[{"available":true,"c_guid":"7fe9f442-3762-4a8a-bfbb-9f1748c2645b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szegeden már pénteken megvolt.","shortLead":"Szegeden már pénteken megvolt.","id":"20180422_Tuntet_ma_Debrecen_Kecskemet_Nyiregyhaza_es_Fehervar_is","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7fe9f442-3762-4a8a-bfbb-9f1748c2645b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04bb9bfa-8e2c-4d70-ab85-5cd90df3f354","keywords":null,"link":"/itthon/20180422_Tuntet_ma_Debrecen_Kecskemet_Nyiregyhaza_es_Fehervar_is","timestamp":"2018. április. 22. 17:02","title":"Tüntet ma Debrecen, Kecskemét, Nyíregyháza és Fehérvár is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d7d1b82-8812-4675-ae95-b17ffcfbe69d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Egyesült Államok azt tervezi, hogy lezárja hosszú ideje tartó katonai együttműködési programját Szlovéniával, mert Ljubljana túlzottan oroszbarát politikát folytat - közölték a szlovén lapok a POP TV tudósítására hivatkozva.","shortLead":"Az Egyesült Államok azt tervezi, hogy lezárja hosszú ideje tartó katonai együttműködési programját Szlovéniával, mert...","id":"20180422_Az_USA_szerint_Szlovenia_tulzottan_oroszbarat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4d7d1b82-8812-4675-ae95-b17ffcfbe69d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4092ad00-5ac0-468b-a586-1dbdb4c8bf66","keywords":null,"link":"/vilag/20180422_Az_USA_szerint_Szlovenia_tulzottan_oroszbarat","timestamp":"2018. április. 22. 22:28","title":"Az USA szerint Szlovénia túlzottan oroszbarát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71049c4d-6284-4677-bc0d-a545066f6c9f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A házigazda magyar válogatott 3-2-re legyőzte az olasz csapatot a divízió I/A-s jégkorong-világbajnokság második fordulójában a Budapest Sportarénában.","shortLead":"A házigazda magyar válogatott 3-2-re legyőzte az olasz csapatot a divízió I/A-s jégkorong-világbajnokság második...","id":"20180423_olasz_magyar_budapesti_hoki_vb","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=71049c4d-6284-4677-bc0d-a545066f6c9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e3a7a91-a73f-45e1-823b-942cdb981727","keywords":null,"link":"/sport/20180423_olasz_magyar_budapesti_hoki_vb","timestamp":"2018. április. 23. 21:57","title":"Hoki-vb: fontos és hősies győzelem az olaszok ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10a5329e-ccad-40b1-b468-ae03c3a9e175","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"2018. július 1-i hatállyal lemond és távozik a Magyar Telekomtól Christopher Mattheisen. ","shortLead":"2018. július 1-i hatállyal lemond és távozik a Magyar Telekomtól Christopher Mattheisen. ","id":"20180424_Mattheisen_kiszall_tavozik_a_Telekom_vezerigazgatoja","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=10a5329e-ccad-40b1-b468-ae03c3a9e175&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c568d88e-77f2-4b60-82e8-344b90872e7b","keywords":null,"link":"/kkv/20180424_Mattheisen_kiszall_tavozik_a_Telekom_vezerigazgatoja","timestamp":"2018. április. 24. 08:30","title":"Mattheisen kiszáll: távozik a Telekom vezérigazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17022019-77ec-4165-8215-21fa1d6bec27","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.idojaras","description":"","shortLead":"","id":"20180423_Szupercella_erte_el_az_orszagot_tobb_helyen_jeg_zuhogott__video","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=17022019-77ec-4165-8215-21fa1d6bec27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03282d51-813a-498c-8886-80a1f6e7fa82","keywords":null,"link":"/idojaras/20180423_Szupercella_erte_el_az_orszagot_tobb_helyen_jeg_zuhogott__video","timestamp":"2018. április. 23. 16:53","title":"Szupercella érte el az országot, több helyen jég zuhogott – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bf5dd5f-76f3-4d5e-b8ff-a129dc41fd49","c_author":"Kovács Gellért","category":"kultura","description":"Bár a hagyományos blockbuster-szezon 2018-ban a szokásosnál kevésbé szorítkozik a tavaszra és nyárra, ezt az időszakot azért mégiscsak az amerikai szuperprodukciók uralják. Alábbi összeállításunkban sorra vesszük azokat a címeket, amelyek minden bizonnyal tömegeket vonzanak majd a multiplexekbe a következő hónapokban.","shortLead":"Bár a hagyományos blockbuster-szezon 2018-ban a szokásosnál kevésbé szorítkozik a tavaszra és nyárra, ezt az időszakot...","id":"20180422_Oszig_ezektol_a_filmektol_varja_a_legtobb_penzt_Hollywood","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2bf5dd5f-76f3-4d5e-b8ff-a129dc41fd49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90d6bd47-e578-4206-9220-6ebeb95e3df6","keywords":null,"link":"/kultura/20180422_Oszig_ezektol_a_filmektol_varja_a_legtobb_penzt_Hollywood","timestamp":"2018. április. 22. 20:00","title":"Őszig ezektől a filmektől várja a legtöbb pénzt Hollywood","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e729b74-ef37-4f88-add0-351dbb4422d6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Igaz, csak egy választási plakátról köszön vissza a DK-elnök, tehát nem hús-vér valójában tűnik fel, de ez is valami.","shortLead":"Igaz, csak egy választási plakátról köszön vissza a DK-elnök, tehát nem hús-vér valójában tűnik fel, de ez is valami.","id":"20180424_Gyurcsany_szintet_lepett_egy_pillanatra_szerepet_kapott_az_egyik_legjobb_amerikai_sorozatban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9e729b74-ef37-4f88-add0-351dbb4422d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cd927e7-e112-4d60-952c-4e372d063ed8","keywords":null,"link":"/kultura/20180424_Gyurcsany_szintet_lepett_egy_pillanatra_szerepet_kapott_az_egyik_legjobb_amerikai_sorozatban","timestamp":"2018. április. 24. 12:09","title":"Gyurcsány szintet lépett: egy pillanatra \"szerepet\" kapott az egyik legjobb amerikai sorozatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d08caafd-39b7-41f3-8d14-cf63d8ebe12f","c_author":"Jászberényi Sándor","category":"vilag","description":"A menekültválság kezdetén a nemzetközi sajtóban sokszor ismételték, hogy Szaúd-Arábia senkit sem fogadott be a muszlimok közül, noha megtehetné. A helyzet ennél sokkal összetettebb.","shortLead":"A menekültválság kezdetén a nemzetközi sajtóban sokszor ismételték, hogy Szaúd-Arábia senkit sem fogadott be...","id":"201813__szaudarabia__menekultek__pontatlan_statisztika__mindenki_vendeg","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d08caafd-39b7-41f3-8d14-cf63d8ebe12f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbc6678f-afa1-4f05-a473-d3c1ebfe7a30","keywords":null,"link":"/vilag/201813__szaudarabia__menekultek__pontatlan_statisztika__mindenki_vendeg","timestamp":"2018. április. 22. 13:00","title":"Tévesen hiszik a szaúdiakról, hogy nem fogadnak be muszlim menekülteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]