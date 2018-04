Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5ca325a1-3db9-49aa-a04f-431a508184b4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A nemrégiben leleplezett új kínai elektromos autó már nagyon közel áll ahhoz, hogy beinduljon a sorozatgyártása.","shortLead":"A nemrégiben leleplezett új kínai elektromos autó már nagyon közel áll ahhoz, hogy beinduljon a sorozatgyártása.","id":"20180423_video_a_49_colos_gigantikus_kijelzo_kinai_villanyauto_elektromos_auto_onvezeto_tesla_audi","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5ca325a1-3db9-49aa-a04f-431a508184b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1c13930-ff76-4eb1-b779-7394e945c448","keywords":null,"link":"/cegauto/20180423_video_a_49_colos_gigantikus_kijelzo_kinai_villanyauto_elektromos_auto_onvezeto_tesla_audi","timestamp":"2018. április. 23. 15:24","title":"A Tesla a kanyarban sincs: videón a 49 colos gigantikus kijelzős kínai villanyautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00351b56-f375-4745-9f88-17d3c0eb499f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre jobban kedvelik a felhasználók a kifejezetten játékosoknak szánt (igen erős) okostelefonokat, Erre a piacra lép be egy nagynevű gyártó, aki már többször is bizonyított játékvonalon.","shortLead":"Egyre jobban kedvelik a felhasználók a kifejezetten játékosoknak szánt (igen erős) okostelefonokat, Erre a piacra lép...","id":"20180423_gamer_telefont_keszit_az_asus","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=00351b56-f375-4745-9f88-17d3c0eb499f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3259881f-220e-4084-8a16-d5f87df23c35","keywords":null,"link":"/tudomany/20180423_gamer_telefont_keszit_az_asus","timestamp":"2018. április. 23. 17:00","title":"Jó lesz a játékok megszállottjainak: újabb nagy név fog okostelefont gyártani számukra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d923228b-932b-49b2-b0d7-b541cdd325de","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A helyi rendőrfőnök szerint az incidens szándékos gázolásnak tűnik. ","shortLead":"A helyi rendőrfőnök szerint az incidens szándékos gázolásnak tűnik. ","id":"20180424_Megrazo_fotokon_a_torontoi_tomeges_gazolas","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d923228b-932b-49b2-b0d7-b541cdd325de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20e5db07-876d-495d-90a4-790e91a34b6f","keywords":null,"link":"/vilag/20180424_Megrazo_fotokon_a_torontoi_tomeges_gazolas","timestamp":"2018. április. 24. 09:49","title":"Megrázó fotókon a torontói tömeges gázolás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a86f1e8a-77db-4000-84ea-ece09a212b06","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Március második felében még hófúvás volt, az április viszonylag hűvös idővel indult, most pedig majdnem nyár van. ","shortLead":"Március második felében még hófúvás volt, az április viszonylag hűvös idővel indult, most pedig majdnem nyár van. ","id":"20180423_bolondos_aprilis_az_orszagos_melegrekord_is_majdnem_megdolt_ma","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a86f1e8a-77db-4000-84ea-ece09a212b06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e33a95c-f696-4d30-90bf-95fccae9758f","keywords":null,"link":"/itthon/20180423_bolondos_aprilis_az_orszagos_melegrekord_is_majdnem_megdolt_ma","timestamp":"2018. április. 23. 20:55","title":"Bolondos április: az országos melegrekord is majdnem megdőlt ma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2abb9094-a385-49df-99fe-291f15f506cc","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A hegymászó idei célja, hogy pótlólagos oxigén és magashegyi teherhordók segítsége nélkül, első magyarként érje el a 8027 méter magas Sisapangma főcsúcsát.","shortLead":"A hegymászó idei célja, hogy pótlólagos oxigén és magashegyi teherhordók segítsége nélkül, első magyarként érje el...","id":"20180423_klein_david_megkezdheti_nemsokara_a_8027_meter_magas_sisapangma_meghoditasat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2abb9094-a385-49df-99fe-291f15f506cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db8bf45a-1b46-4cc0-8c79-ba2e7f16d59d","keywords":null,"link":"/sport/20180423_klein_david_megkezdheti_nemsokara_a_8027_meter_magas_sisapangma_meghoditasat","timestamp":"2018. április. 23. 16:50","title":"Klein Dávid megkezdheti nemsokára a 8027 méter magas Sisapangma meghódítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3eadde17-238c-4b51-9dc1-0125c2738ba2","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"velemeny.publicisztika","description":"Schmitt Pál óta nem búcsúztattunk ekkora senkit.","shortLead":"Schmitt Pál óta nem búcsúztattunk ekkora senkit.","id":"20180424_Balog_Zoltan_emlekere","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3eadde17-238c-4b51-9dc1-0125c2738ba2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7b78c6b-cb5a-4da4-ae8f-c6f248335de4","keywords":null,"link":"/velemeny.publicisztika/20180424_Balog_Zoltan_emlekere","timestamp":"2018. április. 24. 11:05","title":"Tóta W.: Balog Zoltán emlékére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fadc2ea8-bcba-44e6-8161-d623269431c5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nagyon sietős lehetett a sofőrnek a dolog, mert szinte állva hagyta a 130 km/h-val haladó autót.","shortLead":"Nagyon sietős lehetett a sofőrnek a dolog, mert szinte állva hagyta a 130 km/h-val haladó autót.","id":"20180424_autopalya_elozes_kamion_video","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fadc2ea8-bcba-44e6-8161-d623269431c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6134b98-7505-4b1b-a7c9-c17cd3f59684","keywords":null,"link":"/cegauto/20180424_autopalya_elozes_kamion_video","timestamp":"2018. április. 24. 04:01","title":"130 km/h-nál az autópályán nem számít ilyen előzésre az ember – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f23e97b9-cc1e-44f1-96d3-e9c0fa98ee6c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy szokatlan tájolású Ozirisz-templomot is találtak a régészek. ","shortLead":"Egy szokatlan tájolású Ozirisz-templomot is találtak a régészek. ","id":"20180423_Marcus_Aurelius_mellszobrara_bukkantak_FelsoEgyiptomban__fotok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f23e97b9-cc1e-44f1-96d3-e9c0fa98ee6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f4a4340-1821-4247-8e48-4b69352dc153","keywords":null,"link":"/tudomany/20180423_Marcus_Aurelius_mellszobrara_bukkantak_FelsoEgyiptomban__fotok","timestamp":"2018. április. 23. 15:45","title":"Marcus Aurelius mellszobrára bukkantak Felső-Egyiptomban – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]