac323073da11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65a18e8c-95c7-478c-922f-d4bda987b937","keywords":null,"link":"/kultura/20180422_Ugynoke_ugyvedje_es_asszisztense_is_otthagyta_a_szexualis_visszaelesekkel_vadolt_R_Kellyt","timestamp":"2018. április. 22. 14:34","title":"Ügynöke, ügyvédje és asszisztense is otthagyta a szexuális visszaélésekkel vádolt R. Kellyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]