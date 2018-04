Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3543f78b-02db-4f1b-9e14-8649180fe7e4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Fiú. A szülésnél jelen volt Vilmos is. A baba és a mama is jól van. ","shortLead":"Fiú. A szülésnél jelen volt Vilmos is. A baba és a mama is jól van. ","id":"20180423_Megszuletett_Katalin_es_Vilmos_harmadik_gyereke","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3543f78b-02db-4f1b-9e14-8649180fe7e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8369244-85c0-4bdd-803a-994351051763","keywords":null,"link":"/elet/20180423_Megszuletett_Katalin_es_Vilmos_harmadik_gyereke","timestamp":"2018. április. 23. 14:06","title":"Megszületett Katalin és Vilmos harmadik gyereke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6e094dd-89ca-4081-aa5b-d6137399a06e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Délelőtt történt az öngyilkosbomba-merénylet Kabulban, már 48-nél jár a halálos áldozatok száma. Az emberek sorban álltak egy választási regisztrációs helyiségnél.\r

A Fidesz székház pont útba esik.","shortLead":"Az Oktogon kiürült, pár száz ember a liget felé vonul. A Fidesz székház pont útba esik.","id":"20180422_A_liget_fele_vonulnak_a_tuntetok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=678b6105-c613-4dea-afb9-4c2c17741ca8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7938c27-e40d-4a12-9027-9b47881cea41","keywords":null,"link":"/itthon/20180422_A_liget_fele_vonulnak_a_tuntetok","timestamp":"2018. április. 22. 00:35","title":"A liget felé vonulnak a tüntetők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afb84482-9a4e-4b25-ab64-9ad73316a325","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A háromszoros olimpiai bajnok edző-férje most lett harminc. Biztosan emlékezetes marad a születésnapja.","shortLead":"A háromszoros olimpiai bajnok edző-férje most lett harminc. Biztosan emlékezetes marad a születésnapja.","id":"20180423_igazan_kulonleges_helyen_unnepelt_hosszu_es_tusup","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=afb84482-9a4e-4b25-ab64-9ad73316a325&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82876258-d5d8-4b49-9f18-7f0b04b5d0c1","keywords":null,"link":"/sport/20180423_igazan_kulonleges_helyen_unnepelt_hosszu_es_tusup","timestamp":"2018. április. 23. 12:52","title":"Igazán különleges helyen ünnepelt Hosszú és Tusup","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1181706c-0832-4293-9808-394f9d225462","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kevés magyar olvas könyveket, de aki megteszi, az nagyon sok időt tölt ezzel.","shortLead":"Kevés magyar olvas könyveket, de aki megteszi, az nagyon sok időt tölt ezzel.","id":"20180423_Naponta_tiz_percig_olvas_konyvet_az_atlagos_magyar","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1181706c-0832-4293-9808-394f9d225462&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8d68b70-a153-42e4-aea4-beb45e7adefc","keywords":null,"link":"/kultura/20180423_Naponta_tiz_percig_olvas_konyvet_az_atlagos_magyar","timestamp":"2018. április. 23. 10:39","title":"Naponta tíz percig olvas könyvet az átlagos magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"957469e4-6975-42f8-a0cf-6cdd6ead37be","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A hétfői nap még kritikus, mert az ebola átlagos lappangási ideje 8-10 nap, de a szakemberek szerint eddig semmi nem utal arra, hogy a vírus elszaporodott volna a kutató szervezetében. ","shortLead":"A hétfői nap még kritikus, mert az ebola átlagos lappangási ideje 8-10 nap, de a szakemberek szerint eddig semmi nem...","id":"20180423_Tovabbra_is_tunetmentes_a_magyar_aki_ebolavirusos_tuvel_szurta_meg_magat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=957469e4-6975-42f8-a0cf-6cdd6ead37be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4184cbda-4bd8-4bbc-8632-1c08a89086b3","keywords":null,"link":"/itthon/20180423_Tovabbra_is_tunetmentes_a_magyar_aki_ebolavirusos_tuvel_szurta_meg_magat","timestamp":"2018. április. 23. 15:08","title":"Továbbra is tünetmentes a magyar, aki ebolavírusos tűvel szúrta meg magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0aa72ca7-4561-48ad-80d3-9d3af420af2f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ki is akadt miatta a hollandiai nagykövet, aki szerint a kérdést feltevő műsorvezetőt egyértelműen meg kell büntetni.","shortLead":"Ki is akadt miatta a hollandiai nagykövet, aki szerint a kérdést feltevő műsorvezetőt egyértelműen meg kell büntetni.","id":"20180421_Orban_arcon_kopese_volt_az_egyik_kerdes_egy_holland_musorban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0aa72ca7-4561-48ad-80d3-9d3af420af2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e18a05ac-647e-4f5d-9cc1-1136749f2a23","keywords":null,"link":"/kultura/20180421_Orban_arcon_kopese_volt_az_egyik_kerdes_egy_holland_musorban","timestamp":"2018. április. 21. 17:25","title":"Orbán arcon köpése volt az egyik kérdés egy holland műsorban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"748375f7-faa9-47af-9daa-071e3b420cd7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az EarthNow elképzelése szerint olyan erős műholdakat lőnek majd fel a világűrbe, amelyek egyenként erősebbek lesznek, mint az összes többi együttvéve.","shortLead":"Az EarthNow elképzelése szerint olyan erős műholdakat lőnek majd fel a világűrbe, amelyek egyenként erősebbek lesznek...","id":"20180423_earthnow_fold_elo_kozvetites_bill_gates_airbus","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=748375f7-faa9-47af-9daa-071e3b420cd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84d826ac-6bf1-4ad4-9c6f-b9f63a65bd11","keywords":null,"link":"/tudomany/20180423_earthnow_fold_elo_kozvetites_bill_gates_airbus","timestamp":"2018. április. 23. 08:03","title":"Ez lesz ám az élő közvetítés: 24 órában közvetítené a Földet egy cég, már Bill Gates is beállt mögéjük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]