Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"30159762-e194-493a-9937-112dd94e47c4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy frissítésnek hála internetkapcsolat nélkül is lehet használni a Microsoft Translator telefnos alkalmazását.","shortLead":"Egy frissítésnek hála internetkapcsolat nélkül is lehet használni a Microsoft Translator telefnos alkalmazását.","id":"20180423_microsoft_translator_frissitese_offline_hasznalat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=30159762-e194-493a-9937-112dd94e47c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d5a72ea-7d88-40c7-8ac7-6024f580ff9e","keywords":null,"link":"/tudomany/20180423_microsoft_translator_frissitese_offline_hasznalat","timestamp":"2018. április. 23. 09:03","title":"Most már netkapcsolat nélkül is használhatja a Microsoft fordítóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d1323fd-a7bd-473d-bd18-27135a4fa900","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"A taxisblokád idején még CB-rádión kommunikáltak egymással a hídfoglalók, 2016 nyarán már a Facebook adta meg a lendületet a Szabadság híd spontán birtokba vételéhez. 1990-ben a tévékészülékeket vitték az utcára, két évvel ezelőtt a jógamatracokat és a grillsütőket. A budapestiek idővel visszakövetelik maguknak a köztereket, a Szabadság híd ennek a legszebb példája. Az idei Velencei Építészeti Biennále magyar pavilonjának is a Szabihíd a főszereplője, a kiállító kurátorokkal, a Kultúrgorilla csapatával beszélgettünk.","shortLead":"A taxisblokád idején még CB-rádión kommunikáltak egymással a hídfoglalók, 2016 nyarán már a Facebook adta meg...","id":"20180423_szabihid_spontan_hidfoglalas_velencei_biennale","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1d1323fd-a7bd-473d-bd18-27135a4fa900&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23ac5f05-3ba5-4d4b-90bb-ae41628466b5","keywords":null,"link":"/elet/20180423_szabihid_spontan_hidfoglalas_velencei_biennale","timestamp":"2018. április. 23. 15:00","title":"Egy spontán hídfoglalás jót tesz a városlakó léleknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee16422f-10aa-4480-9356-783bef0586c1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megérkezett a Lyridák meteorraj.","shortLead":"Megérkezett a Lyridák meteorraj.","id":"20180423_Fenyes_zoldes_tuzgomboket_is_lathatott_az_egen","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ee16422f-10aa-4480-9356-783bef0586c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07c1331e-fb6a-4f24-a053-28b9598f2792","keywords":null,"link":"/elet/20180423_Fenyes_zoldes_tuzgomboket_is_lathatott_az_egen","timestamp":"2018. április. 23. 12:34","title":"Fényes, zöldes tűzgömböket láthat a héten, ha felnéz az égre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70d22ef0-ca99-4368-8126-673c442c73be","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az októberben érkező mozi Pókember egyik talán legkegyetlenebb ellenségének történetét meséli el. ","shortLead":"Az októberben érkező mozi Pókember egyik talán legkegyetlenebb ellenségének történetét meséli el. ","id":"20180424_Szinte_felelmetes_ahogy_Tom_Hardy_a_szemunk_elott_Venomma_valik__video","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=70d22ef0-ca99-4368-8126-673c442c73be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"447fb84d-117c-4405-bb9c-1a1e112de2da","keywords":null,"link":"/kultura/20180424_Szinte_felelmetes_ahogy_Tom_Hardy_a_szemunk_elott_Venomma_valik__video","timestamp":"2018. április. 24. 07:08","title":"Szinte félelmetes, ahogy Tom Hardy a szemünk előtt Venommá válik – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"748375f7-faa9-47af-9daa-071e3b420cd7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az EarthNow elképzelése szerint olyan erős műholdakat lőnek majd fel a világűrbe, amelyek egyenként erősebbek lesznek, mint az összes többi együttvéve.","shortLead":"Az EarthNow elképzelése szerint olyan erős műholdakat lőnek majd fel a világűrbe, amelyek egyenként erősebbek lesznek...","id":"20180423_earthnow_fold_elo_kozvetites_bill_gates_airbus","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=748375f7-faa9-47af-9daa-071e3b420cd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84d826ac-6bf1-4ad4-9c6f-b9f63a65bd11","keywords":null,"link":"/tudomany/20180423_earthnow_fold_elo_kozvetites_bill_gates_airbus","timestamp":"2018. április. 23. 08:03","title":"Ez lesz ám az élő közvetítés: 24 órában közvetítené a Földet egy cég, már Bill Gates is beállt mögéjük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70a99297-9a4b-47da-9ce3-f4ec17d6ec8a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Narancs videóján látszik a hömpölygő tömeg.","shortLead":"A Magyar Narancs videóján látszik a hömpölygő tömeg.","id":"20180422_Dronvideon_lathato_hanyan_voltak_a_szombati_tuntetesen","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=70a99297-9a4b-47da-9ce3-f4ec17d6ec8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"470c05d5-0039-448a-864d-b7314a6d5cd2","keywords":null,"link":"/itthon/20180422_Dronvideon_lathato_hanyan_voltak_a_szombati_tuntetesen","timestamp":"2018. április. 22. 13:47","title":"Drónvideón látható, hányan voltak a szombati tüntetésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e01ff65f-4b2d-4143-a971-c56aecc1e32a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vége az ingyenességnek az Infoparknál, akárcsak Kelenföldön.","shortLead":"Vége az ingyenességnek az Infoparknál, akárcsak Kelenföldön.","id":"20180423_fizetos_parkolas_Budapest","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e01ff65f-4b2d-4143-a971-c56aecc1e32a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a21e61be-29a9-49c8-a12b-0e56710e39c5","keywords":null,"link":"/cegauto/20180423_fizetos_parkolas_Budapest","timestamp":"2018. április. 23. 09:25","title":"Pénzeket elő: ezeken a helyeken is fizetős lesz a parkolás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0e191c1-2e02-49d9-81f4-7436fed5a393","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Személyes okokra hivatkozva távozik a közéletből Mészáros Lőrinc. Az internet és a közösségi média segítségével most felidézzük a leköszönő lap, erőmű és megannyi vállalkozás tulajdonosának legemlékezetesebb megnyilvánulásait.","shortLead":"Személyes okokra hivatkozva távozik a közéletből Mészáros Lőrinc. Az internet és a közösségi média segítségével most...","id":"20180423_Nezze_vissza_a_lekoszono_Meszaros_Lorinc_legjobb_pillanatait__videok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d0e191c1-2e02-49d9-81f4-7436fed5a393&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d0b1b3c-52f9-4915-8591-2de46b81caac","keywords":null,"link":"/itthon/20180423_Nezze_vissza_a_lekoszono_Meszaros_Lorinc_legjobb_pillanatait__videok","timestamp":"2018. április. 23. 18:07","title":"Nézze vissza a leköszönő Mészáros Lőrinc legjobb pillanatait – videók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]