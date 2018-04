Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b56996d1-335b-4e6a-856d-cad7c8aac703","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Május 8-ra újabb tüntetést jelentettek be a \"senkik forradalmát\" szervezők.","shortLead":"Május 8-ra újabb tüntetést jelentettek be a \"senkik forradalmát\" szervezők.","id":"20180421_ket_het_mulva_ujra_tuntetnek_a_kormany_ellen","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b56996d1-335b-4e6a-856d-cad7c8aac703&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17d1c2e8-3c1b-41e0-ad60-25c3bc212bdc","keywords":null,"link":"/itthon/20180421_ket_het_mulva_ujra_tuntetnek_a_kormany_ellen","timestamp":"2018. április. 21. 21:11","title":"Két hét múlva újra tüntetnek a kormány ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8e95ed5-82f5-461d-92de-2ad47c9509ca","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mesterséges intelligenciának köszönhetően nemsokára akár új epizód is megjelenhet a Flinstone-család életéből.","shortLead":"A mesterséges intelligenciának köszönhetően nemsokára akár új epizód is megjelenhet a Flinstone-család életéből.","id":"20180421_mesterseges_intelligencia_flinstone_rajzfilmeket_animal","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d8e95ed5-82f5-461d-92de-2ad47c9509ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4128247c-a9af-42dd-84f5-82479be85b21","keywords":null,"link":"/tudomany/20180421_mesterseges_intelligencia_flinstone_rajzfilmeket_animal","timestamp":"2018. április. 21. 12:59","title":"Videó: feléleszti Flinstone-ékat a mesterséges intelligencia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e15e1dee-04f7-4d0b-aa4e-25cf185505db","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Mint arról korábban beszámoltunk, péntek délután elhunyt Avicii. 