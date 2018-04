Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5a5aa3da-0365-410f-b8e3-76f303ac7a86","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A lipcsei csapat négy meccset játszott hétfő óta, ezeken a magyar válogatott kapus összesen 15 gólt kapott.","shortLead":"A lipcsei csapat négy meccset játszott hétfő óta, ezeken a magyar válogatott kapus összesen 15 gólt kapott.","id":"20180421_nagy_verest_kaptak_gulacsiek_szalaiek_bantak_el_veluk","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5a5aa3da-0365-410f-b8e3-76f303ac7a86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40b98654-72cc-47ca-ac3e-0904c1ebfda5","keywords":null,"link":"/sport/20180421_nagy_verest_kaptak_gulacsiek_szalaiek_bantak_el_veluk","timestamp":"2018. április. 21. 17:56","title":"Nagy verést kaptak Gulácsiék, Szalaiék bántak el velük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1da049f8-e856-47ac-bfdf-08f797c8f9bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nemzeti Választási Bizottság szerint szabályos volt a választás, csak az ellenzék támadja az eredményeket ott, ahol nem nyert.","shortLead":"A Nemzeti Választási Bizottság szerint szabályos volt a választás, csak az ellenzék támadja az eredményeket ott, ahol...","id":"20180423_Patyi_Andras_sehol_nem_rendeltek_el_ujraszamlalast","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1da049f8-e856-47ac-bfdf-08f797c8f9bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e803f19-5b94-4df9-a430-4f6dea25af1a","keywords":null,"link":"/itthon/20180423_Patyi_Andras_sehol_nem_rendeltek_el_ujraszamlalast","timestamp":"2018. április. 23. 08:49","title":"Patyi András: sehol nem rendeltek el újraszámlálást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78afb73d-b8d0-44d9-bb03-13d82ed79e5c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Új trükköt tanulnak a cégek: összekötik a dolgozóik orvosi szűrővizsgálatát az adóelkerüléssel.","shortLead":"Új trükköt tanulnak a cégek: összekötik a dolgozóik orvosi szűrővizsgálatát az adóelkerüléssel.","id":"20180421_A_szurovizsgalat_jo_az_adocsalas_rossz__es_a_ketto_egyszerre","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=78afb73d-b8d0-44d9-bb03-13d82ed79e5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"258b2d67-f6c4-4282-80eb-90c7b81ec9b1","keywords":null,"link":"/kkv/20180421_A_szurovizsgalat_jo_az_adocsalas_rossz__es_a_ketto_egyszerre","timestamp":"2018. április. 21. 17:05","title":"A szűrővizsgálat jó, az adócsalás rossz – és a kettő egyszerre?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00767801-b927-4e68-a72c-89baa5c17dad","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Most nem volt öttalálatos szelvény, halmozódás következik. ","shortLead":"Most nem volt öttalálatos szelvény, halmozódás következik. ","id":"20180421_jon_az_egymilliardos_lottonyeremeny","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=00767801-b927-4e68-a72c-89baa5c17dad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b10adaa-829b-4789-9c9e-4d8aead4b6d2","keywords":null,"link":"/kkv/20180421_jon_az_egymilliardos_lottonyeremeny","timestamp":"2018. április. 21. 20:04","title":"Jön az egymilliárdos lottónyeremény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b5063e7-97fb-438f-b666-d0560299a88d","c_author":"MTI","category":"cegauto.autoshirek","description":"","shortLead":"","id":"20180421_Egy_csomo_BKKjarat_kozlekedese_valtozik_az_ujabb_tuntetes_miatt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b5063e7-97fb-438f-b666-d0560299a88d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19b1989d-9761-42c3-ae98-baae90d6207b","keywords":null,"link":"/cegauto.autoshirek/20180421_Egy_csomo_BKKjarat_kozlekedese_valtozik_az_ujabb_tuntetes_miatt","timestamp":"2018. április. 21. 17:39","title":"Egy csomó BKK-járat közlekedése változik az újabb tüntetés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7cba477-b8d5-45b1-bd3b-a3c397c30e64","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Épp azokba a papírokba nem lehet betekinteni, amelyekből kiderülne, pontosan mit várhatunk az oroszoktól, és hogy miként lehetne kihátrálni a szerződésekből.","shortLead":"Épp azokba a papírokba nem lehet betekinteni, amelyekből kiderülne, pontosan mit várhatunk az oroszoktól, és...","id":"20180423_Nem_titkosak_a_paksi_dokumentumok_csak_megnezni_nem_lehet_oket","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c7cba477-b8d5-45b1-bd3b-a3c397c30e64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cdb46d6-4946-472d-b875-795936ff5ac6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180423_Nem_titkosak_a_paksi_dokumentumok_csak_megnezni_nem_lehet_oket","timestamp":"2018. április. 23. 05:58","title":"Nem titkosak a paksi dokumentumok, csak megnézni nem lehet őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73a85a03-068d-4e2b-8632-7b7fc0d74baf","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Nedvesedik a jó idő a jövő héten.","shortLead":"Nedvesedik a jó idő a jövő héten.","id":"20180422_Marad_a_meleg_de_eso_is_lesz","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=73a85a03-068d-4e2b-8632-7b7fc0d74baf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd9d49f9-b706-463e-bcd7-f2c3f7f7ecf1","keywords":null,"link":"/itthon/20180422_Marad_a_meleg_de_eso_is_lesz","timestamp":"2018. április. 22. 15:57","title":"Marad a meleg, de eső is lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cf1f464-6e64-427f-965b-3c41eb0c4cfb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Pár napra rá Merkel is tiszteletét teszi.","shortLead":"Pár napra rá Merkel is tiszteletét teszi.","id":"20180422_Macron_meglatogatja_Trumpot","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3cf1f464-6e64-427f-965b-3c41eb0c4cfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae7f3d64-de48-4508-9158-b9326c982949","keywords":null,"link":"/vilag/20180422_Macron_meglatogatja_Trumpot","timestamp":"2018. április. 22. 17:28","title":"Macron meglátogatja Trumpot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]