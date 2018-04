Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"415489f1-428f-41d1-9a5d-70c085b9f305","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Továbbra is egy vagyont költ el, aki a belsőbb fővárosi kerületekben bérelne lakást.\r

\r

","shortLead":"Továbbra is egy vagyont költ el, aki a belsőbb fővárosi kerületekben bérelne lakást.\r

\r

","id":"20180422_Havi_122_ezer_forint_egy_atlagos_budapesti_alberlet_dija","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=415489f1-428f-41d1-9a5d-70c085b9f305&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f0b9c31-4f26-40ae-9f2d-348501ad50d1","keywords":null,"link":"/kkv/20180422_Havi_122_ezer_forint_egy_atlagos_budapesti_alberlet_dija","timestamp":"2018. április. 22. 09:30","title":"Havi 122 ezer forint egy átlagos budapesti albérlet díja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23fe08cb-e780-4412-a4eb-228b7721d4cd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Már a rendszer külalakja is olyan, hogy kortárs hangszer is lehetne.","shortLead":"Már a rendszer külalakja is olyan, hogy kortárs hangszer is lehetne.","id":"20180421_mclaren_titan_kipufogo","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=23fe08cb-e780-4412-a4eb-228b7721d4cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f93a35ef-9c49-4f11-9cb7-4bc390a2978f","keywords":null,"link":"/cegauto/20180421_mclaren_titan_kipufogo","timestamp":"2018. április. 21. 14:20","title":"A titánrendszer zenéje: így muzsikál egy utcai McLaren kipufogója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"821d6d86-ab89-4cfe-a490-0a27020fdbb8","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A délutáni tüntetés miatt már most lezárták a híd egy részét. ","shortLead":"A délutáni tüntetés miatt már most lezárták a híd egy részét. ","id":"20180421_Oriasi_a_dugo_ne_most_akarjon_az_Erzsebet_hid_fele_menni","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=821d6d86-ab89-4cfe-a490-0a27020fdbb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1494e162-4a2c-4564-9d6e-6950f3216aea","keywords":null,"link":"/cegauto/20180421_Oriasi_a_dugo_ne_most_akarjon_az_Erzsebet_hid_fele_menni","timestamp":"2018. április. 21. 09:48","title":"Óriási a dugó, ne most akarjon az Erzsébet híd felé menni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"957469e4-6975-42f8-a0cf-6cdd6ead37be","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egy állatkísérlet során szúrta meg magát, de azóta is tünetmentes. ","shortLead":"Egy állatkísérlet során szúrta meg magát, de azóta is tünetmentes. ","id":"20180421_Minden_nap_vert_vesznek_a_magat_ebolas_tuvel_megszurt_kutatotol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=957469e4-6975-42f8-a0cf-6cdd6ead37be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c37c6f08-14a1-4534-a224-8e31b2ac91ab","keywords":null,"link":"/itthon/20180421_Minden_nap_vert_vesznek_a_magat_ebolas_tuvel_megszurt_kutatotol","timestamp":"2018. április. 21. 14:05","title":"Minden nap vért vesznek a magát ebolás tűvel megszúró kutatótól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d53e44fa-9292-4a71-b8d8-938fb4294355","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"kultura","description":"Ha nem akarja egy ország, hogy valami megváltozzon, akkor nem érdemes erőlködni – véli Kovalik Balázs, aki nem látja a valódi szándékot egy intelligens, gondolkodó társadalom kinevelésére. A rendezésével nyitotta meg újra a kapuit a több mint öt éven át tartó felújítási munkák után a bayreuthi Markgräfliches Opernhaus, és a darab ott van a Budapesti Tavaszi Fesztivál programjában is. Ennek apropóján beszélgettünk a rendezővel.","shortLead":"Ha nem akarja egy ország, hogy valami megváltozzon, akkor nem érdemes erőlködni – véli Kovalik Balázs, aki nem látja...","id":"20180420_kovalik_balazs_interju_opera_budapesti_tavaszi_fesztival","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d53e44fa-9292-4a71-b8d8-938fb4294355&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5bb79cf-2e4d-42c3-8c56-a56f97372275","keywords":null,"link":"/kultura/20180420_kovalik_balazs_interju_opera_budapesti_tavaszi_fesztival","timestamp":"2018. április. 20. 16:00","title":"„Nem a közönség öregszik el, hanem a képzett polgári réteg”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fac11088-3594-4b4b-92b6-c554a6808430","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Budai Központi Kerületi Bíróság azt is elrendelte, hogy nyomkövetőt viseljen a Fenyő-gyilkosság ügyében felbujtóként meggyanúsított sportdiplomata.","shortLead":"A Budai Központi Kerületi Bíróság azt is elrendelte, hogy nyomkövetőt viseljen a Fenyő-gyilkosság ügyében felbujtóként...","id":"20180420_Hazi_orizetbe_kerul_Gyarfas_Tamas","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fac11088-3594-4b4b-92b6-c554a6808430&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4161d716-c482-431a-be59-72f4c833ab1e","keywords":null,"link":"/itthon/20180420_Hazi_orizetbe_kerul_Gyarfas_Tamas","timestamp":"2018. április. 20. 12:51","title":"Lakhelyelhagyási tilalomról döntött a bíró Gyárfás Tamás ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e46a4b60-dea8-40ec-865b-d2b9b9c0bfa0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A családi vállalkozások lehetőségeiről kérdezték Lázár Jánost a közösségi oldalán, a miniszter erre válaszolva mondta azt, hogy a jövőben állami forrásokat biztosítanak a kisvállalkozók számára, az uniós pénzt már kiosztották.","shortLead":"A családi vállalkozások lehetőségeiről kérdezték Lázár Jánost a közösségi oldalán, a miniszter erre válaszolva mondta...","id":"20180422_Elfogyott_az_unios_penz_most_allami_forrasokat_iger_Lazar_Janos_a_vallalkozoknak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e46a4b60-dea8-40ec-865b-d2b9b9c0bfa0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40dec631-2971-4409-a41a-67ccfc1029f3","keywords":null,"link":"/kkv/20180422_Elfogyott_az_unios_penz_most_allami_forrasokat_iger_Lazar_Janos_a_vallalkozoknak","timestamp":"2018. április. 22. 09:05","title":"Elfogyott az uniós pénz, most állami forrásokat ígér Lázár János a vállalkozóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e31b45a-ec95-4ffb-80ab-b9fb68d7f81c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"D. Tóth András felhagy a tévézéssel, hogy a családi vállalkozásra és a gyereknevelésre összpontosíthasson. Megtalálták az utódát.","shortLead":"D. Tóth András felhagy a tévézéssel, hogy a családi vállalkozásra és a gyereknevelésre összpontosíthasson. Megtalálták...","id":"20180421_megvan_a_fokusz_uj_musorvezetoje","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3e31b45a-ec95-4ffb-80ab-b9fb68d7f81c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d82992cb-af00-4fcc-8f61-f7680c9de8a7","keywords":null,"link":"/kultura/20180421_megvan_a_fokusz_uj_musorvezetoje","timestamp":"2018. április. 21. 21:01","title":"Megvan a Fókusz új műsorvezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]