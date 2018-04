Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"72464095-f4d8-4df5-8c15-06b64d07a70a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A cél az, hogy mindenki tisztességes áron vehessen koncert- vagy színházjegyet, ne a másodlagos jegyértékesítő oldalakon kínált horrorárakon.","shortLead":"A cél az, hogy mindenki tisztességes áron vehessen koncert- vagy színházjegyet, ne a másodlagos jegyértékesítő...","id":"20180423_nagy_britanniaban_torvennyel_sujtanak_le_a_jegyfelvasarlo_robotokkal_dolgozo_jegyuzerekre","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=72464095-f4d8-4df5-8c15-06b64d07a70a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1819c65-7ffb-4278-a37a-96379915d695","keywords":null,"link":"/vilag/20180423_nagy_britanniaban_torvennyel_sujtanak_le_a_jegyfelvasarlo_robotokkal_dolgozo_jegyuzerekre","timestamp":"2018. április. 23. 21:49","title":"Nagy-Britanniában törvénnyel sújtanak le a jegyfelvásárló robotokkal dolgozó jegyüzérekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78baf20d-fa5b-4c68-a83f-98a5c5125275","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ha már Tokióban járt, kipróbálta magát hegesztőként.","shortLead":"Ha már Tokióban járt, kipróbálta magát hegesztőként.","id":"20180422_Igy_hegeszt_Hosszu_Katinka","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=78baf20d-fa5b-4c68-a83f-98a5c5125275&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b9f2864-c76a-47ae-b18d-bef14e9d0c5e","keywords":null,"link":"/elet/20180422_Igy_hegeszt_Hosszu_Katinka","timestamp":"2018. április. 22. 13:05","title":"Így hegeszt Hosszú Katinka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30159762-e194-493a-9937-112dd94e47c4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy frissítésnek hála internetkapcsolat nélkül is lehet használni a Microsoft Translator telefnos alkalmazását.","shortLead":"Egy frissítésnek hála internetkapcsolat nélkül is lehet használni a Microsoft Translator telefnos alkalmazását.","id":"20180423_microsoft_translator_frissitese_offline_hasznalat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=30159762-e194-493a-9937-112dd94e47c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d5a72ea-7d88-40c7-8ac7-6024f580ff9e","keywords":null,"link":"/tudomany/20180423_microsoft_translator_frissitese_offline_hasznalat","timestamp":"2018. április. 23. 09:03","title":"Most már netkapcsolat nélkül is használhatja a Microsoft fordítóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17022019-77ec-4165-8215-21fa1d6bec27","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.idojaras","description":"","shortLead":"","id":"20180423_Szupercella_erte_el_az_orszagot_tobb_helyen_jeg_zuhogott__video","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=17022019-77ec-4165-8215-21fa1d6bec27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03282d51-813a-498c-8886-80a1f6e7fa82","keywords":null,"link":"/idojaras/20180423_Szupercella_erte_el_az_orszagot_tobb_helyen_jeg_zuhogott__video","timestamp":"2018. április. 23. 16:53","title":"Szupercella érte el az országot, több helyen jég zuhogott – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a73d567-2d84-4872-9c88-af749f426bfb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A világ leggyorsabb utcai autója ezúttal alulmaradt a versenyben.","shortLead":"A világ leggyorsabb utcai autója ezúttal alulmaradt a versenyben.","id":"20180423_nissan_qashqai_koenigsegg_agera_rs_gyorsulasi_verseny","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4a73d567-2d84-4872-9c88-af749f426bfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4782517-94b2-4c4d-bfe2-752650bbb779","keywords":null,"link":"/cegauto/20180423_nissan_qashqai_koenigsegg_agera_rs_gyorsulasi_verseny","timestamp":"2018. április. 23. 06:41","title":"2000 lóerős Nissan verte kenterbe a Koenigsegg Agera RS-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd21153b-451b-49ac-8b88-cd576896688b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy fejdísz váltott ki humoros párbeszédet a tévés feleség Instagram-oldalán. ","shortLead":"Egy fejdísz váltott ki humoros párbeszédet a tévés feleség Instagram-oldalán. ","id":"20180423_Vajna_Timea_elarulta_melyik_torzshoz_tartozik","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd21153b-451b-49ac-8b88-cd576896688b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"088dddb1-eddb-4704-883a-9b8547b8703e","keywords":null,"link":"/kultura/20180423_Vajna_Timea_elarulta_melyik_torzshoz_tartozik","timestamp":"2018. április. 23. 20:48","title":"Vajna Tímea elárulta, melyik törzshöz tartozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2de4bd7-64d6-47f9-8707-086bed889ebf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Csúcskategóriás hangrendszer, egyedi illatok és vizuális, a relaxációt elősegítő hatások járnak a Volvo legújabb S90 Ambience nevű járművéhez.","shortLead":"Csúcskategóriás hangrendszer, egyedi illatok és vizuális, a relaxációt elősegítő hatások járnak a Volvo legújabb S90...","id":"20180423_Volvo_S90_Ambience","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e2de4bd7-64d6-47f9-8707-086bed889ebf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5596e79-7ec5-4b6b-b82d-6273923eb263","keywords":null,"link":"/cegauto/20180423_Volvo_S90_Ambience","timestamp":"2018. április. 23. 16:26","title":"A Volvo legújabb autója lassan elhagyja a valóságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0c46877-b453-41f4-bc96-70e80ad3ceb7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nemcsak nálunk zajlik az élet, Örményországban is egymást érik a tüntetések. A rendőrség erőszakosan lépett fel, és letartóztatta az ellenzék vezetőjét, Nikol Pasinjánt.\r

\r

","shortLead":"Nemcsak nálunk zajlik az élet, Örményországban is egymást érik a tüntetések. A rendőrség erőszakosan lépett fel, és...","id":"20180422_Hanggranatok_ellenzeki_vezeto_letartoztatasa_Ormenyorszagban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0c46877-b453-41f4-bc96-70e80ad3ceb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9547257-be37-4f89-a02a-bd5950840973","keywords":null,"link":"/vilag/20180422_Hanggranatok_ellenzeki_vezeto_letartoztatasa_Ormenyorszagban","timestamp":"2018. április. 22. 11:45","title":"Hanggránátok, ellenzéki vezető letartóztatása Örményországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]