[{"available":true,"c_guid":"7a1d4a12-b503-4dd1-86d0-9a868f1dbb3d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Már azért is húsz év börtönt kaphat a párizsi terrortámadás gyanúsítottja, hogy rálőtt a rendőrökre, amikor elfogták.","shortLead":"Már azért is húsz év börtönt kaphat a párizsi terrortámadás gyanúsítottja, hogy rálőtt a rendőrökre, amikor elfogták.","id":"20180423_Eliteltek_Salah_Abdeslamot","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a1d4a12-b503-4dd1-86d0-9a868f1dbb3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2c9916c-4b4d-4fc9-bd95-226c5e36ded7","keywords":null,"link":"/vilag/20180423_Eliteltek_Salah_Abdeslamot","timestamp":"2018. április. 23. 10:53","title":"Elítélték Salah Abdeslamot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5964a1c-c0af-4f56-b834-f98a02bd3c8a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Orbán a Fidesz-frakció május 3-i alakuló ülésén ismerteti majd az új kormánystruktúrát és az új miniszterek nevét. ","shortLead":"Orbán a Fidesz-frakció május 3-i alakuló ülésén ismerteti majd az új kormánystruktúrát és az új miniszterek nevét. ","id":"20180424_Matolcsy_nem_lesz_fejlesztesi_miniszter","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c5964a1c-c0af-4f56-b834-f98a02bd3c8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42378803-c057-4186-a635-0a5a4d486cd3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180424_Matolcsy_nem_lesz_fejlesztesi_miniszter","timestamp":"2018. április. 24. 08:48","title":"Matolcsy nem lesz fejlesztési miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee16422f-10aa-4480-9356-783bef0586c1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megérkezett a Lyridák meteorraj.","shortLead":"Megérkezett a Lyridák meteorraj.","id":"20180423_Fenyes_zoldes_tuzgomboket_is_lathatott_az_egen","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ee16422f-10aa-4480-9356-783bef0586c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07c1331e-fb6a-4f24-a053-28b9598f2792","keywords":null,"link":"/elet/20180423_Fenyes_zoldes_tuzgomboket_is_lathatott_az_egen","timestamp":"2018. április. 23. 12:34","title":"Fényes, zöldes tűzgömböket láthat a héten, ha felnéz az égre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fe9f442-3762-4a8a-bfbb-9f1748c2645b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök a munka becsületéről beszélt a XI. Szakma sztár fesztiválon, a HírTV pedig megkérdezte, mit üzen a tüntető fiataloknak. Videó.","shortLead":"A miniszterelnök a munka becsületéről beszélt a XI. Szakma sztár fesztiválon, a HírTV pedig megkérdezte, mit üzen...","id":"20180423_Orban_uzent_a_tunteto_fiatalokat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7fe9f442-3762-4a8a-bfbb-9f1748c2645b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b75ad739-f099-4051-a5d5-8923bd12e7a7","keywords":null,"link":"/itthon/20180423_Orban_uzent_a_tunteto_fiatalokat","timestamp":"2018. április. 23. 14:49","title":"Orbán üzent a tüntető fiataloknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70a99297-9a4b-47da-9ce3-f4ec17d6ec8a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Narancs videóján látszik a hömpölygő tömeg.","shortLead":"A Magyar Narancs videóján látszik a hömpölygő tömeg.","id":"20180422_Dronvideon_lathato_hanyan_voltak_a_szombati_tuntetesen","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=70a99297-9a4b-47da-9ce3-f4ec17d6ec8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"470c05d5-0039-448a-864d-b7314a6d5cd2","keywords":null,"link":"/itthon/20180422_Dronvideon_lathato_hanyan_voltak_a_szombati_tuntetesen","timestamp":"2018. április. 22. 13:47","title":"Drónvideón látható, hányan voltak a szombati tüntetésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0e191c1-2e02-49d9-81f4-7436fed5a393","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Személyes okokra hivatkozva távozik a közéletből Mészáros Lőrinc. Az internet és a közösségi média segítségével most felidézzük a leköszönő lap, erőmű és megannyi vállalkozás tulajdonosának legemlékezetesebb megnyilvánulásait.","shortLead":"Személyes okokra hivatkozva távozik a közéletből Mészáros Lőrinc. Az internet és a közösségi média segítségével most...","id":"20180423_Nezze_vissza_a_lekoszono_Meszaros_Lorinc_legjobb_pillanatait__videok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d0e191c1-2e02-49d9-81f4-7436fed5a393&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d0b1b3c-52f9-4915-8591-2de46b81caac","keywords":null,"link":"/itthon/20180423_Nezze_vissza_a_lekoszono_Meszaros_Lorinc_legjobb_pillanatait__videok","timestamp":"2018. április. 23. 18:07","title":"Nézze vissza a leköszönő Mészáros Lőrinc legjobb pillanatait – videók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73a85a03-068d-4e2b-8632-7b7fc0d74baf","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Nedvesedik a jó idő a jövő héten.","shortLead":"Nedvesedik a jó idő a jövő héten.","id":"20180422_Marad_a_meleg_de_eso_is_lesz","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=73a85a03-068d-4e2b-8632-7b7fc0d74baf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd9d49f9-b706-463e-bcd7-f2c3f7f7ecf1","keywords":null,"link":"/itthon/20180422_Marad_a_meleg_de_eso_is_lesz","timestamp":"2018. április. 22. 15:57","title":"Marad a meleg, de eső is lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42f5c912-2941-4c83-a5af-694b0953ed0c","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Ez viszont nem biztos, hogy jó irány. ","shortLead":"Ez viszont nem biztos, hogy jó irány. ","id":"20180424_Lassan_tobb_az_egyeni_vallalkozo_mint_a_ceg","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=42f5c912-2941-4c83-a5af-694b0953ed0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"490f26a0-3f1f-4fea-b902-12b869e93214","keywords":null,"link":"/kkv/20180424_Lassan_tobb_az_egyeni_vallalkozo_mint_a_ceg","timestamp":"2018. április. 24. 05:48","title":"Lassan több az egyéni vállalkozó, mint a cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]