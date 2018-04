Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9d7a0f7e-76ea-4170-ac11-2915927cdf14","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Soha nem volt még ilyen csekély a félelem a munkanélküliségtől, miközben az óriási munkaerőhiány lehet a gazdaság növekedésének fő akadálya.","shortLead":"Soha nem volt még ilyen csekély a félelem a munkanélküliségtől, miközben az óriási munkaerőhiány lehet a gazdaság...","id":"20180423_Egyre_tobb_cegnel_panaszoljak_nincs_aki_dolgozzon","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9d7a0f7e-76ea-4170-ac11-2915927cdf14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ea7cb96-2681-4296-8df3-e5986b64ec5d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180423_Egyre_tobb_cegnel_panaszoljak_nincs_aki_dolgozzon","timestamp":"2018. április. 23. 05:22","title":"Egyre több cégnél panaszolják: nincs, aki dolgozzon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9fab5d6-0c60-4bcb-abcc-9380d6e98324","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Elindultak a Vegyifegyver-tilalmi Szervezet (OPCW) szakértői Dúmába – közölte az orosz külügyminisztérium. 