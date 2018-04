Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"418c3227-0726-47c9-8a03-a616f3e64c8e","c_author":"Nagy Gábor","category":"vilag","description":"Paul Ryan képviselőházi elnök kapitulációja azt jelenti, hogy a párt hozzáköti a sorsát az elnökhöz a novemberi kongresszusi választás előtt. ","shortLead":"Paul Ryan képviselőházi elnök kapitulációja azt jelenti, hogy a párt hozzáköti a sorsát az elnökhöz a novemberi...","id":"201816__einstandolt_republikanusok__ryan_tavozasa__trump_partja__elszabadult_ahajoagyu","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=418c3227-0726-47c9-8a03-a616f3e64c8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8aadfb2-39ad-4a76-bac6-cc47373faaba","keywords":null,"link":"/vilag/201816__einstandolt_republikanusok__ryan_tavozasa__trump_partja__elszabadult_ahajoagyu","timestamp":"2018. április. 21. 10:30","title":"Lelépett az ember, akitől a republikánusok hiába várták, hogy megfékezi Trumpot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ebc8e43-a0d9-4701-b868-3220752ee3b1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Meg akarják várni, hogy milyen ellenzéki mozgalom bontakozik ki a mostani tüntetésekből. ","shortLead":"Meg akarják várni, hogy milyen ellenzéki mozgalom bontakozik ki a mostani tüntetésekből. ","id":"20180421_Tanitanek_Mozgalom_Meg_mi_sem_tudjuk_hogyan_tovabb","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5ebc8e43-a0d9-4701-b868-3220752ee3b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fdf8ddc-1c09-4174-ac07-54d11f3e92d6","keywords":null,"link":"/itthon/20180421_Tanitanek_Mozgalom_Meg_mi_sem_tudjuk_hogyan_tovabb","timestamp":"2018. április. 21. 15:13","title":"Tanítanék Mozgalom: \"Még mi sem tudjuk, hogyan tovább\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abb5c1af-da26-4ad5-b3dd-afce1cf03736","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az üzletember felkarolta a teqballt, és most az ötletgazdákkal a NOB-bal egyeztetett. ","shortLead":"Az üzletember felkarolta a teqballt, és most az ötletgazdákkal a NOB-bal egyeztetett. ","id":"20180421_Gattyan_Gyorgy_most_egy_uj_sportag_olimpiai_elismereseert_kuzd","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=abb5c1af-da26-4ad5-b3dd-afce1cf03736&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8a8b061-6142-4c71-bdb4-622da490948b","keywords":null,"link":"/kkv/20180421_Gattyan_Gyorgy_most_egy_uj_sportag_olimpiai_elismereseert_kuzd","timestamp":"2018. április. 21. 10:31","title":"Gattyán György most egy új sportág olimpiai elismeréséért küzd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96ebd2eb-adec-4a18-b977-0f15b3548207","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A köztévé nézettsége nagyon visszaesett, a Viacom tudott ezzel nyerni. ","shortLead":"A köztévé nézettsége nagyon visszaesett, a Viacom tudott ezzel nyerni. ","id":"20180420_Kiutotte_a_nezettsegi_dobogorol_a_koztevet_a_Comedyt_is_uzemelteto_Viacomcsoport","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=96ebd2eb-adec-4a18-b977-0f15b3548207&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b664264-bd1d-4cce-bfa8-db4b9e220b78","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180420_Kiutotte_a_nezettsegi_dobogorol_a_koztevet_a_Comedyt_is_uzemelteto_Viacomcsoport","timestamp":"2018. április. 20. 19:01","title":"Kiütötte a nézettségi dobogóról a köztévét a Comedyt is üzemeltető Viacom-csoport","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acd89943-9828-46ef-b446-3e13b73b3031","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Allison Mack a vád szerint Keith Raniere nevű társával hosszú évekig titkos, bántalmazó szektát üzemeltetett, melyben szexre kényszerítették a tagokat.","shortLead":"Allison Mack a vád szerint Keith Raniere nevű társával hosszú évekig titkos, bántalmazó szektát üzemeltetett, melyben...","id":"20180421_Szexrabszolgakat_nevelt_a_Smallville_szinesznoje_letartoztattak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=acd89943-9828-46ef-b446-3e13b73b3031&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de249817-57ac-4ecb-8721-7738a869592e","keywords":null,"link":"/elet/20180421_Szexrabszolgakat_nevelt_a_Smallville_szinesznoje_letartoztattak","timestamp":"2018. április. 21. 13:27","title":"Szexrabszolgákat nevelt a Smallville színésznője, letartóztatták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3206a3e0-0a0b-4eaf-9822-8f1e6fa0248f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A fantasy játékok egyik legjobbjának számító Witcherből készít élőszereplős sorozatot a Netflix. A tervek szerint 2020-ban érkező produkció Kelet-Európában forog majd, hogy a lehető legautentikusabb környezetben mutassák be a szörnyvadász Geralt kalandjait. ","shortLead":"A fantasy játékok egyik legjobbjának számító Witcherből készít élőszereplős sorozatot a Netflix. A tervek szerint...","id":"20180421_witcher_sorozat_netflix_geralt_lauren_s_hissrich","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3206a3e0-0a0b-4eaf-9822-8f1e6fa0248f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f0ea518-eee2-40ad-87a7-7c44e6080576","keywords":null,"link":"/kultura/20180421_witcher_sorozat_netflix_geralt_lauren_s_hissrich","timestamp":"2018. április. 21. 12:12","title":"Élőszereplős sorozat készül minden idők egyik legjobb videojátékából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38b287b1-199c-44c6-a6b3-59e67ebbe99f","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A U2 frontemberét a volt elnök tüntette ki a szegénység elleni küzdelemben és az AIDS elleni harcban kifejtett vezetői munkájáért.","shortLead":"A U2 frontemberét a volt elnök tüntette ki a szegénység elleni küzdelemben és az AIDS elleni harcban kifejtett vezetői...","id":"20180420_bush_medalt_akasztottak_bono_nyakaba_dallasban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=38b287b1-199c-44c6-a6b3-59e67ebbe99f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2d7a240-4eb6-46c3-b9ad-f7178db4300f","keywords":null,"link":"/kultura/20180420_bush_medalt_akasztottak_bono_nyakaba_dallasban","timestamp":"2018. április. 20. 17:38","title":"Bush-medált akasztottak Bono nyakába Dallasban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16bcd4b7-a329-4da5-b9dc-1c06faf54e84","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Miskolcot már többször hírbe hozták a német prémiummárkával.","shortLead":"Miskolcot már többször hírbe hozták a német prémiummárkával.","id":"20180421_bmw_gyar_miskolc","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=16bcd4b7-a329-4da5-b9dc-1c06faf54e84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81726ab6-fd20-48f6-a2db-d6dc61829695","keywords":null,"link":"/cegauto/20180421_bmw_gyar_miskolc","timestamp":"2018. április. 21. 08:22","title":"Már megint BMW-gyárat remélnek Borsodban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]