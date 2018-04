Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8aae307c-6562-4ad9-b4cf-b01080f04452","c_author":"","category":"vilag","description":"Az európai polgárok többsége úgy véli, országuk jobban megosztott, mint tíz évvel ezelőtt volt, s közel felük véli úgy, hogy társadalmuk egyre kevésbé toleráns. A magyarok többsége szerint az országban nagyon komoly különbségek alakultak ki az egyes rétegek között.","shortLead":"Az európai polgárok többsége úgy véli, országuk jobban megosztott, mint tíz évvel ezelőtt volt, s közel felük véli úgy...","id":"20180423_Europa_egyre_megosztottabb_Magyarorszag_meg_inkabb","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8aae307c-6562-4ad9-b4cf-b01080f04452&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e7b9936-48ae-4611-87b0-10583f27c556","keywords":null,"link":"/vilag/20180423_Europa_egyre_megosztottabb_Magyarorszag_meg_inkabb","timestamp":"2018. április. 23. 23:43","title":"Európa egyre megosztottabb, Magyarország még inkább","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c12bc05-b7bc-466f-bc58-3780c20a4432","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hiába nő a magyar gazdaság, az egészségügyi mutatók katasztrofálisak.","shortLead":"Hiába nő a magyar gazdaság, az egészségügyi mutatók katasztrofálisak.","id":"20180423_A_magyarok_az_egeszsegukkel_fizetnek__hires_orvosi_lap_kritizalja_az_Orbankormanyt","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4c12bc05-b7bc-466f-bc58-3780c20a4432&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af5e6e62-6dc4-497e-af84-6d21158eda0c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180423_A_magyarok_az_egeszsegukkel_fizetnek__hires_orvosi_lap_kritizalja_az_Orbankormanyt","timestamp":"2018. április. 23. 12:56","title":"\"A magyarok az egészségükkel fizetnek\" - híres orvosi lap kritizálja az Orbán-kormányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bca215b-7e96-4b9a-b272-753178d6c29d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Imrich K. azt mondta, neki mindegy, hogy az úszószövetség volt elnöke „megdöglik vagy kivirágzik”.","shortLead":"Imrich K. azt mondta, neki mindegy, hogy az úszószövetség volt elnöke „megdöglik vagy kivirágzik”.","id":"20180423_gyarfas_tamas_zsarolas_imrich_k_fenyo_gyilkossag","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4bca215b-7e96-4b9a-b272-753178d6c29d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"038e10d2-43bf-4e47-9b64-4db6b7cb4697","keywords":null,"link":"/itthon/20180423_gyarfas_tamas_zsarolas_imrich_k_fenyo_gyilkossag","timestamp":"2018. április. 23. 08:54","title":"Tagad Gyárfás Tamás állítólagos zsarolója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70a99297-9a4b-47da-9ce3-f4ec17d6ec8a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Narancs videóján látszik a hömpölygő tömeg.","shortLead":"A Magyar Narancs videóján látszik a hömpölygő tömeg.","id":"20180422_Dronvideon_lathato_hanyan_voltak_a_szombati_tuntetesen","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=70a99297-9a4b-47da-9ce3-f4ec17d6ec8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"470c05d5-0039-448a-864d-b7314a6d5cd2","keywords":null,"link":"/itthon/20180422_Dronvideon_lathato_hanyan_voltak_a_szombati_tuntetesen","timestamp":"2018. április. 22. 13:47","title":"Drónvideón látható, hányan voltak a szombati tüntetésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d930d52e-16a1-4ddf-9492-72c34b4982d1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ha a vagyonnyilatkozatában nem is kellett volna feltüntetnie, az ajándékozás utáni illetéket akkor is meg kellett volna fizetnie a miniszterelnök-helyettesnek a svédországi vadászatok után – írja az Index a Transparency Internationalre (TI) és Deák Dániel egyetemi tanárra, nemzetközi adójogi szakértőre hivatkozva. Az adóhivatal ezt egészen másképp látja.\r

","shortLead":"Ha a vagyonnyilatkozatában nem is kellett volna feltüntetnie, az ajándékozás utáni illetéket akkor is meg kellett volna...","id":"20180423_semjen_zsolt_svedorszagi_vadaszatok_nav_illetek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d930d52e-16a1-4ddf-9492-72c34b4982d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e24488d8-a563-4489-9cc3-90c06753b2be","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180423_semjen_zsolt_svedorszagi_vadaszatok_nav_illetek","timestamp":"2018. április. 23. 11:35","title":"A NAV szerint Semjén nem tartozhat milliókkal a svéd vadászatok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe631ba8-6f57-4726-9720-bd1da4e32e5c","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"Bordélyházak, szappanoperába illő szeretők, Franco és a náci disznói, valamint az irritáló egoizmus – ezeket tartotta fontosnak kiemelni a festőzseni életéből a National Geographic Picasso-sorozatának első két része. Kritikánk.","shortLead":"Bordélyházak, szappanoperába illő szeretők, Franco és a náci disznói, valamint az irritáló egoizmus – ezeket tartotta...","id":"20180423_Az_ontelt_holyag_Picasso_farkas_szemet_nez_a_nacikkal","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe631ba8-6f57-4726-9720-bd1da4e32e5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e16dc0b8-b01b-4608-a879-268fbca85d4d","keywords":null,"link":"/kultura/20180423_Az_ontelt_holyag_Picasso_farkas_szemet_nez_a_nacikkal","timestamp":"2018. április. 23. 19:55","title":"Picasso egy öntelt hólyag","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70d22ef0-ca99-4368-8126-673c442c73be","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az októberben érkező mozi Pókember egyik talán legkegyetlenebb ellenségének történetét meséli el. ","shortLead":"Az októberben érkező mozi Pókember egyik talán legkegyetlenebb ellenségének történetét meséli el. ","id":"20180424_Szinte_felelmetes_ahogy_Tom_Hardy_a_szemunk_elott_Venomma_valik__video","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=70d22ef0-ca99-4368-8126-673c442c73be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"447fb84d-117c-4405-bb9c-1a1e112de2da","keywords":null,"link":"/kultura/20180424_Szinte_felelmetes_ahogy_Tom_Hardy_a_szemunk_elott_Venomma_valik__video","timestamp":"2018. április. 24. 07:08","title":"Szinte félelmetes, ahogy Tom Hardy a szemünk előtt Venommá válik – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c449173c-cfe9-4567-9a3b-c224f8db1079","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hiába a környezettudatos köztársasági elnök, 2010 óta nincs minisztériumi képviselete a zöld ügyeknek, a Jobbik most követeli, hogy legyen újra.\r

","shortLead":"Hiába a környezettudatos köztársasági elnök, 2010 óta nincs minisztériumi képviselete a zöld ügyeknek, a Jobbik most...","id":"20180422_Kornyezetvedelmi_miniszteriumot_akar_a_Jobbik","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c449173c-cfe9-4567-9a3b-c224f8db1079&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e4fb6c7-0ce5-402e-9f3b-51a7ef5a74e0","keywords":null,"link":"/itthon/20180422_Kornyezetvedelmi_miniszteriumot_akar_a_Jobbik","timestamp":"2018. április. 22. 11:35","title":"Környezetvédelmi minisztériumot akar a Jobbik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]