Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a87bac5a-f66d-4e33-9bec-770b92ab6e59","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Négy embert megölt, négyet pedig megsebesített egy nashville-i étteremben egy meztelenül lövöldöző fiatalember.\r

","shortLead":"Négy embert megölt, négyet pedig megsebesített egy nashville-i étteremben egy meztelenül lövöldöző fiatalember.\r

","id":"20180422_Meztelen_lovoldozo_gyilkolt_az_USAban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a87bac5a-f66d-4e33-9bec-770b92ab6e59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e606efc-6b46-4a27-b70f-b55fb97fb624","keywords":null,"link":"/vilag/20180422_Meztelen_lovoldozo_gyilkolt_az_USAban","timestamp":"2018. április. 22. 15:39","title":"Meztelen lövöldöző gyilkolt az USA-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8ffb2d7-be57-473a-bb50-d098b24f6a50","c_author":"-k-","category":"elet","description":"A Kisüzemi Sörfőzdék Egyesülete megalakulásának 25. évfordulója alkalmából bevonult a Diósgyőri Vár falai közé, hogy ott tartsa meg szokásos évi, immáron 12. sörversenyét. Születésnapi ajándékként rekordszámú nevezés, 268 sör érkezett a napokban tartott megmérettetésre.\r

","shortLead":"A Kisüzemi Sörfőzdék Egyesülete megalakulásának 25. évfordulója alkalmából bevonult a Diósgyőri Vár falai közé...","id":"20180421_Varostrom_sorrel","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a8ffb2d7-be57-473a-bb50-d098b24f6a50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec43fedc-da40-4851-a45e-e26227d20bf8","keywords":null,"link":"/elet/20180421_Varostrom_sorrel","timestamp":"2018. április. 21. 14:56","title":"Sörrel vették be a várat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f208d67b-94b0-477c-a782-86d0b386f655","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Valakiknek nem tetszett, hogy leállították az Igenis, miniszterelnök úr! című darab jegyértékesítését. Parádés módon vágtak vissza.","shortLead":"Valakiknek nem tetszett, hogy leállították az Igenis, miniszterelnök úr! című darab jegyértékesítését. Parádés módon...","id":"20180421_Stop_Alfoldi_Meghekkeltek_a_pecsi_Kodaly_Kozpont_oldalat_a_lemondott_eloadas_miatt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f208d67b-94b0-477c-a782-86d0b386f655&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"596e2d8d-8f47-465d-aa83-4f065c70eaa8","keywords":null,"link":"/kultura/20180421_Stop_Alfoldi_Meghekkeltek_a_pecsi_Kodaly_Kozpont_oldalat_a_lemondott_eloadas_miatt","timestamp":"2018. április. 21. 11:02","title":"Stop Alföldi? Meghekkelték a pécsi Kodály Központ oldalát a lemondott előadás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"323d8bda-8f48-46bf-8bb3-eed2de95fd88","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Közel hárommilliót ér egy ilyen zárjegy nélküli szállítmány, ami most lebukott.","shortLead":"Közel hárommilliót ér egy ilyen zárjegy nélküli szállítmány, ami most lebukott.","id":"20180422_cigarettacsempesz_atalakitott_auto_nav_vam","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=323d8bda-8f48-46bf-8bb3-eed2de95fd88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd28e1c2-c6e3-46be-8f77-e2672b1201c2","keywords":null,"link":"/cegauto/20180422_cigarettacsempesz_atalakitott_auto_nav_vam","timestamp":"2018. április. 22. 09:47","title":"NAV-os videó: 2500 darab cigarettás doboz volt beépítve ebbe az autóba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e9f9f99-87fb-4136-8819-fa3909733b80","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy vaddisznóban mutatta ki a kórokozó jelenlétét a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal laboratóriuma.","shortLead":"Egy vaddisznóban mutatta ki a kórokozó jelenlétét a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal laboratóriuma.","id":"20180423_sertespestis_hevesben_vaddisznoban_nebih","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9e9f9f99-87fb-4136-8819-fa3909733b80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dee6bbd2-5d93-46d4-9755-3125b35c88bb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180423_sertespestis_hevesben_vaddisznoban_nebih","timestamp":"2018. április. 23. 10:07","title":"Az afrikai sertéspestis már Hevesben van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35ea294a-ea9c-4034-8cb3-3112dc79d865","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Számtalan megoldással kísérleteztek, de hosszú évek alatt sem sikerült orvosolni az Androidon való üzenetküldés problémáit. A Google-nél most úgy döntöttek: új alkalmazás helyett a funkció mögötti technológia teljes újjáépítésére helyezik a hangsúlyt. Jön a Chat, és vele az iMessage-hez hasonló, modern üzengetés, avagy SMS-küldés SMS-díjak nélkül, számos más előnnyel.","shortLead":"Számtalan megoldással kísérleteztek, de hosszú évek alatt sem sikerült orvosolni az Androidon való üzenetküldés...","id":"20180422_android_chat_uzenetkuldes_rcs_technologia_imessage","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=35ea294a-ea9c-4034-8cb3-3112dc79d865&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2f07ad7-1862-4c72-8100-7e6d0499cc57","keywords":null,"link":"/tudomany/20180422_android_chat_uzenetkuldes_rcs_technologia_imessage","timestamp":"2018. április. 22. 08:03","title":"Végre az androidosok is megkapják az iPhone-ok egyik legszerethetőbb funkcióját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f94c2f8-4e70-42d4-8015-952c8ac191cb","c_author":"Nagy Gábor","category":"vilag","description":"A pornószínésznővel folytatott afférjánál sokkal nagyobb politikai veszélyt jelent Donald Trump számára az, ahogyan fizetett a nőnek a hallgatásáért. Az amerikai elnökök egész sora csalta az asszonyát, de az erkölcsi károkon kívül ritkán lett bántódásuk.","shortLead":"A pornószínésznővel folytatott afférjánál sokkal nagyobb politikai veszélyt jelent Donald Trump számára az, ahogyan...","id":"201812__elnoki_viszonyok__botranyok__elhallgatasok__szex_es_washington","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2f94c2f8-4e70-42d4-8015-952c8ac191cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"249db28f-6b4f-4484-9912-77bd2ad85c55","keywords":null,"link":"/vilag/201812__elnoki_viszonyok__botranyok__elhallgatasok__szex_es_washington","timestamp":"2018. április. 22. 11:30","title":"Sok amerikai elnök félrelépett, de nem bukott bele. Miben bízhat Trump? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bb5551e-ad06-4254-9262-f29e498916bf","c_author":"Bedő Iván","category":"kultura","description":"Természetesen nem. Bombát elhelyezni semmiképp sem lehet helyes. De a dráma lényege, hogy valódi konfliktusról szóljon. Szóval egy színdarabban a terroristának is meglehet a maga igaza – anélkül, hogy a való életben helyeselném a tettét. Így indul munkatársunk és Daniel Kehlmann német író beszélgetése. Aztán demokráciákon és háborúkon át eljutottak egészen az álhírekig.","shortLead":"Természetesen nem. Bombát elhelyezni semmiképp sem lehet helyes. De a dráma lényege, hogy valódi konfliktusról szóljon...","id":"20180421_daniel_kehlmann_interju","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2bb5551e-ad06-4254-9262-f29e498916bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99fda615-4abe-4164-ad24-e8f490e25f3f","keywords":null,"link":"/kultura/20180421_daniel_kehlmann_interju","timestamp":"2018. április. 21. 14:00","title":"\"Kehlmann úr, létezik jó terrorista?\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]