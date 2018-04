Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d5c4b740-3d8d-4bdc-8c42-a12aa500da3b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A házigazdák a nyitónapon 3-0-ra kaptak ki Kazahsztán csapatától a divízió I/A-s világbajnokságon a Papp László Budapest Sportarénában.","shortLead":"A házigazdák a nyitónapon 3-0-ra kaptak ki Kazahsztán csapatától a divízió I/A-s világbajnokságon a Papp László...","id":"20180422_vereseggel_kezdtek_a_vbt_a_magyar_hokisok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d5c4b740-3d8d-4bdc-8c42-a12aa500da3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74a71eb6-7b0e-400d-b9ea-2d8cad93a63b","keywords":null,"link":"/sport/20180422_vereseggel_kezdtek_a_vbt_a_magyar_hokisok","timestamp":"2018. április. 22. 18:23","title":"Vereséggel kezdték a vb-t a magyar hokisok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0aaf7462-656d-469b-a6e1-cdf794969083","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"De azért elsősorban a magyarországi németek érdekét nézi, igyekszik megnyugtatni mindenkit Ritter Imre, a parlament egyetlen megválasztott nemzetiségi képviselője","shortLead":"De azért elsősorban a magyarországi németek érdekét nézi, igyekszik megnyugtatni mindenkit Ritter Imre, a parlament...","id":"201816__ritter_imre_anemetek_kepviseleterol_aketharmadrol__kotott_mandatum","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0aaf7462-656d-469b-a6e1-cdf794969083&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f95dcd68-0325-457f-9a51-08a7f0aee9af","keywords":null,"link":"/itthon/201816__ritter_imre_anemetek_kepviseleterol_aketharmadrol__kotott_mandatum","timestamp":"2018. április. 22. 16:00","title":"\"Fő szabályként a mindenkori kormányt támogatólag fogok voksolni\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1173946-bc06-470c-b21d-3977261b2c23","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Ismét törölte több budapesti járatát az Air France a dolgozóinak sztrájkja miatt. ","shortLead":"Ismét törölte több budapesti járatát az Air France a dolgozóinak sztrájkja miatt. ","id":"20180423_air_france_sztrajk_jarattorles","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d1173946-bc06-470c-b21d-3977261b2c23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1d6f4b2-c6df-44a3-9ac8-96094cab49e0","keywords":null,"link":"/kkv/20180423_air_france_sztrajk_jarattorles","timestamp":"2018. április. 23. 14:10","title":"Air France-szal repülne? Jó, ha ezt tudja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92ac28fc-44d1-4dd7-96ff-8e0253e8a9e7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az egyik legnagyobb amerikai befektetési bank, a Goldman Sachs nemrég kiadott jelentésében figyelmezteti a pénzembereket: óvatosan kell közelíteni biotechnológiához és génterápiához, mert ha túl hamar meggyógyulnak az emberek, nem lesz kit kezelni, így nem térül meg a befektetés.","shortLead":"Az egyik legnagyobb amerikai befektetési bank, a Goldman Sachs nemrég kiadott jelentésében figyelmezteti...","id":"20180424_goldman_sachs_befektetes_biotechnologia_genterapia","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=92ac28fc-44d1-4dd7-96ff-8e0253e8a9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4508af01-0710-4099-9168-5c711d117cd3","keywords":null,"link":"/tudomany/20180424_goldman_sachs_befektetes_biotechnologia_genterapia","timestamp":"2018. április. 24. 08:03","title":"Kimondták: nem jó üzlet az embereket meggyógyítani, több pénzt hoz, ha sokáig kezelik őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3eadde17-238c-4b51-9dc1-0125c2738ba2","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"velemeny.publicisztika","description":"Schmitt Pál óta nem búcsúztattunk ekkora senkit.","shortLead":"Schmitt Pál óta nem búcsúztattunk ekkora senkit.","id":"20180424_Balog_Zoltan_emlekere","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3eadde17-238c-4b51-9dc1-0125c2738ba2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7b78c6b-cb5a-4da4-ae8f-c6f248335de4","keywords":null,"link":"/velemeny.publicisztika/20180424_Balog_Zoltan_emlekere","timestamp":"2018. április. 24. 11:05","title":"Tóta W.: Balog Zoltán emlékére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"932d0b20-a5b9-4cde-923e-95c1ea1f2d8f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újszerű ötleteket hoztak az E.ON Vigyázz a madárra! című 24 órás madárvédelmi innovációs ötletversenyén az egyetemistákból és startupok munkatársaiból verbuvált csapatok. Az energiavállalat több ötlet megvalósíthatóságát kezdi vizsgálni a közeljövőben.","shortLead":"Újszerű ötleteket hoztak az E.ON Vigyázz a madárra! című 24 órás madárvédelmi innovációs ötletversenyén...","id":"20180423_eon_vigyazz_a_madarra_madarvedelem_otletek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=932d0b20-a5b9-4cde-923e-95c1ea1f2d8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"348ccffa-4136-4a40-9b10-42ddea9d5850","keywords":null,"link":"/tudomany/20180423_eon_vigyazz_a_madarra_madarvedelem_otletek","timestamp":"2018. április. 23. 11:03","title":"Gumiból készült pulikutyával és intelligens gyűrűvel védenék a madarakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17022019-77ec-4165-8215-21fa1d6bec27","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.idojaras","description":"","shortLead":"","id":"20180423_Szupercella_erte_el_az_orszagot_tobb_helyen_jeg_zuhogott__video","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=17022019-77ec-4165-8215-21fa1d6bec27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03282d51-813a-498c-8886-80a1f6e7fa82","keywords":null,"link":"/idojaras/20180423_Szupercella_erte_el_az_orszagot_tobb_helyen_jeg_zuhogott__video","timestamp":"2018. április. 23. 16:53","title":"Szupercella érte el az országot, több helyen jég zuhogott – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d930d52e-16a1-4ddf-9492-72c34b4982d1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ha a vagyonnyilatkozatában nem is kellett volna feltüntetnie, az ajándékozás utáni illetéket akkor is meg kellett volna fizetnie a miniszterelnök-helyettesnek a svédországi vadászatok után – írja az Index a Transparency Internationalre (TI) és Deák Dániel egyetemi tanárra, nemzetközi adójogi szakértőre hivatkozva. Az adóhivatal ezt egészen másképp látja.\r

\r

","shortLead":"Ha a vagyonnyilatkozatában nem is kellett volna feltüntetnie, az ajándékozás utáni illetéket akkor is meg kellett volna...","id":"20180423_semjen_zsolt_svedorszagi_vadaszatok_nav_illetek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d930d52e-16a1-4ddf-9492-72c34b4982d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e24488d8-a563-4489-9cc3-90c06753b2be","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180423_semjen_zsolt_svedorszagi_vadaszatok_nav_illetek","timestamp":"2018. április. 23. 11:35","title":"A NAV szerint Semjén nem tartozhat milliókkal a svéd vadászatok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]