[{"available":true,"c_guid":"2b83cbf3-e325-452a-9ee5-c4f029d923d9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egyelőre még nem is kapható a japán gyártó új modellje, de máris itt egy őrült változat belőle. ","shortLead":"Egyelőre még nem is kapható a japán gyártó új modellje, de máris itt egy őrült változat belőle. ","id":"20180423_toyota_auris_1000_loero_hatsokerekhajtas_tuning_drift_turbo","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2b83cbf3-e325-452a-9ee5-c4f029d923d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60ab7dc2-997d-40a1-98aa-45ef2818db25","keywords":null,"link":"/cegauto/20180423_toyota_auris_1000_loero_hatsokerekhajtas_tuning_drift_turbo","timestamp":"2018. április. 23. 13:28","title":"Megpiszkálták az új Toyota Aurist: 1000 lóerő és hátsókerék-hajtás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6899bb48-5db0-4c25-8650-cff5d41f1ca5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rossz hírünk van az ételfotózást nagyüzemben űző hobbi- és profi fotósoknak: bezárják a téma fellegvárát, a Foodspottingot.","shortLead":"Rossz hírünk van az ételfotózást nagyüzemben űző hobbi- és profi fotósoknak: bezárják a téma fellegvárát...","id":"20180423_foodspotting_vege_bezaras_opentable_kajaporno_etelporno_etelfotozas_etteremkereso","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6899bb48-5db0-4c25-8650-cff5d41f1ca5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cff140c-0c93-4357-9bc5-9f5a756f4717","keywords":null,"link":"/tudomany/20180423_foodspotting_vege_bezaras_opentable_kajaporno_etelporno_etelfotozas_etteremkereso","timestamp":"2018. április. 23. 09:33","title":"Vége az ételpornónak, bezárják az étteremkereséshez is kiváló Foodspottingot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bca215b-7e96-4b9a-b272-753178d6c29d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Imrich K. azt mondta, neki mindegy, hogy az úszószövetség volt elnöke „megdöglik vagy kivirágzik”.","shortLead":"Imrich K. azt mondta, neki mindegy, hogy az úszószövetség volt elnöke „megdöglik vagy kivirágzik”.","id":"20180423_gyarfas_tamas_zsarolas_imrich_k_fenyo_gyilkossag","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4bca215b-7e96-4b9a-b272-753178d6c29d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"038e10d2-43bf-4e47-9b64-4db6b7cb4697","keywords":null,"link":"/itthon/20180423_gyarfas_tamas_zsarolas_imrich_k_fenyo_gyilkossag","timestamp":"2018. április. 23. 08:54","title":"Tagad Gyárfás Tamás állítólagos zsarolója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d417480-f0d7-46b3-864e-7537902daeff","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Egyre inkább felfedezik Magyarországot maguknak a kínaiak és az oroszok.","shortLead":"Egyre inkább felfedezik Magyarországot maguknak a kínaiak és az oroszok.","id":"20180423_Kinaiak_es_oroszok_vasaroljak_a_magyar_ingatlanokat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0d417480-f0d7-46b3-864e-7537902daeff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5be95f8a-3eef-4e2b-9203-9d73fa6f23ec","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180423_Kinaiak_es_oroszok_vasaroljak_a_magyar_ingatlanokat","timestamp":"2018. április. 23. 05:11","title":"Kínaiak és oroszok vásárolják a magyar ingatlanokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b57edb11-415f-4ad0-b0d1-2c33a5a21f1d","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Világelső 4K HDR videófelvevő, mindent verőnek tűnő szuperlassított videók és dinamikus rezgésekkel megspékelt hangzás. Van itt minden, mint a búcsúban, de vajon ez elegendő a sikerhez? Teszten az XZ2 és az XZ2 Compact.","shortLead":"Világelső 4K HDR videófelvevő, mindent verőnek tűnő szuperlassított videók és dinamikus rezgésekkel megspékelt hangzás...","id":"20180421_sony_xperia_xz2_compact_teszt_telefon_mobil_android","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b57edb11-415f-4ad0-b0d1-2c33a5a21f1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f9ad77c-bb29-4ddd-9655-35cc8bda9a91","keywords":null,"link":"/tudomany/20180421_sony_xperia_xz2_compact_teszt_telefon_mobil_android","timestamp":"2018. április. 21. 16:00","title":"Mit tudnak 2018-ban a Sony csúcsmobiljai? Megnéztük a kisebbet és a nagyobbat is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d7d1b82-8812-4675-ae95-b17ffcfbe69d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Egyesült Államok azt tervezi, hogy lezárja hosszú ideje tartó katonai együttműködési programját Szlovéniával, mert Ljubljana túlzottan oroszbarát politikát folytat - közölték a szlovén lapok a POP TV tudósítására hivatkozva.","shortLead":"Az Egyesült Államok azt tervezi, hogy lezárja hosszú ideje tartó katonai együttműködési programját Szlovéniával, mert...","id":"20180422_Az_USA_szerint_Szlovenia_tulzottan_oroszbarat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4d7d1b82-8812-4675-ae95-b17ffcfbe69d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4092ad00-5ac0-468b-a586-1dbdb4c8bf66","keywords":null,"link":"/vilag/20180422_Az_USA_szerint_Szlovenia_tulzottan_oroszbarat","timestamp":"2018. április. 22. 22:28","title":"Az USA szerint Szlovénia túlzottan oroszbarát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a03c8084-67a6-4195-9b3b-b0dd6eac013e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Kikapcsolták a hangszórókat, amelyeken híradásokat, dél-koreai popzenét és antikommunista szövegeket üvöltetnek át Észak-Koreába.","shortLead":"Kikapcsolták a hangszórókat, amelyeken híradásokat, dél-koreai popzenét és antikommunista szövegeket üvöltetnek át...","id":"20180423_DelKorea_bekulne_nem_uvoltetik_at_hangszorokon_a_hiradokat_Eszakra","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a03c8084-67a6-4195-9b3b-b0dd6eac013e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a170a52-a602-4d7d-8b0d-36707145b3d0","keywords":null,"link":"/vilag/20180423_DelKorea_bekulne_nem_uvoltetik_at_hangszorokon_a_hiradokat_Eszakra","timestamp":"2018. április. 23. 05:39","title":"Dél-Korea békülne: nem üvöltetik át hangszórókon a híradókat Északra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46a85d94-0b00-404c-81ee-d0756adb635d","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az önmagunknak feltett kérdések és a válaszadással töltött minőségi idő talán az egyik leghasznosabb önsegítő technika. ","shortLead":"Az önmagunknak feltett kérdések és a válaszadással töltött minőségi idő talán az egyik leghasznosabb önsegítő technika. ","id":"20180422_Egy_helyben_topog_nem_tudja_hogyan_tovabb_Ez_segit_ilyenkor","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=46a85d94-0b00-404c-81ee-d0756adb635d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d25db281-3087-4089-bbd4-8db77e6ef1d7","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180422_Egy_helyben_topog_nem_tudja_hogyan_tovabb_Ez_segit_ilyenkor","timestamp":"2018. április. 22. 20:15","title":"Egy helyben topog, nem tudja, hogyan tovább? Ez segít ilyenkor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]