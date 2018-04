Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0941b609-54cc-40e0-8462-e5c5ecc4e902","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pontosabban a londoni St. Mary's szülészeti osztályára, a Lindo Wingbe, ahol hamarosan világra hozza harmadik gyermeküket.","shortLead":"Pontosabban a londoni St. Mary's szülészeti osztályára, a Lindo Wingbe, ahol hamarosan világra hozza harmadik...","id":"20180423_Katalin_hercegne_bevonult_a_korhazba","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0941b609-54cc-40e0-8462-e5c5ecc4e902&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31617d52-9f46-4930-bff3-e0b0cbd56dd7","keywords":null,"link":"/elet/20180423_Katalin_hercegne_bevonult_a_korhazba","timestamp":"2018. április. 23. 09:30","title":"Katalin hercegné bevonult a kórházba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"449d1325-4086-4059-921d-c30b51a7e415","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy ember meg is sérült, amikor a gyanúsított részegen autózott a településen.","shortLead":"Egy ember meg is sérült, amikor a gyanúsított részegen autózott a településen.","id":"20180422_ittas_vezetes_gyenesdias","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=449d1325-4086-4059-921d-c30b51a7e415&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5372ac4e-b707-4e09-be24-ab9c6bb71204","keywords":null,"link":"/cegauto/20180422_ittas_vezetes_gyenesdias","timestamp":"2018. április. 22. 11:41","title":"Elkapták a svájci férfit, aki Cadillacjével végigtarolta Gyenesdiást, majd elhajtott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddb08ba7-fb8f-45cd-af65-d80a9fea7b1a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Két éve szentelték pappá az áldozatot, két fegyveres lőtte le, miközben valakit feloldozott a bűnei alól.\r

\r

","shortLead":"Két éve szentelték pappá az áldozatot, két fegyveres lőtte le, miközben valakit feloldozott a bűnei alól.\r

\r

","id":"20180422_Gyontatas_kozben_lottek_le_egy_papot_Mexikoban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ddb08ba7-fb8f-45cd-af65-d80a9fea7b1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b37ece08-41ba-4771-a999-143d82795ad8","keywords":null,"link":"/vilag/20180422_Gyontatas_kozben_lottek_le_egy_papot_Mexikoban","timestamp":"2018. április. 22. 08:29","title":"Gyóntatás közben lőttek le egy papot Mexikóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55ee8956-75c8-43e0-8152-69ad098b1a72","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyalázkodásba és nevetségességbe torkollott Sorosék tüntikéje – ezzel a címmel tett közzé összefoglalót a Mi vagyunk a többség! kormányellenes demonstrációjáról a kormányszócsővé lett Origo.","shortLead":"Gyalázkodásba és nevetségességbe torkollott Sorosék tüntikéje – ezzel a címmel tett közzé összefoglalót a Mi vagyunk...","id":"20180421_origo_kormanyellenes_tuntetes_soros_gyorgy","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=55ee8956-75c8-43e0-8152-69ad098b1a72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae3c3bfa-1cb4-4f5a-a16e-e19cf4627795","keywords":null,"link":"/itthon/20180421_origo_kormanyellenes_tuntetes_soros_gyorgy","timestamp":"2018. április. 21. 22:09","title":"Így számolt be az Origo \"Sorosék tüntikéjéről\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b56996d1-335b-4e6a-856d-cad7c8aac703","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Május 8-ra újabb tüntetést jelentettek be a \"senkik forradalmát\" szervezők.","shortLead":"Május 8-ra újabb tüntetést jelentettek be a \"senkik forradalmát\" szervezők.","id":"20180421_ket_het_mulva_ujra_tuntetnek_a_kormany_ellen","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b56996d1-335b-4e6a-856d-cad7c8aac703&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17d1c2e8-3c1b-41e0-ad60-25c3bc212bdc","keywords":null,"link":"/itthon/20180421_ket_het_mulva_ujra_tuntetnek_a_kormany_ellen","timestamp":"2018. április. 21. 21:11","title":"Két hét múlva újra tüntetnek a kormány ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ba7cc56-d2af-44f6-9b83-fb7ea3d2b092","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elkészült az Apple Park, de azért még mindig fölé repülnek drónok, hogy videót készítsenek arról a területről, amit csak kevesen láthatnak, pláne nem ilyen magasból. Teszik ezt addig, amíg lehet.","shortLead":"Elkészült az Apple Park, de azért még mindig fölé repülnek drónok, hogy videót készítsenek arról a területről, amit...","id":"20180422_dronvideo_ilyen_az_apple_park_2018_aprilisaban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9ba7cc56-d2af-44f6-9b83-fb7ea3d2b092&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b665ae3a-09ad-4821-a079-a082cb61e916","keywords":null,"link":"/tudomany/20180422_dronvideo_ilyen_az_apple_park_2018_aprilisaban","timestamp":"2018. április. 22. 15:20","title":"Közelről láthatja, milyen most az Apple Park","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"678b6105-c613-4dea-afb9-4c2c17741ca8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Oktogon kiürült, pár száz ember a liget felé vonul. A Fidesz székház pont útba esik.","shortLead":"Az Oktogon kiürült, pár száz ember a liget felé vonul. A Fidesz székház pont útba esik.","id":"20180422_A_liget_fele_vonulnak_a_tuntetok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=678b6105-c613-4dea-afb9-4c2c17741ca8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7938c27-e40d-4a12-9027-9b47881cea41","keywords":null,"link":"/itthon/20180422_A_liget_fele_vonulnak_a_tuntetok","timestamp":"2018. április. 22. 00:35","title":"A liget felé vonulnak a tüntetők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00767801-b927-4e68-a72c-89baa5c17dad","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Most nem volt öttalálatos szelvény, halmozódás következik. ","shortLead":"Most nem volt öttalálatos szelvény, halmozódás következik. ","id":"20180421_jon_az_egymilliardos_lottonyeremeny","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=00767801-b927-4e68-a72c-89baa5c17dad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b10adaa-829b-4789-9c9e-4d8aead4b6d2","keywords":null,"link":"/kkv/20180421_jon_az_egymilliardos_lottonyeremeny","timestamp":"2018. április. 21. 20:04","title":"Jön az egymilliárdos lottónyeremény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]