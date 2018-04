Bár kevesebben voltak, mint egy hete, de a szombati budapesti tüntetés a résztvevők szerint mégis jobban sikerült az előzőnél. Márki-Zay Péter volt az este sztárja, szónoklata programbeszédnek is beillett. A tömegben álló Karácsony Gergely nem is volt túl lelkes, amikor Hódmezővásárhely polgármestere az ellenzék leváltásáról beszélt.

"Sokkal jobb volt ez a tüntetés, mint a múlt heti" - mondta több tüntető is a szombati demonstráció végén, ahol a becslések szerint nagyjából 50 ezren gyűlhettek össze. Legutóbb megdöbbentő volt a kavalkád: együtt vonult a hippi a jobbikossal, gyurcsányista a gárdistával, majd árpád-sávos zászlók lengtek az EU himnusza, az Örömóda alatt. Most a tömeg sokkal homogénebbnek tűnt, de továbbra is rengeteg volt a fiatal, miközben a korábbinál sok több volt a párt-, a magyar- és az EU-s zászló is.

Igaz, a vonulók érzékelték, hogy kevesebben vannak, mint előző szombaton, és ettől többen csalódottak is voltak, más szerint viszont természetesnek könyvelte el, hogy a lelkesedés alábbhagy. Egy férfi egyenesen úgy fogalmazott, nem kell a károgókkal foglalkozni, ha ötezren vannak kint, az is jó. Pontos összehasonlítást egyébként nem lehetett tenni: míg az előző menete végül a Kossuth térre tömörült be, ez onnan indult a Szabad sajtó útjára, és az Erzsébet híd pesti hídfőjénél felállított színpadtól - olykor elég szellősen - csaknem az Astoriáig ért el.

© Túry Gergely

Változatos célokért mentek ki újra az emberek az utcára, zúgott az "Orbán takarodj", a "diktátor", és a "demokráciát". A miniszterelnök ellen demonstráltak ugyan - többen azt mondták, meg akarják mutatni, hogy nem értenek egyet Orbánnal, bár azt is látják, önmagában a tüntetés nem elég semmire -, de a legtöbb megkérdezett az ellenzékkel is éppoly elégedetlen: azt magyarázták, a következő választáson egy jelölt kell a fideszessel szemben, különben semmi esély. Egy DK-tól a Jobbikig tartó szövetséget akartak többen, más viszont azt fejtegette, az ellenzékből is elég, kell egy karizmatikus vezető, és egy alulról szerveződő jelöltállítási folyamat. Azzal kapcsolatban ugyanakkor szkepikusak voltak, hogy ez valóban meg is valósul majd.

Bárkit kérdeztünk, újraszámolást már senki nem követelt, ahogy csak egy-két ember hozta fel még mindig a választási csalás gyanúját. Volt, aki konkrét bejelentést várt, például egy népszavazás kezdeményezését az Európai Ügyészséghez csatlakozásról. A konkrétumot váróknak csalódniuk kellett, bár volt, aki már annak is örült, hogy legalább egy jelszóra futotta, "kimondták, hogy nem kell félni."

Annak viszont, aki az "új ellenzéket" követeléssel ment, nem kellett csalódnia: az este sztárszónoka, Márki-Zay Péter hódmezővásárhelyi polgármester ugyanis azt mondta, harcolni fognak az egységes ellenzékért - szerinte a tüntetésen megjelent több tízezer ember az új ellenzék, "százezer tagja egy ellenzéki pártnak sincs", nála pedig egymás után jelentkeznek a szakértők.

© Túry Gergely

Egy ember biztos nem örült: kollégánk Karácsony Gergely közelében állt Márki-Zay beszéde alatt, és azt látta, az MSZP és a Párbeszéd listavezetője nem tapsolta meg, mikor a hódmezővásárhelyi polgármester az ellenzék leváltásáról beszélt. Hatalmas sikert aratott viszont a közönségben, amikor Márki-Zay azt mondta, nem biztos, hogy négy évet kell várni a rendszer bukására, és nem marad el az elszámoltatás sem, majd harcodt hirdetett az ellenzékbe beépített ügynökök és a megfélemlítés ellen. "Miatta megy haza Lázár János" - jegyezte meg egy nő a tömegben a beszéd közben, utalva arra, hogy a kancelláriaminiszter nem akar tovább kormánytag lenni, hanem választókerületére koncentrál.

© Asszonyi Eszter

Márki-Zay beszédét - amelyben többször idézte Churcill lelkesítő "we shall fight" fordulatát (sokak örömére, ők ugyanis mindezt Michelle Wilde-ként értették, de legalábbis annak akarták hallani) - kemény programbeszédként is lehetett értelmezni, ám a nagy bejelentés - ha lesz ilyen egyáltalán - egyelőre várat magára. A tüntetők elindítottak egy petíciót is, azt kérték, mindenki írjon alá a tisztességes tájékoztatást követelve.

A mostani tüntetés egyik fő üzenete - legalábbis az előre megfogalmazottak szerint - nem egy új választási törvény, hanem a sajtószabadság elérése volt. A tisztességes médiáról Unyatyinszky György, a HVG egykori,, majd a megszűnt Magyar Nemzet munkatársa beszélt, akit a Békementen azért bántalmaztak, mert kérdéseket tett fel a résztveőknek. A félelem ellen szólt ő is, szerinte nem kell a pártokra várni, szakszervezetekkel és civil szervezetekkel meg lehet keseríteni a "kamukétharmad" éveit. Arról is szólt, miután a kormány annak köszönheti létezését, hogy minden lehetséges módon megosztotta a magyarokat, küzdeni kell a fanatizmus ellen, de más eszközökkel. Azt "kérem tőletek: öleljetek meg egy fideszest" felszólítás azonban már a sok gesztusra nyitott tömegben is nagy nevetést váltott ki.

© Túry Gergely

A civil társadalom képviseletében Móra Veronika, az Ökotárs Alapítvány vezetője szólalt fel, aki arról beszélt, el akarják őket lehetetleníteni, szerinte azonban ilyen körülmények között us kitartónak kell lenni. A tömeg skandálta, hogy nem hagyják magukra a civileket, ahogy a beszédek más pontján - szintén skandálással - ígéretet tettek arra, hogy kiállnak a bíróságokért és az önkormányzatokért is, ha éppen azok lennének a következő célpontjai a Fidesznek. (A beszédekből most csak részleteket közöltünk, többet ezekről a percről percre tudósításunkban talál.)

A tüntetés egyik szervezője, Gulyás Balázs bejelentette, az új parlament megalakulásakor, május 8-án a Kossuth téren demonstrálnak majd, és "nem megyünk haza 2-3 óra múlva." A tüntetéssorozat addik is vidéken folytatódik.

© Túry Gergely

A tüntetés - amelynek hivatalos része ismét a magasba emelt telefonok fényénél zárult Himnusszal és Örömódával - nem ért véget a Szabad sajtó úton: egy néhány száz fős kemény mag az Oktogonra vonult, ahol még órákig tüntettek. Különleges hangulata volt a térnek: az egyik felén Orbán-ellenes jelszavazat skandáltak, a másikon buliztak. A Kossuth tér most csöndes volt este: csak egy-két tüntető vetődött arra, akik mérgelődve jegyezték meg, nincs ott senki, mindössze a rendőrök várakoznak esetleges bevetésre a parlamenti kapu alatt gyülekezve.